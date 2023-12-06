聖誕市集2023｜赤柱/南豐紗廠等10大市集推薦+過百攤位有本地手作

聖誕市集2023｜今次已可外遊，不過留在香港仍有不少精彩活動，如一年一度的聖誕市集，不但可入手本地手作或品牌好物，亦有各式各樣的攤位遊戲、工作坊等，食買玩共治一爐，令人五感同浴歡樂佳節氣氛！《香港01》好食玩飛記者全港10大必逛聖誕市集，有的臨海，有的規模龐大，有的布置精巧，各具特色，即刻睇睇市集詳情！



赤柱市集聖誕市集。（圖片來源：赤柱廣場官方）

聖誕市集2023【1】赤柱市集——澳式暖笠笠聖誕 逾150檔手作攤位

聖誕節一向給大家一個寒冷的印象，可有想過位於南半球的澳洲，會在炎炎夏日中度過？今年聖誕，赤柱廣場一反傳統，以澳洲聖誕傳統為主題，特別打造「Chillmas by the Sea」聖誕市集，由12月9日起，一連三個周末及公眾假期於赤柱海濱舉行，跟大家共度熱辣辣仲夏聖誕！現場有多個人氣品牌、聖誕精品、手作、美食及澳洲特產發售。於赤柱廣場美利樓內更設有主題式手作巿集，提供各類產品。整個海濱將有超過150個攤檔，讓你感受南半球獨特的聖誕氛圍！

赤柱市集往年盛況。（圖片來源：赤柱廣場官方）

此外，現場亦設有攤位遊戲及富澳洲特色之打卡位置，今個聖誕不妨脫下禦寒大褸，穿上輕爽的T恤，與親友們到赤柱廣場共度驚喜滿分的假期！

赤柱市集「Chillmas by the Sea」聖誕市集。（圖片來源：赤柱廣場官方）

點擊睇往年聖誕手作市集盛況🎅🎄👇

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赤柱廣場「Chillmas by the Sea」

日期：2023年12月9至10日、16至17日及23至26日（一連三個星期六、日及公眾假期，共8天）

時間：中午12時至下午8時

地點：赤柱廣場天幕廣場、公共空間及美利樓



聖誕市集2023【2】糖廠街——CHOCOLAND！白色聖誕市集

聖誕佳節來臨，鰂魚涌糖廠街將化身成復古朱古力主題市集「CHOCOLAND！白色聖誕市集」，以朱古力為靈感，提供不同打卡熱點、特色餐飲、節慶購物攤檔，以及連串現場表演，與大家重拾初嘗朱古力的回憶，感受純粹的幸福和節日快樂。

太古地產2023白色聖誕市集CHOCOLAND！

日期：第一週11月30日至12月3日（星期四至日）

第二週12月8至10日（星期五至日）

時間：13:30至15:30

地點：鰂魚涌太古坊糖廠街



聖誕市集2023【3】東薈城名店倉——比利時主題戶外市集

東薈城名店倉的戶外市集向來大受歡迎！今年更以比利時聖誕市集為題，場內設多個主題互動裝置及戶外打卡位，為大家帶來媲美歐洲般的歡樂氣氛！此外，屆時將設有逾40個特色攤檔，可入手逾百款聖誕主題精品、手工藝品及咖啡烘焙等，選擇多多。

東薈城名店倉「戶外聖誕市集2023」。（圖片來源：東薈城名店倉）

東薈城名店倉「戶外聖誕市集2023」

日期：2023年12月8至10日、22至26日

時間：下午1時至下午8時

地點：東薈城名店倉四樓平台廣場（室外）



聖誕市集2023【4】南豐紗廠——「你的聖誕厚禮」逾200攤位市集 x cheeky cheeky 厚面子

南豐紗廠Marketoo攤位市集今次與本地插畫家cheeky cheeky 厚面子聯乘，於南豐紗廠舉辦大型聖誕市集!！屆時場內會有超過200個本地手作設計及品牌攤位，供大家入手限定的聖誕精品及手作，同場更設各式各樣的聖誕工作坊，活動多籮籮夠豐富！

南豐紗廠Ｘcheeky cheeky 厚面子「你的聖誕厚禮」聖誕市集。（圖片來源：南豐紗廠Marketoo）

南豐紗廠Ｘcheeky cheeky 厚面子「你的聖誕厚禮」聖誕市集

日期：2022年12月23至26日

時間：下午1時至下午7時

地點：荃灣白田壩街45號南豐紗廠3樓空間 & M樓室內The Annex\



聖誕市集2023【5】東港城商場 —— IKEA聖誕小鎮

IKEA聖誕期間，將會於東港城商場設置「IKEA聖誕小鎮」。在小鎮裡的市集將會有攤檔售賣IKEA木箱版聖誕樹、限定版聖誕卡及聖誕印章、聖誕美食等冬日限定商品。此外，小鎮裡會首展高達5米的「IKEA FABLER 熊仔」，非常可愛又壯觀。

