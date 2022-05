奇異女俠玩救宇宙影評｜爛番茄95%極好評！1句催淚對白讓全場爆喊

觀影過程好似走進了自我意識的洪荒,天馬行空、荒誕離奇,笑著笑著就淚流滿面,關於「存在」的任督二脈被溫柔地打通了,不敢說人人都會喜歡這場亂七八糟的精神壯遊,但如果你曾經或正在懷疑人生,強烈建議現在立刻關掉APP、什麼都別看直接進戲院,本片或許能打開你的天靈蓋,一起看破紅塵,卻願入紅塵。



從電影美學、影視娛樂、心靈哲學各個層面來說,《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)都做到遠超出期待的驚艷,數不完的電影致敬、使人拍案叫絕的笑點,然後是深藏於創意樂園中的一杯雞湯,恰到好處地暖心暖胃。

劇透注意!接下來文章會深入討論片中的生命哲學,命題玄幻、奇思妙想,我腦內的「宇宙搖」很可能像是無病呻吟又不藥自癒,但仍舊歡迎光臨、謹慎入內。



【圖輯】1句催淚對白讓全場爆喊!23張圖看完《奇異女俠玩救宇宙》影評(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 18

你可曾聽過那些「沒成為的自己」在咆哮

關於人生,電影的敘述結構其實很簡單,由女兒Joy(Stephanie Hsu飾演)提問、父親Waymond(關繼威飾演)回答,飾演媽媽的楊紫瓊則帶著觀眾領悟和感動。那麼究竟Joy的問題是什麼呢?在參透宇宙大義以後,看見了生命的無限可能,也理解到每種可能都只是機率的運算結果,在命運的必然面前,人們的掙扎、情感、勇氣和後悔都顯得像是笑話,七情六慾、人世八苦到底有何意義?「豬八土扒姬」(Jobu Tupaki)想要的到底是什麼?

不知道。真的不知道。輕巧的回答卻如此令人恐懼、聞風喪膽,就連萬能的「豬八土扒姬」也害怕、也徬徨,因為當「一切都沒有意義」時,靈魂便就此消散,那才是真正意義上的「死亡」。

【圖輯】爛番茄95%極好評!點圖放大看更多《奇異女俠玩救宇宙》短評👇👇👇

+ 5

這種找不到存在意義的心情,煙霧般瀰漫成年輕世代的集體焦慮,現代科技使我們日日看著世界各地高貴精彩、沈重無趣的片段,那千萬種和自己差距或小或大的、別人的生活,對原生於資訊爆炸時代的年輕人們來說,就好像可以看見劇中的多重宇宙一樣,正因為知道其實有無窮可能,才會在每次選擇之後難以自抑地想到被放棄的種種:「如果當時...」、「假如我是...」無時無刻不在耳邊喧囂:

“Not a single moment will go by without every other universe screaming for your attention.”

就是描述這個感受,心裡每個過不去的岔路口,都有無數個其他版本的自己在咆哮著:「你看看我啊,你曾有機會成為我的啊。」

【相關圖輯】奇異女俠玩救宇宙|彩蛋逐個數 楊紫瓊角色與《臥虎藏龍》有關(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 4

大四到畢業這兩年我也常在其中打轉,和多數人一樣,人生截至目前為止,沒犯過大錯也沒立過大功,高也不成低也不就,好像我如果一路都開「自動駕駛」模式,也一樣會走到現在這個節點,不是大學輟學創業的勵志人物、不是意外入師門的武打巨星,就是一個和秀蓮一樣哪裡都不最出色的我。

悲觀主義一不小心就生根發芽,一面懊悔是自己的決定成就了現況,一面感覺命運強大再怎麼嘗試改變也是徒勞,就像劇集《洛基》的命題,獨立意識和命定說在腦海內爭論不休,如果我們不論如何無法跳脫這個現實(因為不管怎麼想、怎麼做,最終能存在的就只有眼前這個此刻)那麽所有的努力意義何在?

這個想法一旦蔓延,會吸光人們對未來的希望,像Joy這樣漫無目的、萬念俱灰,最終甘願走入暗黑貝果、踏上自我放棄的起點,但「豬八土扒姬」從未想要尋死,只是不知道要怎麼才算好好活下去。

【圖輯】有男有女仲有卡通造型?點圖放大看楊紫瓊於《奇異女俠玩救宇宙》的造型以及角色在各個宇宙的樣子👇👇👇

+ 13

「Be kind」善待這個宇宙的你

看似軟弱天真的爸爸Waymond,是本片的哲學擔當:「當我選擇看事情好的一面,不是天真,而是策略與必要,是我的生存之道。」

選擇樂觀是一種英勇的行為,抵抗悲觀軟爛的本能需要極大力氣,畢竟逃避很可恥,卻簡單又輕鬆。哪個宇宙都有糟糕透頂的角落、誰的人生都有狗屁倒灶的爛事,超強αWaymond失去妻子,多金西裝Waymond為兩人的錯過唏噓,但即使是最低配版人生的洗衣店Waymond,仍像超級英雄般胸懷令人感動的善念,連離婚協議書都是為了開始溝通、挽回感情的契機,他從沒放棄過可能變好的一絲機會:「請善良吧,特別是不知道正發生什麼事的時候。」Waymond對世界善良,對身邊的人善良,更對自己善良,願意給自己機會和希望,而不是深陷懊悔後自我放逐。

僅記時刻保持良善,是Waymond的生存之道。(《奇異女俠玩救宇宙》劇照)

「宇宙搖」是美麗而危險的,等同於現實中我們對「自我可能性」的想像,那是一把用希望和失望鑄成的兩面刃,要對自己可以做到的、擁有的特質和技能抱持信心,又不會被可能錯過的、已經失去的悔恨淹沒。和秀蓮一樣,我們終其一生都在學習駕馭這份期望的正負效益,不管在多愚蠢、多黑暗的宇宙裡,始終相信自己的潛力、原諒自己的不足,你才有心神去好好看一看,混亂生活裡身邊的人事物。

秀蓮最終做到了,與一團糟的自己和解,擁抱生命中不完美卻最重要的人們。嘿,我們都有這麼多地方能去,卻選擇此時此地待在彼此身邊,創造出獨一無二的時光。有點肉麻、有點雞湯,但生在世間或許真的就是為了與人建立連結,想進貝果時有人拉著、想吃熱狗時有人陪著。

如果有來世,我還是想和你一起,報稅、開洗衣店。

王家衛Waymond這句台詞是眼淚核彈,不管在哪個宇宙,我們都值得被愛、被選中。片尾曲的歌詞也很好,溫馨安神適合睡前聽聽:

This is a life 這就是人生

(Every possibility) (每種可能性)

Free from destiny 不受命運束縛

(I choose you, and you choose me) (我選擇你,而你也選擇我)

This is our life 這就是我們的人生



我選擇寫這篇文章,你選擇讀這篇文章,也算成就了彌足珍貴的一瞬間呀。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載,作者:放映雞_放電影,原文:著笑著就哭了《媽的多重宇宙》是一場不容錯過的精神壯遊】