【健康湯水食譜】玉竹沙參雪耳蘋果湯　滋陰潤燥生津止咳止心煩

撰文：尹嘉蔚
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冬天最想要一碗暖和及滋潤湯水，玉竹、雪耳可保濕皮膚，令肌膚保持彈性；北沙參養胃生津，兩者常用起相互協調，加強養陰潤燥及清肺熱的功效。蘋果、蓮子則可止渴除煩；生薏仁利濕健脾。
煲湯的時候，絲絲清香不絕如縷，望而生津，入口沁人心脾。
攝影：尹嘉蔚
冬天屢現乾燥氣候，多喝水固然重要，滋陰潤燥、潤肺養陰的湯水特別適合秋冬天氣，玉竹沙參雪耳蘋果湯有效紓解皮膚乾燥，因肺燥而引起的乾咳，或胃熱引起的心煩胃脹。
玉竹沙參雪耳蘋果湯食譜
呷一口湯，味道清甜回甘，縱然不放肉，因著雪耳的植物膠原及沙參的澱粉質，湯水在重複翻滾時，湯色已愈見濃厚。夾帶蘋果、玉竹及蓮子飄來的裊裊清香，讓人舒心。
玉竹沙參雪耳蘋果湯有滋陰潤燥、生津、止咳、止心煩的保健功效。
按圖了解食材的療效︰
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陳圳堅醫師對「玉竹沙參雪耳蘋果湯」的食用建議︰
此湯水可以養肺滋陰，生津潤燥及止咳。
春夏養陽，秋冬養陰，適合秋冬天滋陰，固有保健功效。
適用於由肺燥引起的乾咳、口乾口渴而痰少，胃熱引起的口瘡、胃脹及心煩口渴等的症狀。
普遍可以一星期飲1至2天，如有上述病症的人仕可飲3至4天。
但咳嗽而痰多色白的患者，飲食生冷而胃寒不適的人不宜多服。如有疑問，請向中醫師諮詢。
|食譜
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玉竹沙參雪耳蘋果湯（煲）
|材料
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玉竹1兩、沙參1兩、雪耳1個、蘋果2個、蓮子1兩、薏仁1兩、蜜棗5粒、水3升、鹽適量
|做法
|1.將材料洗淨，雪耳用水浸發；玉竹、沙參及薏仁浸20分鐘。
|2.將蘋果切半。
|3.煲滾水後放入全部材料煲1.5小時。
|4.加鹽調味完成。
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