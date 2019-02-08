【花甲蒸水蛋食譜】花甲吐沙不用鐵匙鹽水　跟鼎爺學最有效方法！

蒸水蛋方法多樣，之前都示範過幾種蒸水蛋的配搭，今次首次加海鮮來蒸，花甲的味道令水蛋更添幾分鮮甜，煞是滋味。要蜆肉吐沙，一般人會用鐵匙羹或浸鹽水，但早前睇李家鼎主持《阿爺廚房》，就學習到另一個吐沙方法，只需一盤熱水。 攝影、攝錄：繆鈞堤、李賢華 剪接：高啓光

荃灣楊屋道街市出名海鮮種類多，一走進去，果然名不虛傳，黃沙蜆、紅肉花甲、番薯蜆、油甲……不勝枚舉，今次選了價錢不太貴、大小又適中的油甲，半斤已有差不多30隻，夠用有餘，足以整到兩碟二人分量的花甲蒸水蛋。

從小都聽人講把蜆養在鹽水半小時以上，好讓牠們吐沙，這確是方法之一；另外有人會用鐵匙，鼎爺在節目就解釋過：「擺鐵釘唔係用喺蜆，係用喺田螺，因為佢會有水蛭，你擺個鐵器落去，隔晚就會黐到滿晒，但係對蜆就冇乜作用。」他採用的是淋熱水的方法，把60度左右的熱水淋在花甲上，會逐漸見到牠們吐出「脷仔」，且水中會慢慢有氣泡，代表花甲正在吐沙。用溫度計量度水溫固然好，若然沒有的話，就將室溫水加入滾水中和，只要不太高溫就可，以免蜆肉走味。

吐沙一輪後，就將花甲拿去烚煮至全部開口為止，看著蜆殼逐一打開，竟有種莫名的治癒感。之後的做法就跟往常的蒸水蛋差不多，唯一分別就是要先將花甲鋪在碟底，至於留殼與否，有人喜歡啖啖肉，用匙羹把大啖大啖的蜆肉連蒸蛋送進口，有人則喜歡拿起蜆殼來吮，記者本身傾向後者，所以真的視乎個人口味。

花甲蒸水蛋食譜

看著蜆殼逐一開口，感覺莫名治癒。若花甲遲遲不開口，代表牠已死掉，不宜食用。

健康小貼士：

花甲含豐富鐵質，具製造紅血球、補血和於體內運送氧氣的作用，有助維持新陳代謝。在中醫角度，蜆主治開胃、明目、利小便等，於《本草綱目》等亦有記載。

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