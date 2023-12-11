聖誕市集2023｜全港12大市集本地手作精品+燈飾打卡　有寵物主題

聖誕市集2023｜香港有不少精彩活動，如一年一度的聖誕市集，不但可入手本地手作或品牌好物，亦有各式各樣的攤位遊戲、工作坊等，食買玩共治一爐，令人五感同浴歡樂佳節氣氛！《香港01》好食玩飛記者全港12大必逛聖誕市集，有的臨海，有的規模龐大，有的布置精巧，各具特色，即刻睇睇市集詳情！



赤柱市集聖誕市集。（圖片來源：赤柱廣場官方）

聖誕市集2023【1】赤柱市集——澳式暖笠笠聖誕 逾150檔手作攤位

聖誕節一向給大家一個寒冷的印象，可有想過位於南半球的澳洲，會在炎炎夏日中度過？今年聖誕，赤柱廣場一反傳統，以澳洲聖誕傳統為主題，特別打造「Chillmas by the Sea」聖誕市集，由12月9日起，一連三個周末及公眾假期於赤柱海濱舉行，跟大家共度熱辣辣仲夏聖誕！現場有多個人氣品牌、聖誕精品、手作、美食及澳洲特產發售。於赤柱廣場美利樓內更設有主題式手作巿集，提供各類產品。整個海濱將有超過150個攤檔，讓你感受南半球獨特的聖誕氛圍！

赤柱市集往年盛況。（圖片來源：赤柱廣場官方）

此外，現場亦設有攤位遊戲及富澳洲特色之打卡位置，今個聖誕不妨脫下禦寒大褸，穿上輕爽的T恤，與親友們到赤柱廣場共度驚喜滿分的假期！

赤柱市集「Chillmas by the Sea」聖誕市集。（圖片來源：赤柱廣場官方）

點擊睇今年聖誕手作市集盛況🎅🎄👇

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赤柱廣場「Chillmas by the Sea」

日期：2023年12月9至10日、16至17日及23至26日（一連三個星期六、日及公眾假期，共8天）

時間：12:00至20:00

地點：赤柱廣場天幕廣場、公共空間及美利樓



聖誕市集2023【2】中港城——冬日「聖誕車尾箱環保市集」

中港城由12月8日起連續4個週末一共11天舉辦「聖誕車尾箱環保市集」，市集位於中港碼頭上蓋，環抱維港美景，以英國車尾箱市集為藍本，推動綠色生活及提倡環保重用。車尾箱市集源自於英國，一群車主開著自己心愛的坐駕，然後到指定地方擺賣各式各樣的貨品。今年12月16、17、23至26、30、31日，中港城海豚池平台花園舉辦車尾箱市集，一眾車主將會駕駛自己愛車進場擺賣。市集集結售賣文創產品、手工藝品、特色美食以至遊戲攤檔，應有盡有。今次市集特別鼓勵一眾車主將家中舊物例如服飾、家具、家品、舊玩具、古董雜貨等等售賣，延續這些舊物的生命，減少浪費。

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中港城冬日「聖誕車尾箱環保市集」

日期：2023年12月16至17日、23至26日及30至31日

時間：17:00至22:00、17:00至次日00:30（12月31日）

地點：中港城海豚池平台花園



聖誕市集2023【3】東薈城名店倉——「Smurfs Up Christmas」藍精靈聖誕市集

東薈城名店倉的戶外市集向來大受歡迎！今年更以「Smurfs Up Christmas」藍精靈為主題，不論商場內或四樓平台廣場均搖身一變成為藍精靈聖誕村莊！由12月8日起，一連三個星期五、六、日及公眾假期，東薈城名店倉四樓平台廣場將化身成「精靈戶外市集」，超過20個特色及網紅攤位進駐，售賣多款藍精靈故鄉——比利時的節日限定精品、創意手作及特色美食等，同時會慈善義賣獨家限量版藍精靈精品，藍精靈迷萬勿錯過！此外，3大藍精靈戶外打卡位也一並登場，包括滿載藍精靈剪影的3米高「聖誕光影拱門」、閃爍的6米高「精靈聖誕樹塔」及佔地近2,000呎的「星夜迷宮森林」，絕對令粉絲引頸以待！

