【活字印刷】走訪德國古騰堡博物館　探究BAUHAUS排版美學之源

隨著科技進步，人們生活形態出現改變，使傳統工藝逐漸沒落。 幸好，近年懷舊熱潮再現，讓大家重拾昔日美好，而「活字印刷」便是其中一種回憶。 《一物》親身走訪德國古騰堡博物館，細說活字印刷前世今生，從中回望橫跨世代的排版美學。 鳴謝：德國國家旅遊局

印刷之父古騰堡（Wiki）

古騰堡著作《Gutenberg Bible》（Wiki） 早期西方印刷史：印刷之父古騰堡？ 作為中國四大發明之一，活字印刷源於中國，由畢昇發明泥活字印刷術。經歷四個世紀後，德國人古騰堡（Johannes Gutenberg）研發金屬材料製活字，該技術很快由德國傳至世界各地。 活字印刷的歷史，就像是一本引人入勝的書籍。談起早期西方印刷史，一定離不開介紹古騰堡，他生於德國美茵茲（Mainz），並在1439年發明活字印刷，利用油墨與機械化模式印刷書籍，從而變相可以大量生產，價錢亦相對便宜，為印刷工業貢獻良多。

古騰堡博物館展示的活字印刷工具（李嘉㑣攝）

古騰堡博物館導賞員即場採用活字印刷印製（李嘉㑣攝）

古騰堡博物館導賞員即場採用活字印刷印製（李嘉㑣攝）

特別在文藝復興時期，機械活字印刷掀起大眾傳播浪潮，透過報紙、雜誌、書籍等媒介，讓資訊流通各地。而古騰堡著作《Gutenberg Bible》，乃是西方首本以活字印刷製成的聖經，並因極高排版美學和技術水平而廣受讚譽。

1455年，這位德國人完成印製聖經，其《Gutenberg Bible》每頁有42行，大約只打印了180本，有些印在紙上，有些則印在牛皮紙，據說副本每張售價為30弗羅林（Florin），等於一個普通店員三年人工。儘管如此，它比手抄聖經還要「平靚正」，後者更需要長達一年才能完成，以前書籍屬於奢侈品，現今卻是唾手可得。

香港人講求「快」，事事分秒必爭，而當年活字印刷，則是慢工出細貨，設置每一頁，都需要花上大半天時間，還有一連數繁複工序，才能印好一頁。1500年前的印刷書籍，被稱為「Incunabula」，由於未出現活字印刷前，書籍必須手工書寫，因此價錢十分昂貴，而這些古老印刷品，在古董市場亦佔有一席之地。

德國人為了紀念古騰堡，不但於當地設置古騰堡博物館（Gutenberg Museum）與雕像，來回望早期印刷史。作為世界上最古老的書籍和印刷博物館之一，兩本古騰堡原始聖經更是該館的鎮店之寶，參觀者不但可以體驗活字印刷的魔力，還能看見跨越數個世紀的印刷機，細閱世界各地的印刷歷史。

「Avantgarde-Bauhaus-Corporate Design」展覽（官方海報）

回望BAUHAUS排版美學

從前活字印刷用來傳播資訊，現今這種技術則被運用於廣告、設計或產品之上，近年復古印刷開始興盛，人們沉迷於它所帶來的樂趣。鑑於BAUHAUS 100周年之際，古騰堡博物館特別設置展覽，名為「Avantgarde-Bauhaus-Corporate Design」，旨在讓大家回望BAUHAUS如何徹底改變圖形與通訊設計，由於BAUHAUS印刷藝術分為多個階段，其展覽更記錄下BAUHAUS風格及怪誕字體的創意設計與功能意義。

排版於活字印刷之中，是一種特殊美學；而其手工藝更是藝術，這也是古騰堡博物館想傳遞的重點之一。該展覽分為幾個部份，從Lyonel Feininger、Wassily Kandinsky、Oskar Schlemmer、Johannes Itten、Paul Klee等大師設計，展示出威瑪（Weimar）古典主義至Herbert Bayer與Joost Schmidt廣告設計的發展。

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Joost Schmidt設計作品（BAUHAUS 100）

1923年，Herbert Bayer為BAUHAUS出版首本刊物，這本小冊子給予別人一種特別的印象，因為封面只利用大楷字母，更採用紅藍交替為主。（BAUHAUS 100） BAUHAUS風格影響後世深遠，今次展覽展出大量作品，如平面設計、字體、藝術、印刷等作品，都是經典之作。而像是Herbert Bayer和Joost Schmidt等平面設計師，創造出所謂的「BAUHAUS文字編排」，並主張可讀性比美感更為優先考量，從而呈現簡單清晰的平面設計。

設計師Herbert Bayer（MoMA）

而Herbert Bayer是BAUHAUS的御用字體設計師，他在包浩斯設計學院（Staatliches Bauhaus），既是學生又是老師，他亦曾在德國版《VOGUE》擔任藝術總監，於平面設計、字體、廣告設計等領域貢獻良多，並創作出Universal Alphabet字體，僅由細楷字母所組成，成為BAUHAUS的代表性字型。

當年不論的字型、排版與幾何圖形的編排，呈現出BAUHAUS美學觀之餘，也凸顯了活字印刷的手工藝。

BAUHAUS活字印刷（Martina Pipprich攝）

Herbert Bayer設計出Universal Alphabet字體，並成為BAUHAUS簽名字體。（widewalls）