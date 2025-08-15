糖尿病｜半夜扎醒伴隨全身冒汗？醫揭4種不適恐是糖尿病前期徵兆

陳女士近來經常會半夜醒來，有時候還會伴隨全身冒汗、無力等症狀，後來才發現原來她已經患有糖尿病而不自知，半夜出現低血糖。



4種症狀恐是代謝失衡前期

台灣內分泌科醫生陳潔雯在Facebook發文提醒，如果你曾經有以下4種症狀，那麼你可能已經處在代謝失衡的前期：

1. 吃完容易昏昏欲睡

2. 凌晨3點常常醒來

3. 不吃東西容易心悸或發抖

4. 常常腰圍比體重更難控制



易飽睏可能是糖尿病初期徵兆

台灣高雄博田國際醫院新陳代謝科醫生黃欣寧表示，民眾在吃飽飯後常有想睡覺的情況，可多觀察自己的飲食狀態。這種因血糖波動大而想睡覺的情況，長期下來容易提高氧化壓力、發炎反應，增加高血糖、糖尿病以及各種心腦血管疾病的風險。

糖尿病或糖尿病初期患者，特別常見會有吃飽想睡的情況，且比一般人更明顯、睡意更重。原因在於胰島素無法正常作用將血糖壓下，細胞也難補充足夠的能量，因此也會感覺到疲倦。和一般人因血糖波動大而使「身體疲倦」相比，糖尿病患的飽睏更像是「能量不足」、「沒電了」，因此更像是昏睡、沉睡，例如較難叫醒，會需要他人搖醒。

半夜驚醒恐與血糖代謝異常有關

半夜經常睡到一半醒來，一個原因是餓醒，因為糖尿病患者由於自身胰島素分泌異常或是胰島素敏感度下降，無法有效讓血糖被有效利用，人就會產生飢餓感，這種情況常發生在半夜，許多患者會睡到一半餓醒。另一部分則是因為吃進去的食物無法被有效利用時，半夜容易出現低血糖，低血糖引起大量盜汗而驚醒。

糖尿病還有這些徵兆 夜尿多、口渴

除上述症狀外，還有一些狀況也可能是糖尿病徵兆，包括夜尿多，還有半夜容易口渴。原因是糖尿病患者血糖過高，會導致大量的尿液排出，所以夜尿次數增加。而夜尿多、水都排掉了所以也會導致口渴、多喝，並且伴有消瘦、多吃等症狀。

而睡眠品質不佳，同樣也會增加糖尿病發生的風險。在2016年12月發表於「睡眠醫學回顧（Sleep Medicine Reviews）」期刊的論文，這篇研究彙整了相關論文36篇的資料進行分析，發現睡眠品質不佳會導致糖尿病風險增加，包括：

1. 每天睡眠5小時以下的人糖尿病風險增加48%，睡眠6小時的人風險增加18%，睡眠9小時以上的人風險增加36%

2. 睡眠品質差的人，糖尿病風險增加40％

3. 有睡眠呼吸中止的人，糖尿病風險增加102％



因此有睡眠障礙的時候千萬不要輕忽，趕快找出原因，也不要忽略糖尿病發生的風險。

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

