第二隻港股ETF最快月底推出　沙特上市選股按伊斯蘭教法

新一份《施政報告》提及落實追蹤香港股票指數的ETF在中東上市。有消息透露，第二隻可望獲沙特阿拉伯當局批准上市的港股ETF，為當地發行商沙特奧瓦爾銀行（Saudi Awwal Bank）旗下子公司SAB Invest，與恒生銀行（011）旗下恒生投資管理牽頭推出，將追蹤恒生指數，當中選股料會按伊斯蘭教法準則作調整，最快料於本月底獲批出台，惟一切安排以沙特當局公布為准。



陳茂波月底赴沙特參加港股ETF上市儀式

據本地媒體引述消息稱，有關合作模式可確保基金符合伊斯蘭教法準則要求，與9月底首隻獲沙特當局批准的中港股票ETF「阿爾比拉德南方東英MSCI中國香港股票ETF」（Albilad CSOP MSCI Hong Kong China Equity ETF）的操作類同，該ETF由沙特發行商阿爾比拉德資本（Albilad Capital）管理，與南方東英資產管理合作牽頭，追蹤MSCI港股通精選指數。

報道稱，由財政司司長陳茂波帶領的代表團，將於本月底前往沙特首都利雅德參加當地一連3日（10月29日至31日）舉行的「未來投資倡議大會」（FII），期間會出席10月30日在沙特證券交易所舉行的首隻港股ETF上市儀式。倘第二隻港股ETF審批順利及進程配合，不排除代表團在中東之行稍後時段，會迎來相關公布並舉行第二隻ETF上市儀式，惟最終發展仍端視沙特有關當局決定。

是次出席FII的本港代表團陣容龐大，據聞包括財金官員、監管機構舵手及金融業界高層代表等合計達90人，財政司司長計劃在大會期間公布一系列本港與中東深化金融合作的規劃及建議。

就參與第二隻在中東上市港股ETF的消息，恒生發言人未能就傳聞作出評論。證監會發言人亦沒回應，但對港股ETF在中東掛牌發展，認為此舉增加中東資金流入港股的機會，證監會行政總裁梁鳳儀有份出席本月底的FII。