校園天地︱銀禧校慶齊啟航　開拓教學新體驗

基督教聖約教會堅樂小學屹立於秀明道已有第25個年頭。為隆重其事，堅樂小學舉行了一系列的25周年校慶慶祝活動。率先打響頭炮的校慶活動就是2025年9月13日（星期六）舉行的「25周年校慶啟動禮暨開放日」活動，當天邀請了不少嘉賓到校，共同見證堅樂小學的成長。（內容由基督教聖約教會堅樂小學提供）



（圖片由基督教聖約教會堅樂小學提供）

堅樂小學於2025年9月13日（星期六）舉辦25周年校慶啟動禮暨開放日，並以「堅樂號」列車為主題，寓意承傳使命，開創未來。當天，學校邀請了堅樂中學前校監及挪威聖約教會前香港區會差會幹事台榮基牧師，從挪威遠赴到港為學校主禮，並聯同各界嘉賓、幼稚園及小學家長、學生等，共同見證堅小廿五載。「呯！」隨着嘉賓進行鳴炮儀式，為啟動禮揭開序幕。首先，由無人機砌出「HGPS」的表演，加上台下各位來賓一同用閃燈環拼砌出「25」二字，象徵同心同行廿五載。接着，嘉賓們便可欣賞到各校隊成員的傾力演出，當中的表演包括︰花式跳繩、敲擊樂表演、跆拳道表演……場面十分熱鬧。典禮中更進行「廿五周年校慶填色比賽」頒獎禮，各位幼稚園學生的作品都十分出色，因此大會更設有「雙冠亞季軍」獎項、25名優異獎及5名「最踴躍參與獎」，感謝各幼稚園學生的參與。

（圖片由基督教聖約教會堅樂小學提供）

是次啟動禮重頭戲便是可參觀新建成的「XR未來教室」及「English cafe英文室」。「XR未來教室」是配備了最新的XR虛擬實境技術，透過這系統讓人可置身於虛擬世界中進行學習活動，更可配合學科內容進行互動活動，使學生體驗有趣的學習經歷。當天，來賓們可試玩虛擬實境互動遊戲，亦可進行科探實驗活動。另外，「English cafe英文室」分為三個學習區，第一區為「活動學習區」，當中的桌椅可隨意組合移動，讓學生有更大地方進行英語遊戲。第二區是「閱讀舞台區」，當中建立了一個小舞台，可讓學生進行閱讀及朗讀活動。第三區是「創意體驗區」，當中有一個小廚房，外藉英語教師會透過製作小吃的過程，讓學生從生活中學習英語。當天英語大使便以英語教授來賓怎樣用餅乾、朱古力及提子乾製作出美味健康的小吃，有得吃有得玩，更可學習英語，來賓及小朋友們都感到十分有趣。

（圖片由基督教聖約教會堅樂小學提供）

除以上新設施外，學校亦安排課堂體驗活動、學科展室、各美食及玩樂攤位。當天參加者眾多，氣氛熱鬧，不少幼稚園同學到校參加體驗課，各展室及攤位都人頭湧湧，充滿歡樂的氣氛。學校盼望繼續承傳「堅強」、「喜樂」的堅樂人特質，向着未來再創高峰！

（內容由基督教聖約教會堅樂小學提供）

