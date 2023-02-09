金像獎2023︱完整入圍名單　《正義迴廊》提名16項成最大潛力贏家

香港電影金像獎協會今日（9日）舉行招待會，公布2023年「第41屆香港電影金像獎」各獎項入圍作品名單，而本屆典禮將於4月16日重返文化中心舉行。協會主席爾冬陞於記者會上致辭時，表示上屆頒獎禮在疫情下幾經波折才成功舉辦：「隨着疫情漸卻，香港社會逐步復常，今年可望以連串盛大活動重現『香港電影金像獎』的璀璨盛況。」

香港電影金像獎協會主席爾冬陞，在「第41屆香港電影金像獎」記者會上致辭。（直播截圖）

由於2022年首季，戲院停業超過三個月，令許多電影未能安排上映，爾冬陞表示：「入圍參選『第41屆香港電影金像獎』的電影合共33部，數量雖少，惟不少作品均叫好叫座，成績令人鼓舞。」同時，他亦公布本屆第一輪評選投票率達58.07%。

以下為「第41屆香港電影金像獎」提名名單：

最佳電影：

《正義迴廊》

《明日戰記》

《神探大戰》

《窄路微塵》

《給十九歲的我》

最佳導演：

何爵天《正義迴廊》

韋家輝《神探大戰》

林森《窄路微塵》

張婉婷、郭偉倫《給十九歲的我》

陳詠燊《飯戲攻心》

最佳編劇：

譚廣源、葉偉平、梁永豪《正義迴廊》

劉國瑞《白日青春》

韋家輝《神探大戰》

韋家輝、陳偉斌、麥天樞《神探大戰》

鍾柱鋒《窄路微塵》

陳詠燊《飯戲攻心》

最佳男主角：

麥沛東《正義迴廊》

楊偉倫《正義迴廊》

黃秋生《白日青春》

劉青雲《神探大戰》

張繼聰《窄路微塵》

最佳女主角：

蘇玉華《正義迴廊》

毛舜筠《阿媽有咗第二個》

鄭秀文《流水落花》

袁澧林《窄路微塵》

張艾嘉《燈火闌珊》

最佳男配角：

林海峰《正義迴廊》

羅永昌《阿媽有咗第二個》

許冠文《風再起時》

張繼聰《飯戲攻心》

陳湛文《飯戲攻心》

最佳女配角：

楊詩敏《正義迴廊》

區嘉雯《窄路微塵》

王菀之《飯戲攻心》

林明禎《飯戲攻心》

余香凝《緣路山旮旯》

最佳攝影：

梁祐暢《正義迴廊》

伍啟銘《明日戰記》

秦鼎昌、蒙青、徐少江《風再起時》

鄭兆強《神探大戰》

流星《窄路微塵》

最佳剪接：

李謙明、張釗、石繕滎《正義迴廊》

黃海、陸志灝《明日戰記》

大衛‧李察森、梁展綸《神探大戰》

郭偉倫、陳序慶《給十九歳的我》

張嘉輝、鄭偉麟《飯戲攻心》

最佳美術指導：

麥芷筠《正義迴廊》

莫少宗、林偉健《明日戰記》

雷楚雄、黃敏軒《風再起時》

蔡慧妍《神探大戰》

張蚊、梁子賢《飯戲攻心》

最佳服裝造型設計：

張兆康《明日戰記》

文念中、郭妍慧《流水落花》

吳里璐《風再起時》

張世傑、鄧汝好《神探大戰》

何沛芝《窄路微塵》

最佳動作設計：

洪金寶、洪天祥、袁和平《七人樂隊》

黃偉亮《明日戰記》

林峰、董瑋《長津湖之水門橋》

王志文《風再起時》

黃偉亮《神探大戰》

最佳創電影音樂：

馮之行《正義迴廊》

陳光榮《明日戰記》

丁可、馮之行《風再起時》

黃衍仁《窄路微塵》

黃艾倫、翁瑋盈《飯戲攻心》

最佳原創電影歌曲：

1. 活誰的命《正義迴廊》

作曲：馮之行、黃力勤 填詞：冬誠𤍤 主唱：洪嘉豪

2. 明日之明日《明日戰記》

作曲：陳光榮 填詞：Oscar 主唱：Ansonbean、Winka@Collar

3. 風雨不改《阿媽有咗第二個》

作曲：黃艾倫、翁瑋盈 填詞：陳詠謙 主唱：姜濤

4. 我這樣活了一天《流水落花》

作曲：永夏 填詞：林若寧 主唱：鄭秀文

5. 狠愛狠愛你《飯戲攻心》

作曲及主唱：王菀之 填詞：陳詠燊

最佳音響效果：

杜篤之、江宜真《正義迴廊》

Nopawat Likitwong、游國樑、Sarunyu Nurnsai、Dhanarat Dhitirojana《明日戰記》

Steve Burgess、王丹戎、尹杰《長津湖之水門橋》

杜篤之，吳書瑤《風再起時》

鄭名輝、譚景華、楊智超《神探大戰》

最佳視覺效果：

王重治《正義迴廊》

鄒志盛、梁偉傑、郭泰、羅慧媚《明日戰記》

徐克、楊文傑、王磊《長津湖之水門橋》

王重治《風再起時》

馬永安、陳華、王耀昌、鍾偉新《神探大戰》

新晉導演：

何爵天《正義迴廊》

劉國瑞《白日青春》

吳炫輝《明日戰記》

林森《窄路微塵》

陳詠燊《飯戲攻心》

最佳亞洲華語電影：

《海的盡頭是草原》

《獨行月球》

《該死的阿修羅》