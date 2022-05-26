奇異女俠玩救宇宙影評｜爛番茄95%極好評！1句催淚對白讓全場爆喊

觀影過程好似走進了自我意識的洪荒，天馬行空、荒誕離奇，笑著笑著就淚流滿面，關於「存在」的任督二脈被溫柔地打通了，不敢說人人都會喜歡這場亂七八糟的精神壯遊，但如果你曾經或正在懷疑人生，強烈建議現在立刻關掉APP、什麼都別看直接進戲院，本片或許能打開你的天靈蓋，一起看破紅塵，卻願入紅塵。



從電影美學、影視娛樂、心靈哲學各個層面來說，《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）都做到遠超出期待的驚艷，數不完的電影致敬、使人拍案叫絕的笑點，然後是深藏於創意樂園中的一杯雞湯，恰到好處地暖心暖胃。

劇透注意！接下來文章會深入討論片中的生命哲學，命題玄幻、奇思妙想，我腦內的「宇宙搖」很可能像是無病呻吟又不藥自癒，但仍舊歡迎光臨、謹慎入內。



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你可曾聽過那些「沒成為的自己」在咆哮

關於人生，電影的敘述結構其實很簡單，由女兒Joy（Stephanie Hsu飾演）提問、父親Waymond（關繼威飾演）回答，飾演媽媽的楊紫瓊則帶著觀眾領悟和感動。那麼究竟Joy的問題是什麼呢？在參透宇宙大義以後，看見了生命的無限可能，也理解到每種可能都只是機率的運算結果，在命運的必然面前，人們的掙扎、情感、勇氣和後悔都顯得像是笑話，七情六慾、人世八苦到底有何意義？「豬八土扒姬」（Jobu Tupaki）想要的到底是什麼？

不知道。真的不知道。輕巧的回答卻如此令人恐懼、聞風喪膽，就連萬能的「豬八土扒姬」也害怕、也徬徨，因為當「一切都沒有意義」時，靈魂便就此消散，那才是真正意義上的「死亡」。

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這種找不到存在意義的心情，煙霧般瀰漫成年輕世代的集體焦慮，現代科技使我們日日看著世界各地高貴精彩、沈重無趣的片段，那千萬種和自己差距或小或大的、別人的生活，對原生於資訊爆炸時代的年輕人們來說，就好像可以看見劇中的多重宇宙一樣，正因為知道其實有無窮可能，才會在每次選擇之後難以自抑地想到被放棄的種種：「如果當時...」、「假如我是...」無時無刻不在耳邊喧囂：

“Not a single moment will go by without every other universe screaming for your attention.”

就是描述這個感受，心裡每個過不去的岔路口，都有無數個其他版本的自己在咆哮著：「你看看我啊，你曾有機會成為我的啊。」

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大四到畢業這兩年我也常在其中打轉，和多數人一樣，人生截至目前為止，沒犯過大錯也沒立過大功，高也不成低也不就，好像我如果一路都開「自動駕駛」模式，也一樣會走到現在這個節點，不是大學輟學創業的勵志人物、不是意外入師門的武打巨星，就是一個和秀蓮一樣哪裡都不最出色的我。

悲觀主義一不小心就生根發芽，一面懊悔是自己的決定成就了現況，一面感覺命運強大再怎麼嘗試改變也是徒勞，就像劇集《洛基》的命題，獨立意識和命定說在腦海內爭論不休，如果我們不論如何無法跳脫這個現實（因為不管怎麼想、怎麼做，最終能存在的就只有眼前這個此刻）那麽所有的努力意義何在？

這個想法一旦蔓延，會吸光人們對未來的希望，像Joy這樣漫無目的、萬念俱灰，最終甘願走入暗黑貝果、踏上自我放棄的起點，但「豬八土扒姬」從未想要尋死，只是不知道要怎麼才算好好活下去。

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「Be kind」善待這個宇宙的你

看似軟弱天真的爸爸Waymond，是本片的哲學擔當：「當我選擇看事情好的一面，不是天真，而是策略與必要，是我的生存之道。」

選擇樂觀是一種英勇的行為，抵抗悲觀軟爛的本能需要極大力氣，畢竟逃避很可恥，卻簡單又輕鬆。哪個宇宙都有糟糕透頂的角落、誰的人生都有狗屁倒灶的爛事，超強αWaymond失去妻子，多金西裝Waymond為兩人的錯過唏噓，但即使是最低配版人生的洗衣店Waymond，仍像超級英雄般胸懷令人感動的善念，連離婚協議書都是為了開始溝通、挽回感情的契機，他從沒放棄過可能變好的一絲機會：「請善良吧，特別是不知道正發生什麼事的時候。」Waymond對世界善良，對身邊的人善良，更對自己善良，願意給自己機會和希望，而不是深陷懊悔後自我放逐。

僅記時刻保持良善，是Waymond的生存之道。（《奇異女俠玩救宇宙》劇照）

「宇宙搖」是美麗而危險的，等同於現實中我們對「自我可能性」的想像，那是一把用希望和失望鑄成的兩面刃，要對自己可以做到的、擁有的特質和技能抱持信心，又不會被可能錯過的、已經失去的悔恨淹沒。和秀蓮一樣，我們終其一生都在學習駕馭這份期望的正負效益，不管在多愚蠢、多黑暗的宇宙裡，始終相信自己的潛力、原諒自己的不足，你才有心神去好好看一看，混亂生活裡身邊的人事物。

秀蓮最終做到了，與一團糟的自己和解，擁抱生命中不完美卻最重要的人們。嘿，我們都有這麼多地方能去，卻選擇此時此地待在彼此身邊，創造出獨一無二的時光。有點肉麻、有點雞湯，但生在世間或許真的就是為了與人建立連結，想進貝果時有人拉著、想吃熱狗時有人陪著。

如果有來世，我還是想和你一起，報稅、開洗衣店。

王家衛Waymond這句台詞是眼淚核彈，不管在哪個宇宙，我們都值得被愛、被選中。片尾曲的歌詞也很好，溫馨安神適合睡前聽聽：

This is a life 這就是人生

(Every possibility) （每種可能性）

Free from destiny 不受命運束縛

(I choose you, and you choose me) （我選擇你，而你也選擇我）

This is our life 這就是我們的人生



我選擇寫這篇文章，你選擇讀這篇文章，也算成就了彌足珍貴的一瞬間呀。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：放映雞_放電影，原文：著笑著就哭了《媽的多重宇宙》是一場不容錯過的精神壯遊】