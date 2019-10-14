大阪環球影城Super Nintendo World園區曝光！真Mario Land降世！

位於大阪的日本環球影城的Super Nintendo World園區自2017年開始動工，斥資600億日圓興建，預計2020年前開幕。近日，超級任天堂世界工地上已佇立起部份建築了，竟然係遊戲世界中的Mario Land降世？一定要睇！

斥資600億日圓興建的大阪環球影城超級任天堂世界 Super Nintendo World園區將長期營運，內有大量任天堂主題的機動遊戲。據聞將會有Mario Kart孖寶賽車、Donkey Kong過山車等等。而動工兩年多後，超任世界終於局部成形。新照片顯示，主題公園內有着如同Super Mario Land系列的遊戲平台建築，著名過關旗桿、「1-UP」街區等已一起出現。

USJの任天堂エリア、ハテナブロックとマリオの旗が設置されました。2020年春にジョーズ裏にオープン！



マリオカートに乗れる‼︎



SUPER NINTENDO WORLD ™ is under construction behind JAWS Ride and will open in the spring of 2020！#USJ #マリオカート pic.twitter.com/vfuMiOa8p3 — USJ情報局 L.C.A.STUDIOS (@LCASTUDIOS_USJ) September 28, 2019

USJの任天堂エリア、本日の様子！



中央のタワーはほぼ完成してますが、建設予定のクッパ城やピーチ城はまだ骨組みだけ。2020年に間に合うよう、急ピッチで準備してます！



SUPER NINTENDO WORLD ™ The Bowser castle and Princess Peach castle are still invisible…#USJ #マリオ pic.twitter.com/NRsx8HnSgB — USJ情報局 L.C.A.STUDIOS (@LCASTUDIOS_USJ) October 13, 2019

Super Nintendo World園區中央塔幾乎完成，上面突出不少POWER UP磚塊。但是計劃建造的庫巴城堡和碧姬公主城堡仍未起好。相信到年底會陸續現身吧。