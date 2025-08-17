女性未到40歲就出現更年期徵兆？中醫教保養2關鍵有益後半生健康

更年期是女性生命的重要轉折點，常伴隨身心不適等症狀。台灣佑德中醫診所院長張賜興醫師指出，台灣女性約在45到55歲之間面臨更年期問題。在停經之前，月經周期會變得不固定，這時可藉由抽血來檢查荷爾蒙是否正常。檢查項目包括有黃體刺激素（LH）、卵泡刺激素（FSH）、雌激素（E2）等荷爾蒙。



而中醫認為更年期在《黃帝內經》提到：「女子七七任脈虛，太沖脈衰少，天癸竭。」即指出正常健康女性在49歲左右會面臨生理上的變化而進入更年期。然而，現代女性因熬夜、飲冷、營養、基因等不同因素而有所不同，不到40歲便出現月經紊亂等卵巢功能早衰現象，透過中醫的辨證與調理，可有效改善更年期不適症狀。

更年期類型與症狀 中醫觀點與體質調理

台灣張賜興醫師說明，一般而言，更年期指的是女性停經前後的過渡時期，由於女性荷爾蒙缺乏，此期間最常見的症狀包含月經紊亂、失眠或難以入睡、心悸、潮熱盜汗、易怒、陰道乾澀、骨質疏鬆、情緒變化大等。這包含泌尿道生殖系統、骨骼系統、心血管系統等都會受到影響，而皮膚也會因為荷爾蒙缺乏不像過去一樣水潤飽滿，變得較乾癟、容易產生皺紋。

依中醫理論更年期類型可分為腎陰虛型、腎陽虛型、肝鬱氣滯、心腎不交、脾虛濕盛等類型。其中，腎陰虛最為常見，症狀如臉紅、潮熱盜汗、頭暈耳鳴、咽乾口燥、眠差多夢等；腎陽虛則表現為怕冷、倦怠、腰痠背痛、臉色偏白；肝氣鬱結則會出現情緒緊張、易怒、失眠、經前乳脹、胸悶脇痛等不適；心腎不交常見心神不寧，難以入睡，並伴隨心悸、健忘或情緒煩躁等症狀；脾虛濕盛通常表現為消化不良、食慾不振、容易疲倦、四肢沉重、水腫等。實際症狀常會混合出現，需依個人體質做調整。

台灣張賜興醫師分享，1位不到40歲的女性，長期出現月經紊亂、經血量多且伴隨血塊、經期疼痛明顯，潮熱盜汗、陰部乾燥、白帶多，咽乾舌燥、筋骨僵硬、腰膝痠軟、失眠多夢合併子宮肌瘤，且有乾眼症、乾燥症、荷爾蒙檢查低下等症狀。對此，台灣張賜興醫師經中醫辨證後，認為患者較偏向腎陰虛體質，因此治療以補腎陰、滋陰血為主，經過約2個月調理，患者身心不適等症狀明顯改善。

對於更年期症狀明顯者，張賜興醫師表示，中醫治療著重體質調理，因心主血、以腎為本、以肝為用，故偏向調整心、肝、腎3個臟腑經絡為主，兼調後天之本的脾胃，除內服中藥外，也可配合針灸與穴位按摩，例如，針對失眠、心悸，可按壓神門穴、內關穴、三陰交穴、太溪穴、太沖穴等部位，幫助平穩情緒、改善睡眠與緩解相關症狀。

更年期保養掌握2關鍵 有益後半生健康

台灣張賜興醫師建議，女性從青春期、懷孕期到更年期3個階段，都應特別注重調養，28歲是體質高峰，35歲開始走下坡，更年期時若能好好保養，後半生會更健康愉悦，而「飲食情緒」與「生活作息」，就是關鍵影響因素。值得提醒的是，現今女性提早出現更年期徵兆不在少數，應重視早期調理，不可掉以輕心，以免拖延而錯失調理黃金時機。

在日常保健方面，台灣張賜興醫師強調，女性應避免晚睡，應儘量在11點前入睡，也應避免過度疲勞及冰冷食物，尤其月經期間更應避免寒涼和燥熱食物，否則易導致月經不順、血塊多、小腹疼痛嚴重、子宮內膜異位等問題出現。

台灣張賜興醫師提醒，飲食上，建議更年期女性可適量攝取富含植物性雌激素的食材，應著重於補充天然雌激素、鈣質、維生素D、蛋白質、纖維質、全谷雜糧和魚類等，如豆漿、山藥、豆腐、芝麻、桑椹、葡萄等，補血補腎、延緩退化，堅果類也可適量攝取，有助補腦與強腎；此外，顏色偏紫、黑、紅色的食材多有補肝血、滋腎陰作用，建議女性平時可以多攝取，搭配良好作息，才能安穩走過更年期。

