【牛油果食譜】芝士牛油果杯配雞蛋車厘茄　為柔軟果肉再添層次

這十年八載，關於牛油果好處的報道數之不盡，彷彿它已跟「健康」二字完全掛鉤。追求健康生活的女生，幾乎無一不為牛油果著迷，熱潮由西方國家蔓延至亞洲地區，據說牛油果在全中國的銷量，於短短5年間由3.18萬公斤暴升至每年1,500萬公斤，實在太可怕！之前都示範過不少牛油果小食或意粉食譜，今次就試一個最基本的芝士牛油果杯，也有人稱它為牛油果焗蛋。 攝影、攝錄：岑卓熹、李賢華 剪接：黃卓敏

芝士牛油果杯製作很簡單，挖走少量果肉，把你喜歡的餡料放進去，焗一會就是了！雞蛋通常都是必備材料之一，但其實除非你將所有牛油果肉全部舀走，不然半邊牛油果是盛不了整隻雞蛋的，今次為了拍攝效果，兩邊各放了大半隻蛋，若然你在家中做這個小食而又不想浪費的話，建議可半個牛油果放蛋白、另一半放蛋黃。

不知道大家愛吃生或熟的雞蛋，今次以200度焗了10分鐘，蛋黃已熟，個人也不抗拒這口感，但有人或許會嫌偏熟的蛋黃吃起來死實，假如你偏好流心蛋或半熟蛋黃，可以將烤焗時間調至5至7分鐘，見到蛋白由透明轉至白色便可。除了雞蛋這「鐵膽」外，今次加入了車厘茄和車打芝士，你當然可以自行配搭其他材料，如：煙肉、三文魚、蘑菇或蝦肉等，但可以放餡料的空間畢竟不大，所以一切還是以簡單為大前提。

芝士牛油果杯食譜

健康小貼士：

牛油果的不飽和脂肪酸有利大腦血液運行，增強養分輸送，幫助腦部發育、思考和記憶力。當中的維他命 A、B2、E亦能延緩衰老，預防腦退化、心血管疾病等。最新研究更發現，連續食用牛油果後竟能舒緩肩頸痛症！

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