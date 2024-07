Netflix必睇7月超強5大必睇作品《Sweet Home 3》《時光巡邏隊2》

七月Netflix有許多好看的影集依序上架,包含韓劇《Sweet Home3》、日劇《地面師》、哆啦A夢作者另一部作品《時光巡邏隊》等,連經典《鐵達尼號》都能在平台上看到,趕緊納入看片清單吧!



Netflix七月新片:《閣樓的拉傑》,7/5上架

由Studio Ponoc出品的動畫《閣樓的拉傑》,透過少女阿曼達與假想同伴拉傑的視角,深入刻劃人性與創意。拉傑是她想像中的男孩,沒人看得見他,但兩人總是一起度過各種刺激的虛擬冒險。有一天,拉傑突然變成孤身一人,自己來到幻物鎮,這才發現被人類遺忘的幻物都會跑來這裡生活、工作。與此同時,他卻面臨了神祕的威脅,自己消失之前,他必須和其他迷失的想像生物合作,盡快回到她身邊。



Netflix七月新片:《失控遊戲夜》,7/12上架

荒謬喜劇與怪誕情節兼具的《失控遊戲夜》,劇情闡述女主角邀請新男友揚恩加入她固定參與的遊戲之夜,豈料前男友竟不請自來,導致場面愈來愈失控。



各種荒謬場面出現,也讓揚恩倍感緊張,深怕琵雅的前男友會做出什麼意料之外的事!

Netflix七月新片:《時光巡邏隊:第2季》,7/17上架

由藤子·F·不二雄所製作的科幻漫畫《時光巡邏隊》,自1978年開始連載之後,今首度推出改編動畫影集,並於Netflix獨家上架!故事闡述平凡的國中生並平凡遇見一個來自未來的女孩,她是時光特警隊員莉姆史特林,還帶著一隻奇怪生物噗呦。時光特警隊的任務是救助不幸死去的人,但必須避免對歷史進程產生重大影響。



在莉姆與其他隊員執行任務時見過他們的人記憶都會被抹除,但不知為什麼,阿凡的記憶卻沒有消失,他們只好招收他成為時光特警隊的實習生。和莉姆成為任務搭檔後,阿凡得以使用未來的各種新奇工具,包括一艘能穿梭時空的「時光飛艇」,讓他非常興奮。雖然有時會興奮過頭,不過透過一次又一次任務,他也見到了許多在各個時代運用智慧認真生活的人。

Netflix七月新片:《Sweet Home:第3季》,7/19上架

在前一季結尾,原本生死未卜的李恩赫突然現身。第3季開始,原本四散各方的角色們將再度齊聚,車賢秀甦醒過來,發現自己成為怪物;邊尚昱的身體則被鄭毅銘佔據;徐伊景成了半人半怪物的狀態、李恩赫從怪物之繭中破繭而出。



此外,博士依舊對怪物有興趣、李恩宥依舊繼續找著哥哥李恩赫。究竟在最後一季中,怪物畫的驚人真相是什麼呢?

Netflix七月新片:《地面師》,7/25上架

日劇《地面師》由綾野剛、豐川悅司、北村一輝、小池榮子主演,劇情闡述在東京房價飆漲的年代,這一群八面玲瓏的地面師野心越來越大,下一個大目標是價值上看100億日圓的房地產。



他們善於在渴望靠土地變現的地主和大建商之間周旋,而警方也從未停下腳步查緝他們的惡行。在這過程中,拓海的往事和哈理森的無良行為也漸漸曝光。地面師冒險行騙,警方窮追不捨,他們最後能夠成功騙到100億日圓嗎?

除了上述新片之外,Netflix 七月也有不少經典電影陸續上架,包含美國影集《星空奇遇記:神童艦隊 》(Star Trek: Prodigy)、日本影集《我的英雄學院》、台劇《幸福房屋事件簿》、陸劇《墨雨雲間》;動畫《名偵探柯南》、《金肉人:完美超人始祖篇》、《鬼滅之刃》。

還有超經典的《鐵達尼號》(Titanic)、《再見亦是狗朋友2》(A Dog's Journey)、《尋找快樂的故事》(The Pursuit of Happyness)、《地心探險記2:世外秘島》(Journey 2: The Mysterious Island)、《 蜘蛛俠︰不戰無歸(加長版)》(Spider-Man: No Way Home),趕緊收進待看清單裡!

