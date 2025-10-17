校園天地︱筲箕灣官立小學「太空科學學習計劃」正式起動

筲箕灣官立小學為配合國家「科教興國」的方針及本港科學科的發展，銳意發展太空科學，於2025/26學年正式推出「太空科學學習計劃」的校本課程。為隆重其事，學校於2025年9月舉辧學習活動暨開放日，並在活動前舉行學習計劃的啟動禮。（內容由筲箕灣官立小學提供）



繼上學年的「飛行夢啟航之摘星奇緣」及「尋龍記」學習活動後，筲箕灣官立小學再度以資源共享的方式，以「探索星際夢X校園開放日」活動，讓該校學生和該區的幼稚園生一同參與航天的體驗活動，並以航天作主題，在各科中讓孩子體驗科本的學習活動。

當天的活動以「太空科學學習計劃啟動禮」揭開序幕。學校以一年多時間作籌備，策劃和構思校本課程，以配合最新的教育發展，最後終於誕生了「太空科學學習計劃」，期望讓學生對於太空知識、國家以至國際在航天科技的發展有更深入的認識。

為隆重其事，學校邀請創新科技及工業局副局長張曼莉女士,JP作開幕致辭。張副局長以影片祝賀並勉勵一眾學生在科研及科創努力，成為本港甚至國家的棟樑。此外，立法會議員郭玲麗女士、筲箕灣官立中學殷見歡校長及多位學校管理委員會委員一同到場致賀，並為「太空科學學習計劃」進行啟動儀式，場面溫馨熱鬧，典禮的尾聲更展示六年級學生設計的航天服。

學校為讓學生的設計更符合實際需要，在暑假前的六月份，特意邀請航天專家為學生講解太空衣的功用及發展歷史，因此，當天的「航天服catwalk show」既能發揮學生創意，亦讓他們對太空衣及太空工作有更深入的認識。

當天的航天體驗活動非常多元化，有動手製作的太陽能人造衞生及太陽能月球車工作坊；天宮空間站、北斗衞星、長征二號及五號火箭等的航天展覽；無人機火箭體驗活動；以天宮空間站實境設計，讓學生可以進行試驗，藉以理解無重狀態的VR太空艙體驗活動、航天服體驗等活動；此外，學校亦安排各科組以相同主題設計活動，例如數學科以不同星球的蘋果重量讓學生誘發學生對引力的興趣；又以太空故事作背景，讓學生以AI生成故事書；將視藝元素結合STEM元素，製作動感火箭；以mbot讓學生體驗收集太空垃圾等，活動多元而緊扣課程，讓學生的學習變得更生動有趣。

筲箕灣官立小學會持續發展及優化太空科學學習計劃，加強航天領域的學習內容，讓學生能緊貼國家在航天的發展步伐，培養學生對太空知識的興趣，為他們日後在太空及航天科技的發展奠下良好的基石、完整的裝備，攜手啟航，共同實現探索星際的夢想。

