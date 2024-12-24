士多啤梨冬季當造！並非水果不是「越大越甜」　謹記6要點洗乾淨

冬天最熱門的草莓（士多啤梨）季即將登場，許多家庭會帶小孩前往「摘士多啤梨」，但若小孩問起如何分得清士多啤梨是蔬菜還是水果，該怎麼回答？台灣北農表示，士多啤梨雖然稱為「莓」卻不屬於莓果類！至於該如何挑選與清洗，也有幾個需要注意的小細節。



台灣北農在Facebook專頁「臺北農產」發文提到，士多啤梨在學術分類中其實被視為「蔬菜」，因為它是草本植物所結的果實，但因為我們常在點心或飯後享用，所以它又成了「水果」。營養豐富的士多啤梨富含膳食纖維、果膠，能夠幫助腸胃蠕動，成人一天食用10顆，便能滿足當日所需的維他命C。

士多啤梨不容易洗乾淨，以下6點要謹記：（按圖了解）



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台灣農糧署建議在挑選時，可以觀察瘦果挺立、蒂頭深綠、表皮帶有光澤感的士多啤梨，並不是越大的越甜；且若未食用先不要清洗，將蒂頭朝下擺放並鋪上餐巾紙，能夠冷藏保存2天。

台灣食農專家韋恩也提醒，士多啤梨屬於較難清洗的水果，因表皮嬌嫩不能大力刷洗，且表面具有凹凸不平的芝麻狀瘦果（真正的果實部位），若不注意恐怕會使農藥殘留，因此建議依照下列6方法處理：

1. 流水沖洗

保留完整帶蒂頭的士多啤梨，在水龍頭下沖刷去除大部分的農藥。

2. 浸泡

保留完整蒂頭的士多啤梨置於盆中浸泡20-30分鐘，並讓水保持流動或是多換幾次水。

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3. 去除蒂頭

吃之前再去掉士多啤梨的蒂頭，避免吃下果柄（若先去掉，會造成士多啤梨在浸泡時容易吸收外面的農藥）。

4. 保持新鮮

士多啤梨容易腐爛，吃多少、洗多少，才能保持新鮮。

5. 選擇優質士多啤梨

選擇有履歷或有機標章等認證的士多啤梨，不容易會有農藥超標的情況。

6. 不需使用添加劑

清洗時加入各式各樣的添加劑，未必可以洗得更乾淨，還可能讓某些農藥更容易殘留，帶來其它的風險。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】