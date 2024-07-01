Netflix必睇7月超強5大必睇作品《Sweet Home 3》《時光巡邏隊2》

七月Netflix有許多好看的影集依序上架，包含韓劇《Sweet Home3》、日劇《地面師》、哆啦A夢作者另一部作品《時光巡邏隊》等，連經典《鐵達尼號》都能在平台上看到，趕緊納入看片清單吧！



【圖輯】點圖放大看「Netflix七月片單盤點」懶人包👇👇👇

+ 13

Netflix七月新片：《閣樓的拉傑》，7/5上架

由Studio Ponoc出品的動畫《閣樓的拉傑》，透過少女阿曼達與假想同伴拉傑的視角，深入刻劃人性與創意。拉傑是她想像中的男孩，沒人看得見他，但兩人總是一起度過各種刺激的虛擬冒險。有一天，拉傑突然變成孤身一人，自己來到幻物鎮，這才發現被人類遺忘的幻物都會跑來這裡生活、工作。與此同時，他卻面臨了神祕的威脅，自己消失之前，他必須和其他迷失的想像生物合作，盡快回到她身邊。



由 Studio Ponoc 出品的動畫《閣樓的拉傑》，透過少女阿曼達與假想同伴拉傑的視角，深入刻劃人性與創意。（《閣樓的拉傑》截圖）

拉傑是她想像中的男孩，沒人看得見他，但兩人總是一起度過各種刺激的虛擬冒險。（《閣樓的拉傑》截圖）

Netflix七月新片：《失控遊戲夜》，7/12上架

荒謬喜劇與怪誕情節兼具的《失控遊戲夜》，劇情闡述女主角邀請新男友揚恩加入她固定參與的遊戲之夜，豈料前男友竟不請自來，導致場面愈來愈失控。



各種荒謬場面出現，也讓揚恩倍感緊張，深怕琵雅的前男友會做出什麼意料之外的事！

荒謬喜劇與怪誕情節兼具的《失控遊戲夜》，劇情闡述女主角邀請新男友揚恩加入她固定參與的遊戲之夜，豈料前男友竟不請自來，導致場面愈來愈失控。（《失控遊戲夜》截圖）

各種荒謬場面出現，也讓揚恩倍感緊張，深怕琵雅的前男友會做出什麼意料之外的事！（《失控遊戲夜》截圖）

Netflix七月新片：《時光巡邏隊：第2季》，7/17上架

由藤子·F·不二雄所製作的科幻漫畫《時光巡邏隊》，自1978年開始連載之後，今首度推出改編動畫影集，並於Netflix獨家上架！故事闡述平凡的國中生並平凡遇見一個來自未來的女孩，她是時光特警隊員莉姆史特林，還帶著一隻奇怪生物噗呦。時光特警隊的任務是救助不幸死去的人，但必須避免對歷史進程產生重大影響。



在莉姆與其他隊員執行任務時見過他們的人記憶都會被抹除，但不知為什麼，阿凡的記憶卻沒有消失，他們只好招收他成為時光特警隊的實習生。和莉姆成為任務搭檔後，阿凡得以使用未來的各種新奇工具，包括一艘能穿梭時空的「時光飛艇」，讓他非常興奮。雖然有時會興奮過頭，不過透過一次又一次任務，他也見到了許多在各個時代運用智慧認真生活的人。

由藤子·F·不二雄所製作的科幻漫畫《時光巡邏隊》，自1978年開始連載之後，今首度推出改編動畫影集，並於Netflix獨家上線！（《時光巡邏隊》截圖）

故事闡述平凡的國中生並平凡遇見一個來自未來的女孩，她是時光特警隊員莉姆·史特林，還帶著一隻奇怪生物噗呦。（《時光巡邏隊》截圖）

Netflix七月新片：《Sweet Home：第3季》，7/19上架

在前一季結尾，原本生死未卜的李恩赫突然現身。第3季開始，原本四散各方的角色們將再度齊聚，車賢秀甦醒過來，發現自己成為怪物；邊尚昱的身體則被鄭毅銘佔據；徐伊景成了半人半怪物的狀態、李恩赫從怪物之繭中破繭而出。



此外，博士依舊對怪物有興趣、李恩宥依舊繼續找著哥哥李恩赫。究竟在最後一季中，怪物畫的驚人真相是什麼呢？

在前一季結尾，原本生死未卜的李恩赫突然現身。

第3季開始，原本四散各方的角色們將再度齊聚，車賢秀甦醒過來，發現自己成為怪物。

Netflix七月新片：《地面師》，7/25上架

日劇《地面師》由綾野剛、豐川悅司、北村一輝、小池榮子主演，劇情闡述在東京房價飆漲的年代，這一群八面玲瓏的地面師野心越來越大，下一個大目標是價值上看100億日圓的房地產。



他們善於在渴望靠土地變現的地主和大建商之間周旋，而警方也從未停下腳步查緝他們的惡行。在這過程中，拓海的往事和哈理森的無良行為也漸漸曝光。地面師冒險行騙，警方窮追不捨，他們最後能夠成功騙到100億日圓嗎？

日劇《地面師》由綾野剛、豐川悅司、北村一輝、小池榮子主演。（《地面師》劇照）

劇情闡述在東京房價飆漲的年代，這一群八面玲瓏的地面師野心越來越大，下一個大目標是價值上看100億日圓的房地產。（《地面師》劇照）

除了上述新片之外，Netflix 七月也有不少經典電影陸續上架，包含美國影集《星空奇遇記：神童艦隊 》（Star Trek: Prodigy）、日本影集《我的英雄學院》、台劇《幸福房屋事件簿》、陸劇《墨雨雲間》；動畫《名偵探柯南》、《金肉人：完美超人始祖篇》、《鬼滅之刃》。

還有超經典的《鐵達尼號》（Titanic）、《再見亦是狗朋友2》（A Dog's Journey）、《尋找快樂的故事》（The Pursuit of Happyness）、《地心探險記2：世外秘島》（Journey 2: The Mysterious Island）、《 蜘蛛俠︰不戰無歸（加長版）》（Spider-Man: No Way Home），趕緊收進待看清單裡！

延伸閱讀：

7-11咖啡、零食、生活用品全都買一送一！統一獅封王超商4大優惠，限時4天衝了

【本文獲「女人我最大女人我最大」授權轉載。】