校園天地︱愛官與國內姊妹校辦全運嘉年華 學生體驗運動項目

位於東區16網的愛秩序灣官立小學 (簡稱「愛官」)於9月26日與國內姊妹聯辦「兩地迎全運嘉年華」，迎接即將由粵港澳三地首次共同承辦的2025年全國運動會，提升同學和家長對第十五屆全國運動會的關注。（內容由愛秩序灣官立小學提供）



嘉年華設有十多項富趣味的運動項目讓七百多位同學們體驗。(圖片由愛秩序灣官立小學提供)

嘉年華以「同根同心，同夢同行」為活動主題，旨在深化愛官與姊妹學校在體育及文化領域的交流與合作，讓學生在參與中感受全運會精神，共築健康活力的大灣區未來。活動得到中國香港三項鐵人總會及香港劍擊學校的全力支持，讓同學體驗多項全運會將會舉行的運動項目，大家都十分雀躍，活動包括：模擬鐵人三項體驗、十五運會和殘特奧會展覽、高爾夫球練習場、體感大激鬥、劍擊體驗、鐵人三項接力賽等。

三鐵項目讓同學玩得不亦樂乎。(圖片由愛秩序灣官立小學提供)

香港鐵人三項代表黃子圖先生分享了其寶貴的運動經歷及勵志故事。百多位同學都寫了打氣卡為他打氣加油。中國香港三項鐵人總會主席周俏男小姐及香港劍擊學校校長黃贊先生更親臨支持，參與啟動禮。同學們都享受一個愉快的上午。雖然受之前颱風影響未能來港參加，深圳市翠北實驗小學、廣州市花都區七星小學、廣州市花東學校的師生們都透過線上直播參與盛事，以混合式學習模式，兩地四校共迎全國運動會盛事。

風災無減兩地學校參與及交流 。(圖片由愛秩序灣官立小學提供)

愛官一向重視學生在運動方面的發展，不但開設二十多隊體育校隊及興趣班，包括單車、羽毛球、足球籃球、乒乓球、排球、游泳、田徑、藝術體操、中國舞、爵士舞等，讓全校超過50%的學生投入專業的運動訓練，更在星期三及星期五的多元智能課增設舞蹈、單車、跳繩、體適能等體驗課程，讓每一位同學都可以嘗試不同的運動。

愛官以校情為本，建構一個「以健康為本的體育(Health Oriented Physical Education)，簡稱HOPE」的校本課程框架，每年舉辧全港小學單車繞圈賽，讓百多位單車健兒與多間友校的學生切磋交流，亦會舉辦大型親子運動嘉年華，超過千名家長及學生一起體驗運動的樂趣，希望將體育普及化、精英化及盛事化，鼓勵學生、家庭、教師和社區共同參與，更是全港首間創辦校本體育雜誌HOPE，將學生如何從運動中得到身心靈的改變，提升自己的要求、為自己的夢想堅持等故事都輯錄其中，讓更多家庭明白運動對小朋友成長的重要性，一起為學生保持身心健康而努力。

