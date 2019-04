網傳中國禁遊戲抽蛋、打鬥有液體流出相關新指引　可能係假新聞？

稍早時份和大家報導過內地網上流傳一份新的版號指引,提出抽蛋保底、液體表現規制等多項新要求,在網上流傳極廣,但最近就有較權威的內媒指此為假新聞。

數日前開始內地網路流傳一份自「藝忛出版」微信流出的文件,內容為中國將重新接受遊戲版號申請,同時寫有關於遊戲內容及表現形式的具體要求,在網上廣為流傳。詳細可見以下文章:

而昨日(4月22日),內地權威媒體「鳳凰網」引述北京晚報報導,指流出該份文件公眾號已刪除文章,所謂的「遊戲版號申請新規」可能只是假新聞,公眾應該以廣電總局的官方消息為準。

鳳凰網為內地權威媒體,基本上鳳凰網上的報導都十分可信;然而其今次引述《北京晚報》報導,其內容只是指流出來源已刪除文章,從而推測這「可能是假新聞」,沒有任何中國政府或廣電總局官方公布或消息,換言之根本就沒有明言今次流出的真偽。而流出來源自行刪除文章,也不代表是一定是假新聞、假消息,也可能是官方借媒體放風試水溫後再改變方向。現在的情況不禁令人想起刺客教條Assassin's Creed系列的經典名言「無物為真,諸行皆可」(Nothing is true, everything is permitted)。

另外有趣的是,筆者曾在《北京晚報》電子版中尋找,卻未能找到相關報導,亦未見到相關報導的照片/截圖。當然也有可能這是北京晚報記者供給其他媒體的網稿。怎都好,整件事已經撲朔迷離,還是等廣電總局官方公布吧。

以下引用鳳凰網報導原文(原為簡體,為方便閱讀轉為繁體中文)

原標題:網傳“廣電總局遊戲新規”存疑:官方未發文件,原出處已刪 北京晚報4月22日消息,4月22日,全國範圍內將開放受理國產及進口遊戲審批。記者注意到,之後網上流傳了兩張所謂“廣電總局遊戲新規”的圖片,聲稱明確要求“打鬥系統任何顏色的液體都不能出現,屍體需盡快消失”、“道具抽取必須精確到幾次能中”、“未成年人賬號中結婚系統不可開發”等。 該消息一出,迅速引起廣大網友討論,多家主流媒體也參與轉發報導。截止記者發稿,“廣電總局遊戲新規”登上微博熱搜榜,閱讀量超過2313.1萬,討論量接近1萬,值得注意的是,記者在國家廣電總局舊網站上,並未找到任何官方發佈的新遊戲申請版號新增注意事項的文件。 經查證,該圖原出處為微信公眾號“藝忛出版”4月18號的微信推送文章,聲稱其參與了地方出版主管部門召開的遊戲工作專題匯報,並對會議內容進行了總結,整理出了所謂的“廣電總局遊戲新規”。隨後在4月19日,經由steam論壇玩家發帖爆料迅速擴大影響力,廣大玩家信以為真,並在今日引起各大新聞媒體網站轉發這則消息。記者核實發現,目前該公眾號已刪除文章,所謂的“遊戲版號申請新規”很可能只是假新聞,公眾需以廣電總局的官方消息為準。

