立秋24節氣│中醫媽媽分享4款湯飲　適合由暑熱過渡到秋涼飲用

明天是立秋，是二十四節氣中的第13個節氣，每年8月7日或8日太陽到達黃經135度時為立秋，意即秋天的開始。但香港8月秋意不明顯，但氣溫正是暑熱趨向秋涼的轉折期。註冊中醫謝嘉雯建議在食療上仍要顧及消暑，並加入滋陰潤肺食材，以防立秋後燥邪傷肺。



立秋雖然代表秋天開始，但身處南方的香港，8月的秋意並不明顯。謝嘉雯中醫師認為：「立秋過後，大自然陽氣漸收，陰氣漸長，氣溫正是由暑熱趨向秋涼的轉折期。立秋前後剛好處在三伏天，所以仍然多雨酷熱，食療上仍要顧及消暑，但可加入滋陰潤肺的食物，如蜂蜜、百合、銀耳等以滋陰潤燥、益胃生津， 以防立秋後燥邪傷肺。」

立秋後少吃這種食物

秋天由肺主令，也是農作物收成的季節；謝醫師說:「飲食養生，亦宜收不宜散；應多食酸味食物以收斂肺氣，如橙、檸檬、奇異果、番茄等；少食辛，以免辛味發散瀉肺，所以立秋後要少吃蔥、姜等辛味之品。」

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謝嘉雯中醫師:兩孩之母的中醫媽媽。深信中醫之博大精深，除治病外，更關乎一種生活 態度。個人博客： http://cmptse.blogspot.hk/

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謝醫師表示喜歡在大熱天時吃凍食降溫者要注意：「由於剛開始吃生冷食物，會有一時之快，但一段日子過後，脾陽受損，反過來容易出現脘腹脹悶﹑腹瀉等脾虛症狀，慢慢演變成『外熱內寒』的體質，即常覺身熱，但又怕冷；或一吃生冷則出現胃腸不適的症狀。 」

「冬吃蘿蔔夏吃薑」即是指夏天適當吃薑，有助化解體內寒濕謝醫師說：「子薑經過糖、醋醃製後酸甜開胃，又沒有老薑﹑肉薑般辛辣，一星期吃上數片，對小朋友和大人有保健作用。」

要預防夏天的暑濕感冒，謝醫師說:「建議下雨的時候，天氣稍涼，家裡就不要吹冷氣，讓身體有『微微汗出』逐出體內寒濕的機會，『寒性收引』 常開冷氣易令身體的調節機制變得遲鈍，不能適應氣侯變化而容易感冒。」

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「透過經絡的作用和夏天三伏天的氣侯特點，從而提升身體陽氣，預防虛寒性疾病於冬天加重。對於有痛經、月經不調的婦女，揀選合適的婦科穴位；如子宮穴、中極穴、三陰交…等，亦能達到調經止痛的作用。由於不用吃藥，因此對小朋友和大人，均是簡單便捷的中醫特色療法。」

除了進行天灸療法外，謝醫師表示小暑後人體因高溫汗孔開泄以散內熱，「但汗出過多，亦容易耗氣傷津，因此亦可以準備以下湯水，益氣養陰，以迎接盛夏的高溫。」

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