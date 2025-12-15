網紅「養生水」真有效？中醫授3款好氣色茶飲　改善暗黃浮腫臉色

想要一起床就有好氣色，來一杯「黃芪茯苓麥冬水」就能輕鬆辦到嗎？網路上瘋傳這樣一則貼文，說是喝了半年就看出效果。看在專業的中醫師眼裡，這一帖茶湯有沒有這麼神呢？



台灣建功馬光中醫診所醫師黃建翰指出，網友所分享的「黃芪茯苓麥冬水」，宣稱尤其在大魚大肉各種辛辣食物後隔天喝，皮膚都不會暗沉的說法，只能說太理想化，沒有這麼神！

黃芪茯苓水溫和不燥 有助氣色改善

黃建翰表示，黃耆茯苓麥冬水雖不至於「一飲見效」，但確實是許多中醫師常用的基礎調理配方。黃耆補氣固表，茯苓健脾利濕，加上麥冬養陰潤燥，3者合用溫和不燥，能漸進式改善代謝、幫助肌膚透亮。

氣色差與氣虛脾虛夾濕有關

從中醫角度來看，黃建翰說，氣色黯沉、臉色黃白或浮腫，多與「氣虛」、「脾虛夾濕」有關。黃芪可補中益氣、升清陽；茯苓能健脾滲濕；麥冬則潤燥養陰，適合常熬夜、飲食重口味、皮膚乾燥或容易浮腫的人。組合起來的性味平和，是門診中常見的保養茶飲。但是並不是適合所有人喝，而且還有更好的茶飲配方，適合3種不同體質的人。

3款改善氣色茶飲

1. 熬夜上火型：麥冬生地潤燥茶

功效：養陰清熱、改善皮膚乾燥與口乾。

材料：麥冬6粒、生地黃2片、桑葉2片、枸杞5顆。

作法：600c.c.水煮滾後轉小火煮10分鐘。

適合對象：熬夜、咽乾口苦、膚色偏黃暗、眼睛乾澀者。



2. 氣滯血瘀型：玫瑰紅棗氣色茶

功效：活血理氣、促進血液循環、改善膚色蠟黃。

材料：玫瑰花3朵（乾燥）、紅棗2顆（去核）、丹參2片、枸杞6顆。

作法：熱水泡飲即可（不需久煮）。

適合對象：臉色晦暗、常覺胸悶、經期不順、常嘆氣者。



3. 飲食油膩型：山楂陳皮解膩茶

功效：助消化、去油解膩、化濕理氣。

材料：山楂乾片3～5片、陳皮1片、茯苓5粒、麥芽3匙。

作法：熱水泡飲或煮水皆可。

適合對象：聚餐過多、食慾不振、胃脹不消化者。



黃建翰提醒，僅靠一杯茶飲就期待解決熬夜或暴飲暴食造成的問題，未免過於理想！但若配合良好作息、飲食清淡持續飲用，確實有助於氣色改善。若有明顯口乾口破、容易上火、月經異常或水腫嚴重者，建議還是諮詢中醫師，調配出最適合自己的劑量和處方。

相關文章：食物冷知識｜五色豆對應五臟！中醫教你用五行概念調理養生

