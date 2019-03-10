平成幪面超人連續變身賽勁投入　網民嘲尷尬　拉打迷神回完美KO

「平成幪面超人20週年 X CSM 展覽」日前於LCX海港城進行，主辦單位更於同場舉行「連續變身大賽」，參加者需於2分30秒內完成歷年平成幪面超人的變身動作。冠軍獎Nintendo Switch吸引不少拉打迷參賽，由幾歲小妹妹到三張大哥哥都有。由Facebook專頁「旺角人旺角事」及「玩樂無限」分享兩段瘋傳戰況中可見，人人勁投入，努力還原拉打風采。只是有人覺得熱血有愛，也有人覺得在在大庭廣眾下扮超人尷尬，一場超大型罵戰在Facebook全面爆發！

Premium Bandai將專為成年人打造的變身腰帶「CSM系列」帶來香港，3月1日至10日間在LCX舉行「平成幪面超人20週年 X CSM 展覽」，2日及10日場內更舉行「平成幪面超人連續變身比賽」，參賽者需挑戰2分30秒的時限。冠軍得主超有愛，完美做出全20位平成幪面超人的變身動作，準確而有力幾乎跟聲效同步，形神俱備，過程即睇以下片段！

Facebook專頁「旺角人旺角事」比賽影片，小妹妹勁可愛！即睇：

只是人間是世事如棋，有人歡喜就自然有人怨恨。有網民認為拉打迷在大庭廣眾下扮變身是影響市容，一些網友標榜自己成熟，冷嘲熱諷參加者幼稚。更有為人父親者聲言如果成年的兒子參賽，會跟他斷絕關係。又有疑似年輕業主恥笑參賽者都是失敗者，而自己「利申」27歲時已購物400呎單位。由於相關Mean爆留言多已沉底，在此僅借用「Kit Chaser 香港拉打迷」專頁的整理圖。

「Kit Chaser 香港拉打迷」Facebook專頁admin：「我不評論什麼，但只想表示一句『我們雖然很像幼稚，但起碼不像你們那麼毒舌』 (人名我不會打碼，反正你們都是在公開文裡留言)。」（Kit Chaser 香港拉打迷 Facebook）

可以預期，拉打迷及一些仗義執言的網民會對以上Mean爆留言有所反應，反唇相譏自然不過。紛紛為參賽者打氣，盛讚他們真心有愛、勇氣可嘉，技術同誠意滿滿，精彩回覆不絕於Mon。更有網民叫聲言會因扮幪面超人而跟兒子斷絕關係的人不要生仔；27歲業主也慘遭恥笑是樓奴，網友表示「開心好簡單，唔使買400呎樓」，這位業主如見到自己被「反將一軍」，可謂認真失威了。

一些指批評者沒有童年或失去童真，才不明白幪面超人迷的樂趣。一些則諷刺批評者全無修養可言，不懂尊重他人愛好。有宏觀「思想家」有感香港是文化沙漠，港人除了賺錢和物質享受外全無興趣和好奇心，眼界狹窄。更犀利和一針見血的看法是香港人對Marvel、DC等美國超級英雄電影很受落，卻歧視日系特攝片英雄如幪面超人，令人費解。

精彩而又充滿幽默感的回應實在太多，不能盡錄。只能講句特攝文化、宅文化在香港始終仍未為普遍性格現實、經濟思維的港人接受，記者個人都無太大意見，希望各人就算對他人興趣無感，不能欣賞也好，至少學會基本尊重和教養，那就能做到和平共處。

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