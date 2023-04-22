中資電訊股首季季績佳　中移動及聯通皆可選｜伍禮賢

自去年11月份以來，中資電信股的走勢可謂是市場最亮眼的板塊之一，同時三大中資電訊股在3月份公佈去年全年業績亦表現出色。三大中資電訊股於剛過去一周，悉數公佈了今年首季的業績表現。從本次業績數據中，可以部分看出行業的一些動態。

先看業績數據，中國移動（0941）首季營運收入及股東應佔利潤，分別錄得按年增長10.3%、9.5%；中國聯通（0762）期內營業收入及股東應佔利潤比去年同期分別上升9.2%，11.2%；而中國電訊（0728）期內收入及股東應佔利潤則按年增長9.2%及10.5%。相關數據反映首季，中資電訊股延續了去年以來的業績高增長。但若然從EBITDA（税息折舊及攤銷前利潤）來看，三者的增速分別為4.9%、2.8%及4.7%。中國聯通的表現相對失色，這也是為什麼業績數據公佈後，中國聯通的股價曾經一度走弱的原因。

筆者認為，除了EBITDA外，中國聯通另一方面數據亦值得關注，就是其產業互聯網業務收入增長。在2022年聯通的業績中，產業互聯網實現收入705億元人民幣，較2021年同期增加28.6%，成為拉動業績增長的最核心因素。具體來說，聯通去年8.3個百分點的收入高增長之中，單計產業互聯網已經貢獻了4.8個百分點。而再看首季數據，聯通產業互聯網業務收入為223.89億元人民幣，而2022年同期為194.19億元人民幣，亦即按年增長15.3%。也就是說，作為去年業績的最大動力，聯通在產業互聯網業務方面的收入還是相對讓市場失望的。

但另一方面，雖然產業互聯網業務增速不及去年，但是還是要高於聯通整體收入增速，因此這方面業務的收入佔比在首季亦已超過兩成至23%。可以看出，未來聯通能否延續高增長，還是需視乎產業互聯網業務的增速能否回暖。

不過，由於首季內地疫情的影響，因此亦有機會屬於短周期的因素。綜合來看，筆者認為中資電信股的選擇還是中國移動及中國聯通，兩者分別是平穩收息以及攻守均衡的代表。

伍禮賢【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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