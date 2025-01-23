新年優惠2025｜八達通1.27起派利是　麥當勞+美心消費每日賺$88

新年優惠2025｜八達通利是｜喜迎蛇年，八達通宣布將於1月27日起大派120萬封總值$888萬的利是，以及超過$6,000萬的商戶優惠！八達通用戶只需完成小遊戲即有機會每日賺取高達$88現金利是，期間更可享有不同零售及餐飲額外折扣優惠！即看內文！



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八達通1.27起派$888萬利是 獎賞高達$88現金利是

八達通宣布推出「八達通同你『嘟』聲報喜推廣2025」賀年活動，將於1月27日起至2月28日期間，派出總值$888萬的利是，以及超過$6,000萬的商戶優惠，同時本港26個主要零售及餐飲集團的門店，亦將連續33日提供額外折扣優惠。

參與商戶名單如下👇🏻👇🏻👇🏻

連鎖餐廳

麥當勞、美心MX、意粉屋、Pizza Hut、Oliver's Super Sandwiches、上海姥姥、一粥麵、魚尚、丼丼亭、大家樂、SHAKE SHACK、Meet Met Met



西餅及麵包

美心西餅、東海堂、星巴克、太平洋咖啡



超市百貨

百佳、萬寧、屈臣氏、一田、AEON、大生生活超市



生活及娛樂

日本城、實惠、7-Eleven、CircleK



每日3個時段發放利是 每人每日只可以搶1封

八達通搶利是期內每天分為三個時段，分別為07:00至10:59、11:00至17:59及18:00至23:59。 每個時段有利是數量限額，將以先到先得形式提供，於每個時段按面額由大至小順序派發，派完即止。每人每天只可以領取一封利是，即在推廣期內最多可獲得33封利是。

符合條件即可獲得利是獎賞

利是金額分為$88、$8、$6及$2。贏得利是後，需要於於贏取利是當天的00:00至翌日23:59之間進行合資格交易的相應消費金額要求（除八達通增值交易外）。完成交易後最快第3天可於App內拍卡領取現金獎賞。

不同金額的利是價值的消費金額要求如下👇🏻👇🏻👇🏻

$88：消費$500或以上

$8、$6、$2：消費$100或以上



4方法賺八達通現金利是

每位八達通用戶可以透過八達通App小遊戲、大型戶外廣告、線上廣告和店內宣傳品的NFC標誌搶利是。是次活動的戶外廣告將投放於全港共36個戶外廣告牌及商戶展示點。

大型戶外廣告部分地點如下👇🏻👇🏻👇🏻

【1】銅鑼灣金百利商場戶外廣告牌

【2】銅鑼灣羅素街54-56號巨型LED屏幕

【3】銅鑼灣渣甸坊1-3號LED屏幕

【4】旺角W Plaza戶外廣告牌

【5】標誌性電車車身廣告

【6】香港各區的巴士站廣告

＊更多位置由八達通公司不時公佈＊



3步驟連結「好賞嘟」

八達通用戶需要連結八達通「好賞嘟」才可以參於活動。連結「好賞嘟」方法如下👇🏻👇🏻👇🏻

步驟【1】下載或更新最新版八達通App，並完成登入

步驟【2】進入「好賞嘟」專屬活動頁面

步驟【3】將八達通卡連結至「好賞嘟」，即可參與活動



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