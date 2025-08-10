睡眠充足能促進皮膚修復養顏美容？中醫傳授3招助眠提升睡眠品質

睡眠是人體修復與再生的重要時段，影響著全身的生理機能。台灣中醫生林姸餘指出，當睡眠品質長期不佳，身體的修復機制受影響，不僅會導致慢性筋骨疼痛，還會讓皮膚老化速度加快。



許多研究顯示，長期失眠或睡眠不佳的人，普遍有更高的慢性疼痛風險，包括肌筋膜疼痛綜合症、關節炎等問題。同時，他們的皮膚老化速度也比睡眠充足的人快，容易出現黑眼圈、皮膚暗沉、乾燥等狀況。

相關文章：減肥｜沒睡飽小心1年胖26公斤！醫生揭睡眠不足帶來5大身體影響👇👇👇

+ 7

每天深睡階段會釋放大量生長激素 是修復筋骨肌肉發炎的關鍵

在深層睡眠階段，人體會釋放大量的生長激素，這對於筋骨修復至關重要。生長激素可促進肌肉、韌帶、關節軟骨與骨骼組織的修復，並減少白天因活動導致的微小損傷。

另外，睡眠期間副交感神經活躍，血液循環增加，能夠將更多的氧氣與營養物質輸送到受損的肌肉與關節，促進組織修復。如果睡眠不足或品質不佳，生長激素分泌減少，導致肌肉與關節修復不完全，久而久之，容易出現慢性筋骨痠痛。

相關文章：睡眠不足｜熬夜4大壞處增事故風險！營養師教3招假日有效率補眠👇👇👇

+ 5

睡眠不足容易導致體內慢性發炎 筋骨疼痛難好甚至誘發關節炎

睡眠與免疫系統關係密切，睡眠不足會影響抗發炎機制，導致體內處於慢性發炎狀態。研究顯示，當人長期睡眠不足時，發炎因子的濃度會上升，使筋骨疼痛加劇，甚至可能誘發或惡化關節炎等慢性發炎性疾病。

相反地，高品質的睡眠可以促進抗發炎細胞激素的分泌，幫助身體更有效地修復受損組織。因此，經常失眠或睡眠不足的人，更容易感到肌肉僵硬、關節痠痛，甚至有「睡醒更累」的感覺，這正是身體無法充分修復的結果。

睡眠充足能促進皮膚修復與更新 加速膠原蛋白增生助養顏美容

皮膚細胞的修復與更新主要發生在夜間，尤其是在深層睡眠時，身體會釋放大量的褪黑激素，這是一種強效的抗氧化劑，能夠中和自由基；而且深睡時皮膚細胞的分裂速度比白天快3倍，這時肌膚代謝特別有效率，搭配適當的保養品，更有助於修復白天時因紫外線、空氣污染、塑化劑等氧化壓力造成的損傷，減少斑點、色素沈澱的發生機率。

此外，睡眠時體內的膠原蛋白合成增加，而膠原蛋白是維持皮膚彈性與水分的重要成分。如果睡眠不足，膠原蛋白合成受阻，皮膚會變得乾燥、粗糙，甚至出現細紋與皺紋，使老化加速。

還有一點很常被忽略，睡眠不足時壓力荷爾蒙濃度上升，會破壞皮膚屏障功能，導致肌膚敏感、長痘痘或發炎，甚至加重如異位性皮膚炎或濕疹等皮膚疾病。

相關文章：睡眠穴位｜疲倦卻不能入睡？ 睡前按6穴位放鬆身心頭頂發熱為準👇👇👇

+ 10

每天維持固定睡眠時間避免熬夜 中醫生提供3招提升

想要改善筋骨痠痛與維持皮膚健康，關鍵在於提升睡眠品質。建議每天維持固定的睡眠時間，避免熬夜與過度使用電子產品。此外，可以透過中醫方法，如泡腳、穴位按摩（如神門穴、內關穴）、調整飲食與中藥調理（如酸棗仁、柏子仁、百合等），幫助入睡與提升睡眠品質。

睡眠不只是休息，更是身體修復與保養的重要時刻。當我們擁有充足且高品質的睡眠時，筋骨才能得到充分修復，皮膚也能保持健康與年輕，真正達到由內而外的保養效果。睡眠是人體修復與再生的重要時段，影響著全身的生理機能。

延伸閲讀：

最新國人10大死因！ 癌症連續43年蟬聯10大死因榜首

健保永續藥師同行！ 從給付制度、藥價政策到專業角色

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

