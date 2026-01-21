流鼻血怎麼辦？處理方法4步驟　原因多天冷更易　減少發生這樣做

不少人都有流鼻血的經驗，可能只是低頭滑手機、早上起床洗臉，或一擤鼻涕就突然流血，讓人又驚又困擾。



其實，鼻腔內的鼻黏膜佈滿細小血管，一旦血管破裂就會出現流鼻血，而在天氣寒冷時更容易發生。

為什麼天冷容易流鼻血？

天冷時特別容易流鼻血，主要與冬天的身體與環境變化有關。冬季是感冒及過敏性鼻炎的好發季節，容易造成鼻黏膜發炎、充血，鼻子常會出現搔癢不適的感覺，讓人忍不住搓揉、打噴嚏或頻繁擤鼻涕，而這些動作都可能使已經發炎的鼻黏膜受損，進而破損出血。

同時，人體血管在天氣寒冷時會快速收縮，使血壓上升，血管承受的壓力增加，也就更容易發生破裂而流鼻血的情況。若在天氣特別寒冷時使用暖氣，空氣變得乾燥，會進一步刺激鼻黏膜，導致表面形成結痂，當用手挖除結痂或結痂自然脫落時，就更容易引發流鼻血。

不同年齡層流鼻血原因也不同！

小朋友的鼻黏膜比較薄，本來就比大人脆弱，再加上自我控制的能力較差，常會塞異物（如小玩具）至鼻孔內，或不小心撞傷鼻子，若有過敏性鼻炎的體質，常常會忍不住搓揉鼻子，因此，幾乎每位小朋友，都曾有過流鼻血的經驗。

成人流鼻血的原因較多樣，外傷性的流鼻血相當常見，流血量視受傷的位置及力道而定。若有鼻中膈彎曲，當血管通過凸出的鼻中膈區域時較易受傷，也會容易流鼻血。

血管較脆弱的老人家，若血壓偏高，同時使用抗凝血劑，也是很容易流鼻血的族群，有時還會有血流不止的情況。

流鼻血正確止血4步驟

當流鼻血時，請保持鎮靜，避免慌張造成血壓升高，反而會出血更嚴重。以前流鼻血都會教人頭往後仰，這是錯誤的做法。流鼻血時，請照以下4步驟就能有效止血。

流鼻血正確止血4步驟（Heho健康提供）

步驟 1：保持端坐姿勢，頭略往前傾

平躺或後仰的姿勢會讓鼻血往鼻腔內流，如果流入氣管恐會嗆到引發咳嗽，如果流入胃部可能會腹漲或是嘔吐。

步驟 2：拇指和食指用力捏住兩側鼻翼加壓止血

壓住鼻子最下端最寬的地方，直接加壓10分鐘，通常就可以達到止血的效果，如果10分鐘放開後仍繼續流，可再加壓10分鐘，若第二次加壓仍無法順利止血，就需要附近的醫療院所使用止血劑的幫助。

步驟 3：張口呼吸

因為壓住了鼻子，所以採用張口呼吸保持呼吸通道，並且是要緩慢深呼吸來降低緊張，以避免緊張持續讓血壓升高，導致血流量增加。

步驟 4：冰敷

直接冰敷在鼻根、鼻頭處，也就是整個鼻子上及後頸部，讓溫度降低幫助血管收縮，減緩出血量，通常冰敷20分鐘後就要休息5分鐘，避免不適。

大多數流鼻血在適當的壓迫處理後，通常可以自然停止，但若出血快速且量大，可能導致低血壓甚至休克；加上情緒過度緊張時，也可能引發暈厥，而長期反覆流鼻血，則可能造成貧血與四肢無力。若出現不明原因反覆流鼻血、出血量大，或流血時間超過20分鐘仍不易停止的情況，應儘早就醫檢查與治療。

如何減少流鼻血的發生？

若有鼻過敏的患者，除藥物治療外，亦可配戴口罩，保持鼻腔的濕潤度，降低冷空氣的刺激，也可在鼻孔周圍塗抹凡士林、抗生素藥膏或使用食鹽水噴霧來加強鼻腔的保濕。

在室內使用暖氣時，宜注意濕氣的變化，建議將濕度保持在相對濕度40％以上。血壓較高的患者，請避免暴怒、飲酒、過勞，或者吃過於辛辣、重鹹的食物，因為這些都可能讓血壓上升，可能引發流鼻血。

流鼻血也可能是警訊！

值得注意的是，流鼻血有時也可能是腫瘤或凝血異常的警訊，例如血管瘤、出血性瘜肉，以及血友病、血小板低下或肝硬化造成的凝血問題，都可能引發流鼻血。

此外，早期鼻咽癌可能出現滲血絲或大量流鼻血，並伴隨耳悶、鼻塞加重，甚至頸部腫塊（淋巴結腫大）。因此，若出現不明原因的反覆流鼻血或其他相關症狀，應盡速就醫檢查，以便及早治療。

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

