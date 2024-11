AI伺服器需求增長強勁　嘉利國際業績及股價均可持續受惠｜聶振邦

9月港股走勢凌厲,恒指升近17.50%;不過10月表現暫見大上大落,自10月14日起確認由升轉跌,受制於21000點,10月最終跌逾3.8%。面對跌市,個股表現才見真章,多年來專注伺服器業務,憑藉優良產品實力,客戶黏性強,一直是惠普(HP)、戴爾 (Dell)及聯想(Lenovo)等伺服器品牌巨頭的主要伺服器外殼供應商,是全球領先伺服器外殼生產商的嘉利國際(1050),股價同期升近6.50%,表現顯著優於大市,筆者認為與市場看好業務前景,以及於10月18日發布盈喜的利好消息,關係密切。



集團發布盈喜,表示受惠於人工智能(AI)伺服器市場需求的強勁增長,推動AI伺服器模具銷售及伺服器外殼訂單穩步上升,帶動五金塑膠業務收入提升,故此集團總體收入、盈利和利潤率同見增長,其中預期截至2024年9月30日止六個月之未經審核綜合財務業績的權益持有人應佔溢利較去年同期增長不少於30%,意味着超過9,500萬元,充分展現了嘉利國際在伺服器市場中的受惠成果及競爭優勢。事實上,期內錄得佳績有跡可尋,美股台積電於10月17日公布第三季業績,表現亮麗,反映行業景氣。

Dell戴爾:SAN FRANCISCO, CA - SEPTEMBER 25: Dell CEO Michael Dell delivers a keynote address during the 2013 Oracle Open World conference on September 25, 2013 in San Francisco, California. The week-long Oracle Open World conference runs through September 26. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)