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東薈城名店倉「Smurfs Up Christmas戶外聖誕市集2023」

日期：2023年12月8至10日、22至26日

時間：13:00-20:00

地點：東薈城名店倉四樓平台廣場（室外）



聖誕市集2023【4】南豐紗廠——「你的聖誕厚禮」逾200攤位市集 x cheeky cheeky 厚面子

南豐紗廠Marketoo攤位市集今次與本地插畫家cheeky cheeky 厚面子聯乘，於南豐紗廠舉辦大型聖誕市集!！屆時場內會有超過200個本地手作設計及品牌攤位，供大家入手限定的聖誕精品及手作，同場更設各式各樣的聖誕工作坊，活動多籮籮夠豐富！

南豐紗廠Ｘcheeky cheeky 厚面子「你的聖誕厚禮」聖誕市集。（圖片來源：南豐紗廠Marketoo）

南豐紗廠Ｘcheeky cheeky 厚面子「你的聖誕厚禮」聖誕市集

日期：2022年12月23至26日

時間：下午1時至下午7時

地點：荃灣白田壩街45號南豐紗廠3樓空間 & M樓室內The Annex\



聖誕市集2023【5】東港城商場 —— IKEA聖誕小鎮

IKEA聖誕期間，將會於東港城商場設置「IKEA聖誕小鎮」。在小鎮裡的市集將會有攤檔售賣IKEA木箱版聖誕樹、限定版聖誕卡及聖誕印章、聖誕美食等冬日限定商品。此外，小鎮裡會首展高達5米的「IKEA FABLER 熊仔」，非常可愛又壯觀。

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IKEA聖誕小鎮

地點：東港城商場1樓中庭

日期：2023年11月11日至2024年1月1日

開放時間：12:00 - 20:00（平日）；11:00 - 20:00（周末及公眾假期）



聖誕市集2023【6】MOKO新世紀廣場——「莓日都是聖誕」市集

今個聖誕，MOKO新世紀廣場以「莓日都是聖誕」為題，即日起至12月15日，40個本地人氣美食及文創品牌輪流上場，攜手打造全城最強草莓美食地圖及最濃厚節日氛圍手作國度！當中，必買創意手工焙茶士多啤梨Granola燕麥脆片店「NOLABO」及憑格拉斯逾百年調香工藝創造香港限定系列香水聖誕特別版的「CitiScent」等，共度＂Berry＂ Christmas！

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MOKO新世紀廣場「莓日都是聖誕」市集

地點：MTR樓層中庭（每日） 及L2長廊（12月9至10日）

日期：即日起至2023年12月15日

開放時間：11:30-21:30



聖誕市集2023【7】AIRSIDE——聯乘台灣「愛手創」市集 打造台港特色市集

在12月連續三個週末，啟德AIRSIDE將舉辦冬日露天市集，與台灣的「愛手創」市集合作，邀請了超過30個來自台灣和香港的品牌參與。市集將按照「台灣潮牌」、「文創藝術」和「毛孩至上」三個主題進行，提供各種聖誕禮物選擇，包括男女朋友的禮物等。此外，啟德AIRSIDE的聖誕市集2023還將舉辦聖誕音樂會，限定的可口可樂聖誕車也將在啟德AIRSIDE出現，供人們拍照打卡！

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AIRSIDE冬日露天市集

日期：12月16-17日

時間：11:00-21:00

地址：啟德AIRSIDE地下露天廣場



Coca-Cola x 白紙市集 可口可樂聖誕市集

日期：12月23-26日

時間：13:00-21:00（12月23、25-26日）

13:00-22:00（12月24日）

地點 : 啟德AIRSIDE 地下露天廣場及G008-G009號舖



聖誕市集2023【8】上水廣場——聖誕毛孩冬日市集

上水廣場為北區首個寵物友善商場，商場5樓晴空花園於今個聖誕將推出「聖誕毛孩Furry Pawty」夢幻聖誕小鎮，專供竉物打卡及玩樂，而12月22日至26日更會舉行「聖誕毛孩冬日市集」，主人們還可為愛寵報名參加12月24日舉辦的Santa Paws扮嘢大賽！花園內還設有戶外休憩區及用餐區，寵物用品租借服務，方便主人和毛孩一同戶外用餐，讓牠們盡情放電，實行與寵同樂！

