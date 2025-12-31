校園天地｜從綠茵場到航天城　董之英逾百師生北上研學

繼早前仁濟醫院董之英紀念中學（董之英）足球隊以全勝姿態重奪沙西區學界冠軍，展現「學界皇馬」本色後，學校隨即將教育舞台延伸至大灣區及內地主要城市。由12月中旬至明年1月，校方組織及參與四大主題交流團，帶領逾120名師生北上，範疇涵蓋航天科技、體育外交、職涯規劃及飲水思源，致力為學生開拓廣闊的國家發展視野。（內容由仁濟醫院董之英紀念中學提供）



體育：訪溫州姊妹校

承接學界足球賽的勝利餘威，黃攸杰校長親自帶領33名師生將於12月12至16日前往浙江溫州。此行除拜訪姊妹學校進行學術交流外，剛奪冠的足球隊成員亦會隨團，與當地學生切磋球技。這次「體育外交」不僅是技術交流，更是兩地青年以球會友、增進情誼的黃金機會，實踐「體育無邊界」的精神。

職涯導航：68人大隊探索江門機遇

為配合國家大灣區發展戰略，學校將安排由中六班主任於12月12至13日組織規模最大的68人考察團前往廣東江門。是次行程聚焦「職涯規劃」，讓高中學生親身考察大灣區企業運作與創業環境，了解港人在內地的發展機遇，為未來升學就業提早佈局。

飲水思源，勿忘國恩 惠州東江水考察

10名學生隨姚健威主任於12月11至13日前往廣東惠州，考察供港水源——東江水的源頭及保護設施。透過實地了解國家為保障香港供水所作出的努力，提升學生的國民身份認同及環境保育意識。

尖端創科：跨年深入海南文昌航天基地

為培養未來的創科人才，學校選拔10名精英學生，於聖誕及元旦跨年期間（12月25日至1月1日）遠赴海南文昌。學生將深入參觀中國著名的航天發射場，近距離接觸火箭科技與航天歷史。這次深度研學旨在激發學生對航天工程的興趣，將課本上的STEM知識轉化為實地見聞。

黃校長總結： 「董之英不僅在足球場上追求卓越，更重視學生的全人發展。這四個交流團正好代表了學校培育人才的四個維度：強健體魄（溫州）、規劃未來（江門）、科創思維（海南）及家國情懷（惠州）。我們希望學生走出課室，用腳步丈量祖國大地，用眼睛見證國家發展，心繫家國，培養愛國愛港的接班人，為學生樹立良好榜樣。」

