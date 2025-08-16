清宿便就能排毒？醫生揭3大宿便迷思　必學5招助健康排毒、消小腹

網絡上經常可以看到「體內有十幾公斤宿便，只要清光就能排毒」的說法，更有人為了「排宿便」吃下不少保健食品，期待能夠減肥或保養肌膚。對此，台灣腸胃科鄭泓志醫生表示，其實醫學上沒有「宿便」這個名詞，並破解了三大常見迷思，呼籲大家要建立良好生活習慣，才有機會真正變美、變瘦。



迷思一：體內毒素要靠清宿便排出

不少人相信體內會累積許多毒素，要排毒就要清宿便。鄭泓志醫生指出，人體本身就有完整的解毒與代謝系統，排毒工作由肝臟、腎臟、肺臟與皮膚共同完成的。只要肝腎功能正常，身體每天都會自然代謝廢物，不需要額外清腸。他解釋，一個人每天攝取的食物需要大約24至48小時完成消化、吸收與排出，腸道里的糞便本來就會有一部分「正在等待被排出」，屬於正常生理現象。

迷思二：宿便導致肥胖與皮膚問題

宿便會讓人變胖、皮膚變差也是常見迷思之一。鄭泓志醫生表示，腸道功能失衡才是根本問題，排便不順、腹脹、膚況不佳或小腹凸出的狀況，多數是腸道蠕動變慢、膳食纖維與水分攝取不足、腹部脂肪堆積或姿勢不良導致，並不是因為「體內堆積了多年未排出的宿便」。而減重的本質是熱量攝取與消耗的平衡，也就是「吃進去的能量要小於身體消耗的能量」，仰賴熱量控制與運動。因為水分與糞便的排出，清腸或排便可以讓體重短暫減輕，但對體脂肪其實沒有實質影響。

迷思三：沒有每天排便就是有宿便

別再因沒有每天排便就感到焦慮！鄭泓志醫生表示，要評估腸道健康，醫學上會看「排便是否規律、有無不適症狀」，而不是單純只看排便次數多寡。每個人排便頻率不同，有人一天一次，有人兩三天一次，只要排便時間規律，大便質地正常、不需費力、不脹氣，都是健康的範圍。

養成好習慣才能健康排毒 長期排便不順應及早就醫

鄭泓志醫生也提供了5個可以讓人健康排毒、消小腹的生活習慣：

1. 建議每天攝取2個拳頭的蔬菜量，少吃加工與精緻糖，以降低腸道負擔。

2. 每天喝1500至2000cc以上的水，切記要分段喝水，不要等口渴才補。

3. 腸道就像肌肉，需要活動才有蠕動力，應每天運動至少30分鐘。

4. 睡眠不足與長期壓力會影響荷爾蒙與腸胃蠕動，建議維持每天7小時以上睡眠。

5. 適量補充益生菌幫助維持腸道菌相平衡，建議選擇明確標示菌種的產品。



對於長期排便不順的朋友，鄭泓志醫生提醒，切勿過度依賴酵素或瀉藥，避免反倒造成腸道功能變差，也可能忽略已經存在的腸胃疾病，建議儘早尋求專業醫生協助。

