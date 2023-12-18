打邊爐 | 天氣凍想打邊爐怕傷胃熱氣 中醫教煲兩款養生健脾湯底

秋冬季節，熱辣辣的邊爐絕對是香港人的至愛。有謂：「一熱頂三鮮」，上到枱的食物能保持熱度，比起鮮味的食物更能刺激味蕾。但對於身體而言，打邊爐往往是一個沉重的負擔，容易上火更有機會食滯腸胃，是中醫師戒口清單裏的常客。然而我們可以從這三個地方着手，讓打邊爐的同時都可以食得健康。

（本文作者：陳志勇註冊中醫師）



第一：湯底

麻辣湯底中含有不少辛辣紅油、辣椒、花椒、香料，多吃容易上火，而伴隨的油份亦相當多，增加食滯的風險。食用後易至口舌生瘡、口乾喉痛，油面暗瘡，所以應盡量避免。我們可以因應體質自行調製一些湯底來打邊爐。

1. 陽虛體質

經常面色蒼白、怕冷、手腳冰冷等。

建議湯底：

黨參當歸湯

材料：黨參15克，當歸10克、桂圓肉10克、枸杞10克。

功效：健脾補腎、溫經養血。

2. 陰虛體質

常口乾、潮熱盜汗、易生口瘡、五心煩熱、大便乾結等等。

建議湯底：紅蘿蔔粟米生地湯

材料：紅蘿蔔2條、生地30克、粟米2條、馬蹄8粒。

功效：滋陰補腎、清熱涼血。

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第二：食材

打邊爐的食物常見油炸油膩，例如響鈴、山根，炸魚皮等。太過油膩的食物易致消化不良，而經過油炸更會出現燥熱的情況，所以這些食品均不建議打邊爐時食用。

我們可以揀選蔬菜蔬果為主的邊爐食材，例如豆腐、生菜、冬瓜、蘿蔔、海帶、蓮藕、菇菌類等。而肉類可選性質較溫和的雞、魚、豬肉，而應減少進食內臟、蝦蟹膏類、脂肪、外皮等部位，減少罹患血管疾病的風險。而陽虛體質人士則可適量進食一些偏溫性的牛肉、羊肉以補虛助陽暖身。

第三：蘸料碟

打邊爐的蘸料碟配料五花八門，而常見的多帶有辛辣燥熱之性，如辣椒、蒜、薑、蔥、香料醬、沙茶醬、辣椒醬/油等。這些醬料易於上火，刺激腸胃，建議應盡量避免。推薦一款健康的蘸料給大家，將醬油、麻油及些許檸檬汁混和，既開胃又潤燥。

打邊爐及過後清熱之選：

竹蔗茅根水

材料：竹蔗200克，白茅根30克，馬蹄8粒，紅蘿蔔2條，蜜棗5粒，煲一小時。

功效：清熱潤燥、生津解渴。

中醫打邊爐小提醒：

1. 後段的邊爐湯底經過衆多食材熬製，切忌勿貪嘗，會增加身體的嘌呤量，引發痛風。

2. 在湯底中加入蘆根或白茅根，在不影響味道之余更可清熱生津，減少上火的機會。

3. 打邊爐多與人一起共食，有時還是避無可避需要進食辛辣之品，那麼可以配上竹蔗茅根水來減減辣。



《本文獲陳志勇醫師授權轉載》

註冊中醫師陳志勇。（相片由受訪者提供）

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