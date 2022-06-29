脫髮｜夏日大汗油脂多恐塞毛囊致脫髮　中醫教正確洗頭步驟護秀髮

在中醫角度，夏天導致脫髮的成因其實很多，當中除了因愛吃重口味食物及凍飲損脾胃而令頭髮變幼外，夏天的高溫亦會令汗水、油脂等分泌增多，令頭皮毛囊堵塞繼而導致脫髮情況出現，註冊中醫師何慧欣特別分享一系列的護髮貼士，當中包括正確的洗頭步驟。



夏天大汗油脂分泌多，竟然暗藏脫髮危機。（Shutterstock）

養髮洗頭三部曲

註冊中醫師何慧欣分享指，要預防夏天脫髮，首先當然要從頭部入手。在洗頭方面，何慧欣醫師表示夏天應該多洗頭，保持頭皮健康，並有以下洗頭建議：

洗頭前：



應小心用梳梳理好頭髮，令頭髮及頭皮上的污垢更容易被清洗。

洗頭水：



避免直接接觸頭皮，洗頭水應先在手心起泡，從髮尾開始洗至頭皮，用指腹輕輕按摩，用暖水沖洗乾淨，如有需要可再重複一次。

護髮素：



應該使用在髮尾部份，不應該直接接觸頭皮。同時洗頭時間要避免過長，因有機會令頭皮皮膚變得敏感。

▼如何洗頭防脫髮？（按圖👇👇👇）

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▼同場加映，中醫四類脫髮證型：（按圖👇👇👇）

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按摩3穴養髮增記憶力

何慧欣醫師指出，頭部亦分布不少穴位，故亦可選擇按摩以下的頭部穴位，以保持頭皮的氣血循環暢通。

此舉除了可令頭皮及頭髮更加健康及烏黑外，也可消除大腦疲勞、增強記憶。要留意的是，按摩穴位力度適中，不宜太大力，以免牽扯頭髮。

風池穴：在腦後，後頸的上方凹陷位置，大概與耳垂齊平



百會穴：位於頭部正中，頭部中線與兩邊耳尖的交匯處。



四神聰：位於百會穴前後左右各一寸，共四個穴位。



▼同場加映，如何梳頭預防白髮？（按圖👇👇👇）

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保持七分飽 忌捱夜生冷凍飲

除了頭部外，由於頭髮是「血之餘、腎之華」，而脾則為氣血生化之源，因此脾胃的健康亦與頭髮的生長息息相關。要養好脾胃，何慧欣醫師亦有以下建議：

經常保持七分飽



經常進食七分飽，不會給脾胃造成過分負擔，可以幫助保持脾胃功能健運，氣血自然好。「髮為血之餘」，如果氣血充足，能上行頭目，滋養頭皮，頭髮也自然烏黑光澤濃密。

少飲凍飲、生冷



由於生冷食物會令脾陽受損，脾胃功能下降，日久而令氣血不足，不能濡養頭皮，頭髮開始變白、變得脆弱。

避免捱夜



盡量保持正常的生活作息，捱夜會導致陰虛血少，令頭髮早白或變幼而最後脫落。

減少不必要的思慮



中醫認為「思傷脾」，思慮過多會令脾胃功能下降，出現乏力、食欲不振、胃脹、泄瀉，也令氣血虛弱，也影響頭髮沒有足夠的營養。

常常按摩頭皮



建議大家經常用圓滑的闊齒梳或指頭按摩頭皮，令頭皮的血流保持通暢，以疏通督脈、膀胱經、膽經，改善頭部的氣血循環，增加毛囊、頭髮的血液營養供應等。此外，亦要減少染髮和電髮，盡量減少令頭髮接觸化學品，以免造成毛囊堵塞和傷害。

▼同場加映，消委會髮膜：5星推介（按圖👇👇👇）

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產後婦女現脫髮如何護髮？

何慧欣醫師亦特別推薦以下3款居家養髮食療，３款食療均分別適合不同體質的脫髮人士，不過有部份人士就要慎服。

合桃芝麻黑豆漿

材料：



合桃10克、芝麻10克

黑豆15克、適量糖

做法：



1. 先把以上材料洗乾淨，浸泡大概兩至3小時

2. 把以上材料及水份加入攪拌機內，充分打碎

3. 隔去碎渣，加入煲內加熱至沸騰10分鐘後關火，加入適量糖調味後即可飲用。

功效：補腎養血烏髮，當中黑芝麻、黑豆漿可補腎烏髮，加入合桃可加強補腎效果，頭髮更可健康生長

適合人士：陰虛血少、易口乾、便秘的人士

慎服人士：脾胃脹滿、便溏之人士

桑葚芝麻黑米茶

材料：



桑椹8克、黑芝麻5克

黑米8克、炒黑豆8克

做法：



1. 準備以上材料，加入大概800至1公升熱水，水溫大概約80度左右

2. 浸泡半小時以上即可飲用

3. 以茶代水，浸泡後的材料也可以食用，營養吸收更加好

功效：補腎養血 烏髮美鬚。當中，茶飲性味溫和，黑芝麻、桑葚、黑豆補腎烏髮，促進頭髮生長。

適合人士：男女老幼，產後血虛脫髮的婦女。

慎服人士：中焦濕困，出現腹滿便溏者。

生地熟地湯

材料：



生地10克、熟地10克

杞子10克、淮山15克

烏雞一隻、桑椹15克

陳皮一片

做法：



1. 先把烏雞去皮，去除雞腳，用滾水汆水切件備用。

2. 準備八碗水煲滾後，把以上材料加入，水滾後轉小火，大概煲兩小時後即可飲用。

功效：滋補肝腎 養血烏髮。當中，生地熟清熱涼血，熟地滋補陰血，烏雞滋潤補氣養血，桑葚杞子滋補肝腎

適合人士：血熱、陰血虧損者，出現頭髮枯乾、脫髮、虛熱汗出者

慎服人士：中焦濕困，出現腹滿便溏者