【螺片扒生菜食譜】15分鐘炮製意頭做節菜　生菜逐層剝有寓意！

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過時過節，當然要食一些好意頭的菜式，傳統中國人愛「財」，取其諧音「生財」，今次就介紹一道由「生菜」煮成的意頭菜——螺片扒生菜，只消15分鐘就煮得好，慳時間、低成本，而且絕對夠體面，一點也不失禮！

攝影、攝錄：李賢華、王夕子

剪接：王夕子

螺片扒生菜所需材料非常簡單，基本上一罐罐頭螺片和一個西生菜就搞定，你可能會問，一定要螺片嗎？鮑片又是否可以？當然OK啦，更豪氣一點呢！不過相對之下，螺片就抵買得多，約$40一罐，連同西生菜，成本僅僅$45就能炮製出一道大方得體的做節菜。有人會另外用蠔油、糖和生粉等去調汁勾芡，但既然有一大罐調好味的現成鮑汁，食得唔好嘥，何不物盡其用呢？記者比對過，蠔油汁和鮑汁兩者成分其實差不多，以今次用的罐頭為例，其鮑汁由鮑魚、白砂糖、水、醬油和食用改良澱粉等製成，跟你家中的蠔油原材料不會差太遠。

不知道大家習慣如何切西生菜，有人為方便起見，會先在中間切一刀，把生菜一分為二再慢慢摘菜葉。不過有較為迷信的長輩則深信此舉等同「破財」，意頭不好，故此我今次處理生菜時也是逐層逐層菜葉慢慢剝開，畢竟我要煮的也是一道意頭菜嘛！

螺片扒生菜食譜

健康小貼士：

鮮嫩的生菜含高達94-96%的水分，每100克含1-1.4克蛋白質、4-15毫克維他命C，清熱去火，纖維豐富。生吃可保留更多營養素，然而脾胃較弱者，宜經烹調或熱灼後食用，加些溫熱食材同煮較佳。

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食譜 螺片扒生菜（烚）
材料 罐頭螺片1罐、西生菜1個、生粉1茶匙、鹽少許、糖少許、油少許
做法 1.生菜如剝洋葱般逐片菜葉摘下，再洗乾淨。
2.取出罐頭螺片，罐內的鮑汁備用。
3.半罐鮑汁加入生粉，攪勻至生粉完全溶化，倒進鑊中以中火勾芡。
4.芡汁起泡後落螺片，大火兜勻。
5.煲滾一鍋水，下鹽、油和糖，大火烚生菜至軟身，盛在碟中備用。
6.將芡汁和鮑片倒在生菜上，即成。
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