打機教壞細路？某國議員擬列暴力遊戲為刑事罪！買賣轉借都犯法

香港有《基本法》23條，沒想到地球另一隅有國家竟想大搞「打機23條」！近日該國眾議員擬提案，要將「暴力遊戲」列為刑事犯罪！

大搞「打機二十三條」、企圖將所謂「暴力遊戲」列作刑事罪行的政客來自巴西。Game Rant網站引述巴西傳媒UOL報導，巴西眾議員Junior Bozzella提出新法案，要把「暴力遊戲」撥入刑事範圍。

該法案提案理由認為，近年暴力事件頻頻發生，應當歸咎於暴力遊戲影響了青少年和兒童的認知。血腥暴力、含有犯罪元素的遊戲使小孩誤以為使用暴力是很輕鬆平常、「好閒」的瑣事，進而導致他們成為躁動不安的社會不良份子云云。

儼如「打機廿三條」的法案內容涵蓋自己或對他人進行開發、進口、銷售、轉讓、借出或租賃任何「煽動暴力與犯罪的電子遊戲或應用程式」，違者將被判監3至6個月或罰款。如果涉及利用大眾媒體或網絡來傳播，刑罰或可加重三倍。

巴西並非世上唯一企圖立法禁制遊戲的國家。食雞Game《絕地求生 PUBG》在印度被指導致兒童患上精神病。古吉拉特邦（Gujarat）當局有官員批評遊戲正在引發該邦年輕人的「暴力態度」，下令全面禁玩。甚至有10名PUBG玩家因而被捕。

Junior Bozzella禁止暴力遊戲的法案要通過，目前還言之尚早。因為法案尚未在眾議會辯論，政界人士也未就此進行投票表決。如果成功通過立法，將重創巴西遊戲產業。事實上巴西朝野素來對打機此門興趣極不友善，PS4於該國開賣之初即被課以重稅，售價升到1,800美元超級天價。（約14000港幣）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

立即購票：https://event.hk01.com/events/5c80a96fbba33707e323e82b

武博專頁：https://hk01.app.link/1Y9mbBUiqV