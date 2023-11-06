萬聖節多吃糖果 兒童易亢奮痰多咳嗽 中醫推介3款針對性食療

今年是口罩令放寬後第一個萬聖節、節日氣氛相當濃厚，街上充滿仙女、鬼怪、吸血鬼實在太可愛了！Trick or Treat？ 相信前後周末、正晚當日，沒有一個孩子會選擇 trick來令自己倒霉。「咳、咳、咳」深沉的痰聲響起警號。節日過後大量的糖果如此誘人，小朋友會比平常食得更多甜點，對於家長來説這才是真正的 tricky point！

本文作者：博愛醫師林之蘭中醫師



食用過多的糖份後，身體需要一段時間來進行消化處理。青春期的少年可能會爆痘痘，而年幼的很有可能出現食欲不振的情況。此外，大量吃糖果後，小朋友的心情可能會較爲亢奮而不願入睡、睡眠多動不安。

「五味所入，甘入脾，多食甘則傷脾」

雖然甘味在中醫理論中入脾有益，但是過多的甘膩糖水反而會阻礙運化，產生痰濕，對脾胃產生負擔和不良影響。其實不是所有帶有甜味的東西都會惹痰，譬如飴糖、蜂蜜適當使用有益。若家長過於溺愛、給予過多零食和冷飲汽水等，除了出現痰多咳嗽、食欲不振以外，久而久之更會養成偏食甚至厭食習慣。

中醫辯證其實離不開脾胃、痰濕、虛實，而食療中上以運脾開胃為法則，一起來看看如何處理可怕的萬聖節後遺症！

萬聖節後遺症1. 痰濕内阻、脾失健運

症狀：失去食慾、三餐討厭進食，大便不調、時便秘時腹瀉，偶肚子脹悶

舌頭重點：舌苔厚膩

常用中藥：蒼朮、陳皮、枳殼、砂仁

注意！少量使用，譬如6克左右，用時起初或見腹瀉便溏，是爲痰濕排出

藥食舉例：生薑絲配陳皮白粥、香砂六君子湯

萬聖節後遺症2. 脾胃氣虛

症狀：食慾不振、消化力低下，大便稀爛、可能夾有不消化食物，精神疲憊乏力

舌頭重點：舌體胖大

常用中藥：黨參、白朮、茯苓、山藥

注意！當便秘時忌用過多健脾而收斂的中藥，譬如淮山芡實等，以免斂邪在内、更難消化

藥食舉例：參苓白朮散、補中益氣湯

萬聖節後遺症3. 脾胃陰虛

症狀：常喊打要食，惟善飢納少，可能出現食少飲多，皮膚乾燥，大便偏乾硬

舌頭重點：舌苔薄或近無、質乾

常用中藥：沙參、麥冬、玉竹

藥食舉例：清補涼、石斛花旗參燉瘦肉湯

治療兒童節日過後的飲食失調，需要家長的生活作息上的合作。家長應確保小朋友的飲食和作息時間有規律，並以不偏食、不挑食為原則。可以根據兒童的不同年齡所需，提供富營養且易消化的食物，並使飯菜多樣化，以增加食慾。在進餐前避免給予零食和飲料，減少下午茶、甜點獎勵以避免過飽。平時盡量過吃生冷，同時鼓勵他們多食蔬果。上述資訊僅供參考，如有疑問，建議諮詢註冊中醫師的意見。