高血壓5大症狀要留意　中醫教2步驟自製決明子茶通便消脂降血壓

天氣變化大，上上下下起伏的氣溫，讓高血壓患者好困擾。中醫師指出，高血壓症狀因人而異，但頭暈與頭痛算是常見狀況之一，如果有相關困擾，可嘗試一種茶飲，只要簡單2步驟，也能降下血壓，甚至還能減重。



66歲的黃小姐本身有高血壓，吃血壓藥及血脂藥控制已3年，但當天氣變冷，導致頭暈每天發作，且伴隨有偏頭痛，半夜也有手抖情形，因而前往醫院就診。當時量測發現血壓超過130/80，且經診察後還有排便不順的問題，2到3天才會上一次廁所。

5大警訊及早發現高血壓

台灣衛生福利部統計高血壓疾病為台灣人十大死因之一，且有逐年攀升趨勢，不得不重視它背後帶來的危害。台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師謝旭東表示，高血壓症狀初期並不明顯，若忽略不治療，未來可能有中風、心肌梗塞、腎衰竭等危險。但症狀因人而異，常見警訊如下：

1. 頭暈頭痛

2. 肩頸僵硬

3. 心悸

4. 胸悶

5. 容易疲倦



謝旭東建議，病患一旦有高血壓的警訊症狀，就建議看診治療，積極控制才能降低死亡率。除西醫使用的降血壓藥物外，中醫根據個人體質做調養，也能控制血壓問題。

從中醫角度看高血壓，除了疏肝理氣活血外，滋腎養陰也是辦法之一。謝旭東解釋，古代並沒有高血壓這個病名，而是屬於眩暈、心悸、肝火等範疇。《黃帝內經》中便記載「諸風掉眩，皆屬於肝」，因此中醫對於高血壓產生的眩暈，通常會從治肝著手。

高血壓患者也需治療便秘

另外，高血壓者若有便秘情形，症狀可能也會加重。原因在於便秘用力時腹腔內壓力增加，血管壓力會迅速變化。過去也曾有研究發現，便秘不只影響腸道健康外，也可能提高心血管疾病致死率。尤其血管壓力迅速變化時，心血管灌流不足，就有機率造成心肌梗塞或腦中風。

因此中醫治療也需考慮便秘會影響血壓，並予以治療。謝旭東表示，從中醫角度看，便秘使身體代謝廢物無法排除，濕氣變重，血壓自然升高。因此藥方乙字湯可以通腑瀉熱，能將身體的代謝廢物一掃而空，再搭配柴胡疏肝散疏肝理氣，頭暈頭痛便能好轉，血壓自然下降。

2步驟輕鬆製作決明子降壓茶

另外，謝旭東也建議，高血壓患者飲食上避免過鹹，可多吃蔬菜水果及膳食纖維及低脂類乳製品。澱粉方面，全穀類的膳食纖維比白米飯更多，也是更好的選項。若要炒菜煮飯，則選擇橄欖油、葵花籽油、粟米油等更好，少吃飽和脂酸過多的動物油。還有像是杏仁、腰果、核桃等堅果類，含不飽和脂肪酸，也都適合攝取。

除了食物外，謝旭東指出，也可以自製「決明子降壓茶」，2到3天飲用一次，可通便消脂降血壓。只要簡單2步驟就能完成，如下：

1. 準備材料：決明子6g，菊花9g，陳皮3g。

2. 悶泡茶包：將上述材料做成茶包，用熱水500cc悶泡，10分鐘即可飲用。



謝旭東說明，決明子清肝明目、潤腸通便，具有降血壓的功用；菊花也能平肝明目，緩解高血壓的頭暈頭痛；加上陳皮化痰消脂，一同將身體的濕氣一掃而空，故能降低高血壓並一起減重。但要注意的是，上述藥材以涼性為主，適用於體質偏熱、容易上火的人效果較好。

最後在生活上，也要注意少吸煙及喝酒。謝旭東提及，原因在於，這些習慣會使身體的濕氣變重，濕氣重則血液循環變差，身體為了讓循環變好只好加高血壓，血壓自然難以控制，如此便會陷入惡性循環。因此，配合多運動及減重能有效降低體內濕氣，身體血液循環變好，血壓自然會下降。

