撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-03-09 07:00

本港春天天氣潮濕，大家有無發現朝早越來越難起床？即使勉強起床，身體及精神上仍疲憊不堪？有些人會特登朝早沖個熱水涼提神，但有研究指沖熱水不能提神，反而會越沖越精神。《Opener 開罐》整理專家提醒早晨起床後常見8大壞習慣，這些習慣會不知不覺使你一天都感到疲倦。想精神地上學、上班，即留意下文睇睇哪些習慣不要做。

踏入春天，天氣濕笠笠，朝朝都不想起床上班、上學！（《W-兩個世界》截圖）

三月份正式踏入春天，天氣潮濕多雨，濕笠笠的天氣使人朝朝都不想起床，只想賴床賴到最後一秒才起床上學、上班！天氣潮濕難免使人變懶，不過早晨時間是一天的開始，這時你如何開始你的一天，就成為一門學問！起床後馬上查看手機訊息？朝早沖個熱水涼提神？《Opener 開罐》整理專家提醒朝早不該做8個壞習慣，包括聽到鬧鐘聲後要幾時起身、應否馬上使用手機等等。

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潮濕天衣服較難晾乾、異味難除，不想與女神近距離接觸、衣服卻散發一股噏味？要去除異味、加快衣物乾透的話，就要參考以下兩位專家的做法。

日本收納檢定協會認可一級收納師Miko Liu在YouTube個人頻道分享一個簡單快捷又有效的晾衫方法，只需改變衣物的排列便可加快衣物晾乾的速度！日本家務達人毎田祥子提醒大家數個貼士，包括晾衣物時應該選擇哪個位置、衣物之間應該隔開多遠。

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同場加映：台灣菠蘿減價抵港！鳳梨美顏去水腫助消化

台灣鳳梨早前被內地禁止入口，據知本港果商最近積極入貨，更大減價促銷。據部分傳媒報道指，最快下週將有新一批貨到港。適逢台灣金鑽鳳梨的當造期由3月起至7月，相信不少喜歡酸甜可口的台灣鳳梨的朋友都會去搶購。

鳳梨是性平、微酸的水果，絕大部分體質人士都可進食，有促進消化的功效，對消化不良人士有很大幫助。鳳梨營養豐富，含有維他命C及維他命B群，維他命C的含量更比蘋果高出5倍。不過中醫徐澤昌博士提醒部分人士應慎食鳳梨，特別是濕疹人士。雖然鳳梨營養豐富，但它有一個特點使減重、減肥人士不宜進食。

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