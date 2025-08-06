狠鬧孩子後又後悔？關鍵不是要你死忍　而是學習怎去「正確地鬧」

前幾天跟大家分享，説假期過半，孩子的各種情緒問題開始越演越烈了。有媽媽吐槽：「我這個三百多個月的大寶寶也是啊！最近正式被確診為浣碧，誰都看不慣，尤其是孩子，動不動就得吼一頓！」是，跟孩子朝夕相處一個來月，要是還能天天保持心平氣和、情緒穩定，那我……敬你是條漢子。



只有當了媽的才知道，我們這一天是怎樣過的。當你剛收拾好的屋子，又被孩子扔了一地果皮；規定好30分鐘完成的作業，又磨蹭成了半天；説好了就看10分鐘手機，但過了半小時了還是不還給你；倆娃時時刻刻「廝打」，一天跑到你面前告800回狀……誰能穩定一個給我看看啊。

但總有人會給你吹耳邊風：媽媽的情緒穩定，決定着孩子的未來；媽媽心態平和，影響着整個家庭的幸福。上嘴唇一碰下嘴唇，直接把我們架上「神壇」。好像，生氣即是錯，導致沒有一個母親，能理直氣壯的發火。每次吼完孩子，內心戲都是這樣的：

「完了，我是不是錯了，怎麼又吼他了？」

「會不會對他造成傷害？」

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同一個世界，同一個被孩子修煉的母親啊。養女兒CC之初，我有段時間也這樣。就生怕自己的壞情緒會影響孩子的安全感，導致她不夠自信，於是乎總試圖壓抑、控制自己的憤怒。但時間久了你就會發現，生氣這件事，就算你想忍，那也是忍得了一時，忍不了一直。心中積攢的那些不悦不會消失，要麼我們自己憋出內傷；要麼下一次爭端爆發的更厲害 —— 「上次我都忍了你了，這回非得兩筆賬跟你一起算！」哪種後果更嚴重，一目瞭然吧。我現在甚至覺得，適當對孩子表達憤怒，是必要的。

大家覺得，孩子為甚麼總在我們發脾氣的邊緣反覆試探？説了玩具不玩了要收拾好，偏偏就扔一地；明明應該晚上9點準時上床，就是磨磨蹭蹭不洗漱……難道單純就是為了「氣」我們嗎？

一個扎心的事實，有時候還真是。

小不點們可聰明得很，他們會通過觀察你有沒有生氣，來判斷自己的行為是不是觸及了的底線。我們表達憤怒，也是在告訴孩子，你的這個行為，觸及到了我的底線，是不被允許的。只有這樣，孩子才會得到一種真實的反饋。真正的意識到，自己繼續作妖的行為，是否需要適可而止。

媽媽情緒好的時候，我就耍耍賴皮、撒撒嬌；媽媽情緒不好的時候，我就適當收斂、見好就收，這不就是人與人最真實的相處狀態嗎？

所以，我想跟大家説，千萬不要有那種，衝孩子發了火我就錯了的心態。我們無需刻意對孩子隱瞞這種感受，也不必因為某一次的爆發，就過分苛責自己。有時候宣泄出來，反而是一個我們和孩子，兩方都受益的事情。

那麼，我們就可以肆無忌憚的「發火」了嗎？當然也不是。有的人吼完，孩子沒養成好習慣、變得唯唯諾諾了，自己還跟着後悔。但有的人吼完，不僅孩子沒有心理陰影、更遵守規則了，自己也沒有心理負擔。造成這種差異的，其實根源在於我們的表達方式。

養孩子快9年，兒子DD也快4歲了，我們也沒少「吼」過孩子。他倆並沒有因此就安全感缺失、或者是低自尊。相反，一個個倒是都挺「普信」。我覺得之所以這樣，主要得益於我們家「吼」孩子的兩大原則：

原則一：千萬不要上升到「人身攻擊」孩子犯了錯

很多人一激動就沒辦法就事論事，而是説着説着就上升到了咄咄逼人、惡語相向的程度。

「跟你説了多少次了...你怎麼這麼笨/不聽話...為甚麼甚麼事都做不好...怎麼就這麼討人厭呢！」

雖然你覺得：我只是一時情緒上頭，又不是真的討厭孩子。但對孩子來説，這就是一種人身攻擊。

有時候我被DD拉着一直玩打架遊戲、被折騰的很煩的時候，也會忍不住脱口而出「我不玩了，你好煩人啊」。DD就會大哭，但是他介意的從來不是我不跟他玩，而是要據理力爭「我不煩人，我才不煩人，你給我道歉，我不煩人！」

其實孩子不太介意父母生氣、發火、吼人，因為他們因為做了甚麼被制止、被吼叫，自己心裏還是有數的。更直白點説，他們自己決定作妖的時候，就做好了被吼甚至被揍的準備。

他們真正介意的，是父母有些口不擇言的發言，會讓他覺得，不是我的「行為」出了問題，而是我「這個人」是媽媽討厭甚至痛恨的。

那如果孩子是處於這種心理狀態，安全感、自尊自信當然就會受到打擊，性格的養成就會受到影響。

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那麼平時心情不好的時候，萬一一個沒hold住，口不擇言傷了孩子怎麼辦？

