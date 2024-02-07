排毒 | 大節過後排毒修身 媽媽必備10款排毒保健品 附折扣連結

清宿便 | 大時大節聚會多，特別容易食滯或體重暴漲，想要為腸胃和身體排毒消脂減肥，除了做運動外，自然少不了食用具有排毒功效的保健品，尤其忙於照顧家人的媽媽們，難以抽時間做運動。以下推介10款排毒淨腸保健品，不少更有折扣優惠，切勿錯過！



排毒推介【1】澳洲 - AgeLimit Lux Fiber 100% 純天然排毒瘦身保健飲料 10條 | $580

產品特點：排毒瘦身、增強免疫力、改善腸胃問題、防止脂肪吸收、快速燃燒體內脂肪

現售HK$$580，限時優惠 - 送電動Shake Shake杯（450ml）

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排毒推介【2】Proven - 益生菌瘦身排毒配方 30粒 | $260（原價$368）

產品特點：提升腸道健康及免疫力、促進消化系統機能 (胃氣或肚脹問題)、增強上呼道健康防禦能力，減少感染機會、有助減低腸胃敏感及過敏體質、提升整體健康素質，包括睡眠、情緒及體力

原價HK$368，現售HK$260

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排毒推介【3】Japan Gals - 6重酵母減肥排毒清便丸 60粒 | $98（原價$213）

產品特點：排解油分、平衡腸道pH、減少脂肪堆積、加速新陳代謝、排毒淨血、養生抗老

原價HK$213，現售HK$98

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排毒推介【4】Emay Plus 溫冷排毒按摩儀（多色）| $599（原價$699）

產品特點：排毒通淋巴、提升面型輪廓、減淡細紋、法令及嘴角紋、改善眼部及面部下垂

原價HK$699，現售HK$599

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排毒推介【5】Qivaro 排毒寶 | $580

產品特點：緩解偶發性便秘、排走腸道廢物、維護腸道健康的清潔草本專有配方

現售HK$580

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排毒推介【6】Qivaro 草本小腸排毒寶 | $435（原價$580）

產品特點：促進消化、改善腹脹、便秘、排除毒素、舒緩腸胃不適

原價HK$580，現售HK$435

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排毒推介【7】Liver Detox 護肝排毒配方 | $275

產品特點：促進肝臟排毒、有助維護肝臟健康

現售HK$275

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排毒推介【8】Swisse - Ultiboost 護肝排毒片 200片 | $178（原價$398）

產品特點：幫助肝臟把毒素從體內排出、緩解消化不良和腹脹、具抗氧化功能，有助對抗潛在的自由基損傷

原價HK$398，現售HK$178

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排毒推介【9】SuperFood Lab - 超級排毒綠粉 / 超級膠原紅粉 300g | $378（原價$419）

產品特點：SuperFood Lab - 超級排毒綠粉：有助排清體內毒素、調節身體酸鹼。SuperFood Lab - 超級膠原紅粉：能提升皮膚彈性、亮澤滋養肌膚及促進健康秀髮和指甲生長。

原價HK$419，現售HK$378

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排毒推介【10】Qivaro 草本排水寶| $435（原價$580）

產品特點：減少滯留體內的多餘水份、改善迴圈並促進健康減肥、改善腫脹的外觀和沉重的感覺

原價HK$435，現售HK$580

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