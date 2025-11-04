太子集團陳志調查｜消息：香港警方凍結27.5億元資產　未有人被捕

警方調查一個懷疑涉及國際跨境電訊詐騙及洗黑錢的集團，凍結27.5億港元資產，包括個人或公司擁有之現金、股票及基金等，相信是犯罪所得。消息指，該集團就是陳志涉及的太子集團跨國犯罪組織。



【太子集團陳志調查・專頁】

【01偵查YouTube Playlist】

+ 3

香港警方近日根據多方面的情報及資料搜集後，主動針對一個懷疑涉及國際跨境電訊詐騙及洗黑錢的集團進行財富調查。經深入分析與集團有關的多間公司以及相關銀行帳戶的資金流向後，警方發現該集團涉嫌觸犯洗黑錢罪行。

截至今日（11月4日），香港警方凍結有關集團市值約27.5億港元資產，當中包括由個人或公司擁有之現金、股票及基金等，相信有關資產為集團的犯罪得益。警務處財富情報及調查科正積極跟進調查有關案件，暫未有人被捕。

陳志在香港開設的公司，以尖沙咀金巴利道68號作註冊地址。（陳萃屏攝）

據了解，警方調查及凍結資金的集團，就是陳志太子集團跨國犯罪組織。

香港警方表示，一直採取積極措施，調查和收集情報以打擊詐騙及洗黑錢罪行。警方並會加強與其他執法機關、銀行業界和相關持份者合作，共同打擊涉及詐騙的犯罪團伙及跨境、跨國犯罪組織。

陳志被指控從事電訊詐騙、網上賭場、人口販賣、非法禁錮、虐打勞工等，洗黑錢網絡遍佈柬埔寨、香港、新加坡等多個國家及地區。他遭英國、美國制裁，美國司法部已經起訴了他，凍結他的12萬7271枚比特幣，折合1200億港元。

《香港01》發布多篇陳志太子集團的偵查報道，記者在香港、內地、英國、新加坡還有瑞典等多個國家查冊，分析出制裁文件無列出的龐大網絡，包括陳志的集團，控制了三間香港上市公司，在尖沙咀買下一整幢商業大廈，以及山頂Mount Nicholson的十億別墅；透過香港公司控制全球最大的古巴雪茄商，這門生意還與綽號「洗米華」的周焯華有關；陳志還在太平洋島國帕勞，租用鄰近美國軍用雷達的無人島，牽線的中間人，與綽號「崩牙駒」的尹國駒有關；他還在台灣、新加坡、阿聯酋、英國用了幾十億港元，大舉購買豪宅和商廈。

【太子集團陳志調查・專頁】

【電訊詐騙營人口販賣調查・專頁】

【01偵查YouTube Playlist】