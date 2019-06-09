Hello Kitty Land幻之婚禮　人類與XO、玉桂狗結婚！Kitty證婚？

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東京Hello Kitty Land將有一場特別的婚禮活動，一男一女會跟XO、玉桂狗等Sanrio三麗鷗吉祥物行婚禮！文中更有在Kitty Land取景的夢幻婚紗照，即睇！

在日本等發達國家，擇偶日難，「距次元婚姻」已非新鮮事。繼早前有人娶虛擬偶像初音未來為妻後，6月即將也有兩名人類——一男一女，分別跟Sanrio三麗鷗旗下的卡通吉祥物XO和玉桂狗結婚！你沒有聽錯，是人類跟吉祥物結婚，地點更是港人最熟悉的東京Hello Kitty Land（正式名為Sanrio Puroland ），認真浪漫又夠夢幻。

今年4月起Hello Kitty Land開始籌劃婚禮，除了提供場地外，Hello Kitty、Dear Daniel等人氣長青角色還會賞面出席，甚至擔任伴郎伴娘。（puroland.petitwedding.com）

三麗鷗彩虹樂園（サンリオピューロランド Sanrio Puroland）即港人熟知的Hello Kitty Land，是Sanrio三麗鷗以旗下吉祥物Hello Kitty、My Melody、XO、Little Twin Stars、布甸狗、Kero Kero Keroppi、玉桂狗（Cinnamoroll）等為主題的室內主題樂園，位於東京多摩市，每年吸引逾150萬名遊客。

今年4月起Hello Kitty Land開始籌劃婚禮，除了提供場地外，Hello Kitty、Dear Daniel等人氣長青角色還會賞面出席，甚至擔任伴郎伴娘。

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（puroland.petitwedding.com）

人類和Sanrio角色的首次「夢幻婚禮」將於主題公園的Fairy Land劇院進行，該處也是Sanrio婚禮指定場地。（puroland.petitwedding.com）

然而，下星期一（6月10日）Hello Kitty Land提供的婚禮服務將會有點與眾不同，因為那日會舉行人類和Sanrio角色的首次婚禮！兩場名為「夢幻婚禮儀式」的活動將於主題公園的Fairy Land劇院進行，該處也是Sanrio婚禮指定場地。

活動在3月初舉行，只要follow遊戲《Alchemia story》twitter就能抽獎，幸運兒可跟自選Sanrio角色行婚禮。（圖片：遊戲官方Twitter）

據知，這兩場「跨次元婚禮」是Asobimo旗下手遊《錬金術物語》 （Alchemia Story）跟Sanrio合作的抽獎活動。雖然得獎者姓名未透露，但Hello Kitty Land已表示有兩人，一男一女將跟他們選擇的Sanrio角色結婚。其中一人與脾氣暴躁的黑企鵝XO終成眷屬；另一人則同質感柔軟的白色玉桂狗Cinnamoroll共偕連理。

奇就奇在，XO同玉桂狗都是男性，這代表其中一人會跟同性結婚？不過在6月Pride Month同志驕傲月發生，成件事都算應節。

這兩場「跨次元婚禮」是Asobimo旗下手遊《錬金術物語》 （Alchemia Story）跟Sanrio合作的抽獎活動。雖然得獎者姓名未透露，但Hello Kitty Land已表示有兩人，一男一女將跟他們選擇的Sanrio角色結婚。（news.biglobe.ne.jp）

除了會互讀誓詞，兩對「新人」將分別獲得Sanrio為非法律約束活動特製的結婚戒指，純屬紀念性質。聽說Hello Kitty跟Dear Daniel都會出席做證婚人。

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