有個「小心機」分享給大家 —— 提前給孩子做好心理建設。平時心情好的時候，多洗腦：跟孩子灌輸「我生氣吼你，並不是因為不愛你了，只是因為你這個行為是不對的，不管你做甚麼，媽媽最愛的都是你！」

發火之前，先預告：

媽媽現在心情有點不好，你們要是繼續作妖，我可能會很生氣，嗓門也會變大，對你們很兇！

一方面，孩子也是很會察言觀色的，這樣一來，多少會有所收斂，避免掉一些爭執；另一方面，也是讓孩子知道，我吼他的心理動機是甚麼。

女兒CC現在就屬於是被我「洗腦」成功了。有一回我倆出門，還看到一對母女吵架。媽媽大概是太生氣了，直接把孩子扔在原地，往前走了很久都沒回頭。

我問CC：如果是你做錯事，你會擔心我這樣把你丟在原地嗎？

CC：不會啊！你不是說説，生氣歸生氣，但是你會一直愛我們的。你説話還是算數的。

嗯，得到閨女的這個評價，還真是好笑中透着點感動呢。若能如此，我們就不必擔心，衝孩子發火，會影響她的心理健康了。

DD也正是有了這個覺悟，當我失控的時候，他才會有底氣質問，我也才好有察覺，及時止損。

那應該怎麼「吼」呢？——把吼的重點放在孩子的行為上。

我「發火」的時候，通常有個準則，用最少的話，説最嚴肅的事兒。比如説啊，我剛剛洗好的梳化套，孩子穿着鞋就上去給我踩！生氣吧，得發火吧。

怎麼辦呢？我就直接提高音量、面帶慍色，大聲喊：「DD，鞋子！」你信不信，他一瞬間就能意識到：哦，原來自己穿鞋踩梳化的這個行為，是錯的，是會惹媽媽生氣的，然後就會去修正。

同樣的場景，假設我上來就唸叨：「你怎麼又穿鞋上去了呀，趕緊下來行不行，你給我新洗的梳化套都弄髒了，我都跟你説多少遍了，就跟我作對是吧...」

說着說着就很容易上升到前面我們説的人身攻擊。而且，講真，你囉嗦的越多，孩子越不知道問題所在。

還不如就簡明扼要、態度嚴肅、「聲如洪鐘」的直奔主題！

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原則二：明確我們最終的目的是「合作」，而非對對抗先

問大家一個問題：我們發脾氣的最終目的是甚麼？是把孩子推走，還是希望讓他理解你，然後共同改善不好的行為習慣？

肯定是後者，對吧！

但是現實情況是，很多人在看到孩子做錯的時候，第一步上來，就是先指出他的錯誤。就永遠都在輸出「你怎麼怎麼樣」。這就是把對方推向對立面的一種表述。

實際上，如果我們此刻想「拉攏」孩子，讓他理解你、做出改變，反而應該多表達「我」的感受和我的期望。

著名兒童心理學家海姆．G．吉諾特，曾經提出一個表達憤怒三步法，就很好的印證了這個理論。

第一步，説出自己的感受。

比如，前幾天去杭州直播，我是帶上CC和DD一起的，前一晚就說好了，要提前收拾好行囊，下午3點準時出門。但到了時間，倆娃又磨磨蹭蹭的一會兒要喝水、一會兒要上廁所。本來帶他倆出差，心裏就有點犯嘀咕。這一磨嘰，我更是生氣。所以，我就喊了他倆名字，然後「直抒胸臆」——我現在特別生氣！

第二步，說明生氣的原因。

剛剛的一嗓門，已經讓他們注意到了我的感受，接下來趁熱打鐵 —— 「因為我們說好了3點準時出門，但你們兩個一直在磨蹭。」

這一步其實和前面我們提到的着重強調行為，是一個道理，讓孩子明確知道自己的不妥之處究竟在哪。

第三步，表達期望的行動。

「該喝水的喝水，該上廁所的抓緊！5分鐘之內必須出門！」這樣一來，孩子才會更願意配合，而非對抗。

試想一下，比起「你們怎麼這麼磨蹭啊，我都催了多少遍了，還走不走了，不走你們自己在家吧！」是不是前者既讓我表達了情緒，又讓他們完成了期待。

最後，還是想寬慰一下大家。

當媽已經很難很難了（倆孩子的媽更難），我們就不要再給自己徒增煩惱了。偶爾一兩次的發脾氣，不會對孩子造成多大的傷害，如果總是自責、後悔，於問題解決無益，最終內耗的還是自己。倒不如，先對自己寬容一些。去追求情緒穩定，但不要被它困住。

我們是CC爸媽，家有一雙兒女CC&DD。

C爸：中國醫科大學碩士、三甲醫院副主任醫生；

C媽：報社育兒主編，暢銷書《家長好脾氣，才有好教育》、《吃好睡好不生病》作者。‍‍



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