Landmark North 上水廣場「Xmas Beauté Town」

日期：即日起至2024年1月1日

地點：上水廣場2樓庭 及5樓晴空花園

地址：上水龍琛路39號

時間：09:00-22:00



聖誕市集2023【9】PopWalk天晉滙——聖誕暖Love Love寵物市集

今個聖誕，PopWalk天晉滙以木系裝置及紅の銀白聖誕樹，為商場打造出暖暖的聖誕氛圍！除了多個網紅打卡位，12月聖誕期間更會舉行「聖誕暖Love Love寵物市集」，一連兩星期有近 60 個手作單位及寵物禮品攤位註場，讓大家為主子準備聖誕禮物同時，市集還另有特色工作坊、愛寵福袋、變裝活動等可供參質，主子放電，主人也可樂在其中玩樂，不失為聖誕好去處！

PopWalk 天晉滙「PopWalk 冬の浪漫奇緣」

日期：即日至2024年1月1日

地點：PopWalk 天晉滙 1, 2, 3 期及 Ocean PopWalk 海天晉滙商場

時間：10:00至22:00

注：「聖誕暖 Love Love 寵物市集」將於12 月22日至26日及29至1月1日間舉行。



聖誕市集2023【10】YM²裕民坊——戶外北歐聖誕嘉年華 巨型水晶球 充氣紅Van同樂

今個冬日，位於觀塘市中心的YM²裕民坊及對出戶外空間將會化身成北極小鎮，一群來自極地的北極熊將會遠道而來跟大家會面！於12月16日至31日期間，YM²裕民坊對出戶外空間會舉行聖誕嘉年華，大家可走進飄雪水晶球裝置、登上標誌性的「觀塘充氣紅Van」打卡暢影，另可逛聖誕市集攤檔，嘗人氣美食、參與玩樂攤位及工作坊，於北極小鎮內滿足冬日食、買、玩願望，共度「裕」快聖誕！

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YM²裕民坊戶外北歐聖誕嘉年華

日期：12月16日至31日

地點：觀塘協和街 33號



聖誕市集2023【11】愛協——「Chill 『毛』海濱走走」寵物友善聖誕嘉年華

香港愛護動物協會（「愛協」）將於灣仔「HarbourChill 海濱休閒站」舉辦全港最大型的寵物友善聖誕嘉年華之一「Chill 『毛』海濱走走」，推廣人寵共融的理念！嘉年華佔地接近3,000 平方米，集合超過 40 檔美食、美酒及精品攤位，更有毛孩放電區及寵物特色市集，讓寵主及毛孩共渡歡樂聖誕。場內特設多個打卡位，包括一棵8 米高的巨型聖誕樹，及1.8 米高的水晶球，以五光十色的聖誕夜景點綴維港。

愛協「Chill 『毛』海濱走走」寵物友善聖誕嘉年華

日期：12月16日至23日

時間：星期一至四 18:00–21:00

星期五至日：12:00–21:00

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日期：12月24日及25日

時間：12:00-00:00

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日期：12月26日

時間：12:00 00–21:00



聖誕市集2023【12】屯門海趣坊——白色聖誕主題市集

冬日聖誕佳節將至，屯門海趣坊特別於12月16日至24日，一連兩個週末舉辦白色聖誕市集，屆時將匯聚近20個攤檔，提供逾百款聖誕主題精品、手工藝品、咖啡烘焙及精選美酒等，MTR Mobile登記用戶更可用500 MTR分於市集免費換領一杯紅酒、手工啤酒或咖啡，讓大家一站式一邊輕鬆搜羅特色送禮佳品，一邊於現場欣賞醉人的日落景致，與三五知己享受聖誕佳節的陶醉時刻！

屯門海趣坊白色聖誕主題市集

日期：12月16日至17日、12月23日至24日（逢星期六、日）

時間：12:00至20:00

地點：海趣坊戶外空間趣綠平台

