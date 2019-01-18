【冬菇燜花膠食譜】滋潤養顏　浸煮燜簡易步驟煮出大廚風範

冬菇燜花膠，一看見花膠，別以為一定很昂貴，這道菜在酒樓動輒二三百元，但自家製價錢減半，還可按喜好或能力挑選哪種花膠。烹調或浸發也不複雜，除非是特大特厚的，需要又蒸又浸又泡，一般做法其實非常簡單，與冬菇同燜約45分鐘，已很入味，膠原蛋白豐富，滋潤養顏又得體，今年團年菜又多一樣選擇！ 攝錄：劉晴、王夕子 剪接：李賢華

鮑參翅肚中，最愛吃「肚」。花膠即魚肚，只是花膠主要來自大海魚如黃花魚、鰵魚、鱸魚等的厚身魚鰾，質素較一般魚肚優勝，價錢也因不同品種、大小、厚薄而有高低之分。在海味店，十多廿種花膠，由幾百元至幾萬元一斤也有，若用作燜煮，宜選有一定大小的，千多元一斤25至40頭的已可，3至5隻也只是百多二百元，足夠4至6人食用。太細太薄的，則宜用作火鍋或甜品。

自家炮製冬菇燜花膠，一點也不難，同樣質素，價錢要比酒樓便宜約一半。

海味店有各種不同價錢的花膠，由幾百至過萬元一斤也有。(鄒家鳳攝)

以這次為例，每隻約60元已很肥厚，只需以凍水浸泡過夜至脹大，再以薑葱汆水過冷河，剪開成塊，洗淨後，再加酒和豉油爆香，便可跟冬菇同燜，切記加水要蓋過面，但其間也須留意有沒有乾水，因為花膠膠質豐富，容易黏鍋。即使新手入廚，只要按部就班，想煮出大酒樓的水準一點也不難。

冬菇燜花膠食譜

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健康小貼士：

花膠，含豐富的優質膠原蛋白，及維他命、鈣、鐵、鋅等多種微量元素。據《本草綱目》記載，花膠能補腎益精，滋養筋脈，能治療腎虛滑精及產後風痙。適合腰膝痠軟、身體虛弱者食用，但因不太容易消化，腸胃不佳的，小心胃脹；因屬濕、性偏涼，嚴重濕疹或鼻敏感者亦不宜多吃。

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食譜 冬菇燜花膠（燜） 材料 花膠2條（約50克）、冬菇8-10隻、薑9片、葱少許、豉油2茶匙、燒酒2茶匙、糖1茶匙、蠔油1茶匙、水適量 做法 1. 花膠、冬菇，以凍水浸泡過夜至軟腍發脹。冬菇擠乾水分，水留用。 2. 煲滾一鍋水，放入3片薑、葱、花膠汆水，水再滾盛起，放入凍水過冷河。 3. 用鉸剪把花膠剪開成塊，清洗後瀝乾。 4. 燒熱鑊落油，下3片薑爆香，放入花膠、燒酒、豉油各1茶匙，以中大火拌炒，盛起備用。 5. 燒熱鑊落油，爆香3片薑，放入冬菇、豉油、燒酒各1茶匙、糖、冬菇水，並加水至蓋過冬菇面。 6. 加入花膠，用大火滾起，轉中小火燜45分鐘，5分鐘前，加蠔油拌勻即成。

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