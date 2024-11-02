AI伺服器需求增長強勁　嘉利國際業績及股價均可持續受惠｜聶振邦

9月港股走勢凌厲，恒指升近17.50%；不過10月表現暫見大上大落，自10月14日起確認由升轉跌，受制於21000點，10月最終跌逾3.8%。面對跌市，個股表現才見真章，多年來專注伺服器業務，憑藉優良產品實力，客戶黏性強，一直是惠普（HP）、戴爾 （Dell）及聯想（Lenovo）等伺服器品牌巨頭的主要伺服器外殼供應商，是全球領先伺服器外殼生產商的嘉利國際（1050），股價同期升近6.50%，表現顯著優於大市，筆者認為與市場看好業務前景，以及於10月18日發布盈喜的利好消息，關係密切。



預期溢利增長不少於三成

集團發布盈喜，表示受惠於人工智能（AI）伺服器市場需求的強勁增長，推動AI伺服器模具銷售及伺服器外殼訂單穩步上升，帶動五金塑膠業務收入提升，故此集團總體收入、盈利和利潤率同見增長，其中預期截至2024年9月30日止六個月之未經審核綜合財務業績的權益持有人應佔溢利較去年同期增長不少於30%，意味着超過9,500萬元，充分展現了嘉利國際在伺服器市場中的受惠成果及競爭優勢。事實上，期內錄得佳績有跡可尋，美股台積電於10月17日公布第三季業績，表現亮麗，反映行業景氣。

Dell戴爾：SAN FRANCISCO, CA - SEPTEMBER 25: Dell CEO Michael Dell delivers a keynote address during the 2013 Oracle Open World conference on September 25, 2013 in San Francisco, California. The week-long Oracle Open World conference runs through September 26. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)

股價上揚具基礎實力支持

當時美國半導體股大升，翌日半導體相關港股表現同樣受惠，嘉利國際亦見顯著升幅。值得留意行業平均市盈率超過13.5倍，嘉利國際亦未到10倍，計及上述盈喜因素，市盈率降至少於9倍，較行業值折讓超過35%，未來股價大有追落後條件。年初至今股價累升逾八成，具基礎實力支持，集團多年來憑藉卓越的生產能力和與全球主要品牌的深厚合作關係，集團持續展現出穩定的增長軌跡。產品亦見多樣化迎合AI市場需求，提供不同大小U數和架構的外殼設計，從1U到18U的規格的設計都具備靈活性和擴展性，充份反映生產質量已得到領先品牌的認可。

左為嘉利國際主席助理兼財會部主管何偉汗，右為首席財務官黃浩鈞。

客戶獲大行看好增長前景

另從集團的主要客戶的業績表現及未來盈利預測，嘉利國際於2024/25財政年度業績具備進一步增長條件。以惠普為例，截至2024年7月31日的第三季度伺服器業務收入達到43億美元，按年增長35%，管理層隨後表示考慮到AI伺服器需求持續增長，上調全年利潤預測，每股盈利由介乎1.85至1.95美元，上調到1.92至1.97美元。另見惠普早於6月已宣布與英偉達合作，推出了全新的私有雲AI解決方案，這是一個「完全集成」的系統，能夠在短短24秒內完成部署。摩根大通分析師Chatterjee認為該合作有望為企業客戶帶來重大價值，看好兩間公司的未來增長前景。

參考市場統計，TrendForce和DIGITIMES均預計2024年全球伺服器整機出貨量之年增率約2%，數字絕不能與AI伺服器的比擬。研調機構集邦科技上周發布最新預測，全球AI伺服器市場正迎來爆發性增長，預計2024年出貨量將年增42%，2025年更可望再成長28%；AI伺服器佔整體伺服器比例將持續攀升，2025年有望達到近15%，2027年更可能逼近19%。行業景氣，配合參考戴爾和聯想的業績增長指引，相信能令嘉利國際今明兩年業績表現持續受惠，保守分析合理市盈率不少於11倍，相對上述分析現時市盈率少於9倍，股價潛在升幅達30%。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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