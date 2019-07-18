【素食食譜】飯糰熱狗營養午餐可帶飯　超大飯糰餡料加碼方便即食

飯糰和熱狗，本來風馬牛不相及，如今兩者結合，成為超級大飯糰，餡料增量不再局限在小小的空間裡，打包帶上班作午飯也很方便。 攝錄：李偉軒、岑卓熹 攝影：尹嘉蔚 剪接：潘諾兒 場地提供︰美亞廚具

可愛的飯糰熱狗，基本上放任何材料也可，最經典可以是一枚香腸加生菜，擠點茄汁與黃芥末，也下放一塊豬扒，頓變成另類豬扒包。素食版本可配搭味道濃郁的炒野菜，例如像某間日本快餐店，他們其中一道「金平牛蒡珍珠堡」，以日菜西做的手法炮製珍珠米飯堡頗具特色，由此也啟發我做了素食版的飯糰熱狗，餡料有爽口的牛蒡絲、甘筍、四季豆和金菇，配簡單的醬油汁便成。假如你品嚐過日本的雜炊飯，普遍也是用這些常用菜，無疑「菜炒菜」有時都幾悶蛋，搞搞震將食物mix & match便生出新滋味。

飯糰熱狗

做起了的飯糰熱狗可以帶上班作午餐，也可帶去野餐，當它是飯糰和粢飯之類，用手捧起享用最為豪邁。雖說餡料多汁，味道比較豐富，但要考慮到若然珍珠米飯被太多醬汁沾濕，會令飯糰組織鬆散，也會弄濕壽司紫菜，飯糰熱狗便不成型了。記得將米飯先用保鮮紙紮緊定型，才放上壽司紫菜，再次用保鮮紙裹緊定型，便不易散開，剖開飯糰熱狗時要用一張鋒利的刀，「一刀切」裁開壽司紫菜，但別要切到底，若莫切一半夠張開及承托餡料便好。

飯糰熱狗

這裡有小小提示，蔬菜方面先預備好食材，做法很容易，相信難不倒大家︰

1.將牛蒡沖水及刷洗乾淨，刨絲後泡水，瀝乾水分備用。

2.甘筍去皮刨絲。

3.四季豆去蒂及筋，放入鹽水中汆燙，撈起瀝乾水分後，切絲備用。

飯糰熱狗食譜

健康小貼士：

牛蒡的膳食纖維含量高，促進腸道蠕動，排便順暢，也能增加飽足感，有減重的功效。 四季豆含豐富膳食纖維，多吃能有助降低膽固醇、延長飽肚感及促進腸臟蠕動。 紫菜齊集維他命B6、B12及葉酸，有助心血管健康，素食人士也可從中攝取維他命B12。

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