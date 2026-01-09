MissAV公佈2026年1月人氣女優TOP20　松本一香也敗給她屈居第二

MISSAV女優2026年1月的排名榜出爐！新一年20強驚見有新名字入榜，分別是排名第 15 名北野未奈 和北岡果林，而近月打入10強的逢澤みゆ更越戰越勇，由上月第7位再大躍進，急升三位至第四名，至於冠軍都是大熱姿態勝出，如果不是松本一香又會是誰呢?



北野未奈 (IG@kitano_mina_)

日本超人氣 AV 女優北野未奈，2000年5月20日出生，今年25歲。2021年4月，她頂著「銀座NO.1女陪侍」的名號強攻入成人界，更被封為「美尻戲劇女王」。

北野未奈去年曾透露當女優之苦。她說拍攝日一般在早上 8 點進棚直到傍晚 10 點收工，自己通常上午 6 點起床準備，直到凌晨 1 點才就寢，而當遇到隔日得繼續拍攝的情況時，換句話期間只有 5小時休息時間，讓她直言：「完全就是在燃燒生命！」別看北野未奈螢幕上性感誘人，但其實私下她個性超可愛，愛跳芭蕾舞和看音樂劇，難怪演出時總有股優雅氣質！

2026年1月最受歡迎女優TOP 11-20

第 20 名： 石川澪 (Ishikawa Mio)

第 19 名： 石原希望 (Ishihara Nozomi)

第 18 名： 皆月光 (Minazuki Hikaru)

第 17 名： 大槻響 (Otsuki Hibiki)

第 16 名： 新井リマ (Arai Rima)

第 15 名： 北野未奈 (Kitano Mina)

第 14 名： 北岡果林 (Kitaoka Karin)

第 13 名： 倉本すみれ (Kuramoto Sumire)

第 12 名： 森日向子 (Mori Hinako)

第 11 名： 乙愛麗絲 (Otsu Alice)

2026年1月最受歡迎女優TOP 6-10

第 10 名： 柏木こなつ (Kashiwagi Konatsu)

第 9 名： 波多野結衣 (Hatano Yui)

第 8 名： 沙月惠奈 (Satsuki Ena)

第 7 名： 河北彩花 (Kawakita Saika)

第 6 名： 木下日葵 (Kinoshita Himari)

2026年1月最受歡迎女優TOP 1-5

第 5 名： 彌生美月 (Yayoi Mitsuki)

第 4 名： 逢澤みゆ (Aizawa Miyu)

第 3 名： 美園和花 (Misono Waka)

第 2 名： 松本一香 (Matsumoto Ichika)

第 1 名： 瀬戸環奈 (Seto Kanna)