【冬蔭功炒飯食譜】15分鐘簡易慳錢帶飯　鮮辣酸香健康美味

「冬蔭功」的名堂舉世知名，每當提起冬蔭功湯，普羅大眾均知其味道與特色，若將「冬蔭」放在炒飯上，嚐盡鮮酸辣香，令人齒頰留香。 攝錄：李賢華、鄧天傲 攝影：尹嘉蔚 剪接：林宛津

冬蔭功湯是經典的泰國菜，亦是世界名湯之一。泰語中「冬蔭」（Tom Yum）指酸辣，「功」（Gung）是蝦，冬蔭功湯即是酸辣蝦湯，湯味馥郁，色澤帶紅。 在曼谷冬蔭功可以幻化成炒飯、炒麵或火鍋等各種形式，香茅、檸檬葉及南薑的獨有香氣掩藏不了。在泰國旅遊時，於Siam Paragon及Siam Center中央有個戶外美食區加小市集，不少檔主販賣燒魷魚、烤大蝦、泰式炒河粉（Pad Thai）及冬蔭功炒飯等目不暇給，由於本人是個「飯桶」，鍾愛米飯的關係，看到面前一堆堆「炒飯山」頓時嘩嘩聲令人垂涎。

Siam Paragon及Siam Center中央的戶外美食區，看到周圍都是「炒飯山」，冬蔭功炒飯最香、最吸睛。（尹嘉蔚攝）

按圖有美食區的隨影：

將旅遊時的美食見聞帶到家中，想起冬蔭功炒飯帶來的滿足，不如自己做，將這份味蕾感動延續。炒起一大碟冬蔭功炒飯而無「功」，因為「功」（Gung）在泰文中是蝦的意思，此飯為素食者訂做，當然非茹素者可隨喜加上鮮蝦，調味料中加入魚露一起炒。在香港超市有冬蔭功香料，不用周圍撲四處找，一包有齊香茅、南薑、檸檬葉、辣椒及青檸，非常方便。不過，一定要買泰式辣椒醬，獨特的風味及辣香只它獨有。

冬蔭功炒飯。

另外，想特別講講炒飯，如果閣下喜歡蛋炒飯，又想做到粒粒金黃「金包銀」的效果，但怕控制不好火喉，雞蛋熟了也都未包到飯，可先將蛋漿拌勻隔夜白飯，然後下鑊快炒不用開猛火，約中火便可。大廚教路只用蛋黃【蛋炒飯秘訣】分蛋法黃金炒飯粒粒分明 4部曲炒出大廚水準，不過依個人少少心得，因為隔夜白飯已經夠乾身，用1隻全雞蛋拌1碗隔夜白飯也未見弄濕飯粒。

想蛋包飯有「金包銀」的效果，將蛋漿先拌勻飯粒，中火快炒，便可輕鬆做到。

冬蔭功炒飯食譜

健康小貼士：

香茅帶檸檬香味可代替鹽醃肉調味，比鹽的鈉含量低，每100克新鮮香茅只有6毫克鈉質。

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