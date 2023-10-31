家中長輩胃口欠佳要求有湯撈飯 港媽教煮一款老少咸宜健脾生津湯

來到10月最後一天，早晚雖已轉涼，但日間氣溫依然高踞不下，幾乎天天接近三十度，難免令人有點食慾不振。有港媽早前在社交平台上分享，指老爺因天氣炎熱而胃口轉差，每餐也問她有否煲湯，因想加飯入湯變湯飯，較易入口，便在網上教煮一款有肉有瓜，可生津消暑、健脾胃的湯水，讓同樣因天氣而想喝點清潤肉湯的網民學起來。

（文章內容獲Maggie's kitchen瑪姬煮場授權）



港媽Maggie在網上社交專頁上發帖指：「今晚簡單煲湯，天氣太熱，老爺胃口慢了下來，每一餐都問我可有煲湯？他想加湯吃湯飯，其他餸菜也不多吃，有些清潤肉湯喝也舒服些。」這款湯水用上咸鮮骨、雞殼、節瓜，既有肉的鮮味，亦有瓜的清甜，老少咸宜，好味之餘健脾開胃，不妨一起試煲。

瑤柱淮山茨實咸鮮骨老陳皮節瓜雞湯

材料：

1. 西施骨肉十兩 (𦟌肉也可)

2. 鮮雞殼一個

3. 咸骨一塊約三兩

4. 茨實一兩半左右

5. 淮山五片

6. 小瑤柱三粒，大的一粒

7. 老陳皮一瓣

8. 節瓜兩至三條

9. 水4.5至5公升左右

10. 鹽適量

準備步驟一：

雞殼洗淨，去皮、去內胸、油垢及血垢，斬厚件氽水；

鮮西施骨洗淨，氽水備用；

咸肉洗淨，氽水備用。

準備步驟二：

節瓜(毛瓜)洗淨削皮，勿切斷；

淮山、茨實，沖洗乾淨，用水略浸；

瑤柱沖洗乾淨備用。

烹調步驟：

1. 將約4.5公升水放煲煮滾。

2. 水滾後，將所有材料一併放入。

3. 直至再煲至滾起時， 以中火滾煲十五分鐘。

4. 再將火調細，以文火煲一小時左右。

5. 直至煲至剩水所需或剩水一半時。

6. 試味後，若嫌味淡，放適量鹽調味便可。

備註：

一般若有咸排骨味道已足。