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IKEA聖誕小鎮

地點：東港城商場1樓中庭

日期：2023年11月11日至2024年1月1日

開放時間：12:00 - 20:00（平日）；11:00 - 20:00（周末及公眾假期）



聖誕市集2023【6】花園道三號——聖誕社企市集嘉年華2023

聖誕將至，在慶祝這個充滿愛和喜悅的節日，不妨賦予多重意義，回饋社會！冠君產業信託旗下的花園道三號，將聯同本地非牟利機構豐盛社企學會及旗下「十一良心消費運動」，於12月1日至2日舉辦今年聖誕最大型的戶外社企市集 —— Christmas Sharelebration！聖誕社企市集嘉年華，邀請超過20間本地社企參與，售賣心思應節食品和禮品、手作產品及提供趣味工作坊體驗，讓公眾關注可持續發展同時，與社區有需要人士分享佳節喜悅。

Christmas Sharelebration！聖誕社企市集嘉年華

日期及時間：12月1日12:00-19:30（亮燈儀式於18:45開始）

12月2日12:00-18:00

地點：中環花園道三號

費用：免費入場



聖誕市集2023【7】AIRSIDE——全港首個可口可樂聖誕市集

今個聖誕，可口可樂與白紙市集攜手打造「Coca-Cola®️ x 白紙市集」聖誕市集，於啟德大型新商場AIRSIDE為大家送上冬日溫馨！可口可樂️聖誕市集匯聚了多個特色美食攤檔及本地原創手作攤位，讓大家暢飲可口可樂、品嘗佳節美食同時，兼入手聖誕禮物送給摯愛。不僅如此，於世界各地巡遊的可口可樂美食車將會停泊於聖誕美食村，讓大家打卡留念，一同留下美好的聖誕回憶。

（圖片來源：照片由可口可樂公司提供）

Coca-Cola x 白紙市集 可口可樂聖誕市集

日期：12月23-26日

時間：13:00-21:00（12月23、25-26日）

13:00-22:00（12月24日）

地點 : 九龍啟德協調道2號 AIRSIDE 地下露天廣場 及 G008-G009 號舖



聖誕市集2023【8】上水廣場——聖誕毛孩冬日市集

上水廣場為北區首個寵物友善商場，商場5樓晴空花園於今個聖誕將推出「聖誕毛孩Furry Pawty」夢幻聖誕小鎮，專供竉物打卡及玩樂，而12月22日至26日更會舉行「聖誕毛孩冬日市集」，主人們還可為愛寵報名參加12月24日舉辦的Santa Paws扮嘢大賽！花園內還設有戶外休憩區及用餐區，寵物用品租借服務，方便主人和毛孩一同戶外用餐，讓牠們盡情放電，實行與寵同樂！

Landmark North 上水廣場「Xmas Beauté Town」

日期：即日起至2024年1月1日

地點：上水廣場2樓庭 及5樓晴空花園

地址：上水龍琛路39號

時間：09:00-22:00



聖誕市集2023【9】PopWalk天晉滙——聖誕暖Love Love寵物市集

今個聖誕，PopWalk天晉滙以木系裝置及紅の銀白聖誕樹，為商場打造出暖暖的聖誕氛圍！除了多個網紅打卡位，12月聖誕期間更會舉行「聖誕暖Love Love寵物市集」，一連兩星期有近 60 個手作單位及寵物禮品攤位註場，讓大家為主子準備聖誕禮物同時，市集還另有特色工作坊、愛寵福袋、變裝活動等可供參質，主子放電，主人也可樂在其中玩樂，不失為聖誕好去處！

PopWalk 天晉滙「PopWalk 冬の浪漫奇緣」

日期：即日至2024年1月1日

地點：PopWalk 天晉滙 1, 2, 3 期及 Ocean PopWalk 海天晉滙商場

時間：10:00至22:00

注：「聖誕暖 Love Love 寵物市集」將於12 月22日至26日及29至1月1日間舉行。



聖誕市集2023【10】YM²裕民坊——戶外北歐聖誕嘉年華 巨型水晶球 充氣紅Van同樂

今個冬日，位於觀塘市中心的YM²裕民坊及對出戶外空間將會化身成北極小鎮，一群來自極地的北極熊將會遠道而來跟大家會面！於12月16日至31日期間，YM²裕民坊對出戶外空間會舉行聖誕嘉年華，大家可走進飄雪水晶球裝置、登上標誌性的「觀塘充氣紅Van」打卡暢影，另可逛聖誕市集攤檔，嘗人氣美食、參與玩樂攤位及工作坊，於北極小鎮內滿足冬日食、買、玩願望，共度「裕」快聖誕！

YM²裕民坊戶外北歐聖誕嘉年華

日期：12月16日至31日

地點：觀塘協和街 33號

