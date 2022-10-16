婚姻｜夫妻鬧交要有技巧！「這樣吵」有益健康　別為短暫和平忍讓

夫妻吵架難免，不過有研究發現，如果吵架方式正確，反而可以增加夫妻雙方的平均壽命和健康狀況，為甚麼？又該怎麼吵呢？



伴侶吵架是種溝通方式，如果吵架吵得恰得其份，不僅能增加情感，最新研究甚至發現，對於健康有益，該怎麼吵才有幫助呢？

吵架雙方都發洩情緒 能降低壓力、精神壓力和心血管疾病風險

刊登在《生物行為醫學（ Journal of Biobehavioral Medicine）》期刊的研究，美國密西根大學研究團隊觀察192對夫妻32年，每隔一段時間，就會詢問每對夫妻如何處理吵架和衝突，例如吵架時會隱藏、壓抑情緒？會自我封閉？還是無論如何都會發洩和表達自己的情緒？

以往認為爭吵會增加心血管疾病風險，或所謂的「心碎症候群」，不過觀察結果發現，如果夫妻雙方在吵架時都能發洩情緒，比只有其中一方發洩、一方隱忍，更有益彼此的健康，「在吵架時，你如果受到對方不公平的對待，例如冷戰或不理睬，卻又不向對方提出意見，這就是麻煩的開始，」主要研究者哈爾柏格（Ernest Harburg）博士說，研究發現，26對選擇壓抑情緒的夫妻，在研究期間內有13人死亡，其他166對會抒發情緒的只有41人死亡。

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來自台灣新光醫院家醫科的主診醫生柳朋馳指出，雙方爭吵如果能抒發情緒、表達意見最後達成共識，對於雙方的心血管和身心壓力的影響都能夠壓到最低；但如果是一方被迫讓步，這是一種上對下的溝通方式，讓步一方的自律神經壓力是很大的。

另外也有研究指出，爭吵當中不講話、一味自責或讓步個性的人，日後罹患憂鬱症和心血管疾病的風險都會更高，「該研究沒有講出原因為何，所以下一步應該是近一步分析死亡的原因，看是因為心血管、腦血管問題或精神問題，以及是否有其他共病。」

發洩比拒絕溝通更好 但不是爭輸贏、說狠話

夫妻吵架，一方可能會選擇隱忍、退讓，讓紛爭盡早結束，以免傷害感情。不過《開口就說對話（Crucial Conversations）》一書作者葛蘭尼（Joseph Grenny）指出，吵架時最大的錯誤就是逃避、退讓，「吵架時，會下意識避免地交談以免說錯話或激發對方的怒火，但沒有意識到，甚麼都不說更危險，因為會更不信任彼此。」

所以吵架時溝通、適度表達情緒是必要的。來自台灣的日希心理成長中心心理治療所諮商心理師馬度芸指出，不怕衝突、能溝通和發洩情緒很好，但不是爭輸贏、對錯或甚至說狠話，「很多夫妻吵架，是一方不想吵了、覺得對方贏了或對方情緒很難善後，不得已只好低頭把情緒吞回肚子，看似和平收場，但對吵架結果的解讀，一方可能覺得到此為止，但另一方會認為沒有結論。」

所以吵架不僅是要適度表達自我意見和情緒，更要注意對方的想法，如果只是單方面覺得事情解決、達成共識了，這樣只會讓情況更糟。

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爭吵搬救兵不見得是好事 吵架時4件事不要做

夫妻或伴侶爭吵該如何不要一發不可收拾或引起更大的反彈，要如何健康地吵架，馬度芸提出4個提醒：

1. 冷靜要有共識

很多人吵架會先暫時冷靜、不和對方衝突，不過馬度芸認為，冷靜要雙方同意，且要給出一個冷靜期結束、開啟對話的時間點，「如果雙方沒有共識，一方覺得冷靜比較好，另一方會認為雙方關係已出現問題，冷靜表示不在乎，這會使狀況更糟，」冷靜沒有好壞，端看雙方是否願意接受一方暫時自我關閉。

2. 不要硬踩地雷

即使知道對方在意甚麼事，或在某方面是弱點，在吵架時也不要故意攻擊，這樣很容易一發不可收拾。

3. 不要搬救兵

搬救兵意味着爭吵可能無法靠雙方解決，如果搬的救兵是諮商師或公正第三方，那沒問題，但很多情形是搬錯救兵。

例如夫妻吵架，媽媽對着孩子說，你看爸爸又再欺負我，或是打電話跟奶奶抱怨先生欺負她，「搬錯救兵不僅會讓單純雙方彼此的爭吵延燒到其他人，如果是跟奶奶抱怨那個例子，先生可能會更氣，因為夫妻吵架不想讓父母擔心，妻子卻挑了先生最在意的地雷踩，」馬度芸指出，把第三方拉進來，只會讓紛爭越演越烈。

要找認識的朋友排解糾紛沒問題，但那位朋友要能公正、傾聽雙方的聲音，且要想法成熟，要能根據雙方想法和事情原委分析、提供解決方案，這很不容易。

4. 不要拿對方跟別人或以前相比

吵架時忌諱拿對方跟以前或其他人相比，例如「以前吵架都會讓我，為甚麼婚後變了？」、「某某人跟老婆吵架，都是先低頭道歉，為甚麼你卻要爭到底？」

馬度芸認為，吵架吵得再兇，也不能把「你以前都XXX，現在怎麼變了？」這種話說出口，「我們會想適應職場、社會變動，卻認為婚姻或男女朋友關係不會變，這不切實際。伴侶關係是變動的過程，會隨時間、生活、環境而變。」

馬度芸表示，婚姻關係是指雙方無論怎麼變，身心都還能放在對方身上，並能在變動中找到彼此都能維持關係下去的方式，「控訴變對方變了是不切實際的控訴，可能因此使對方更憤怒，爭吵更無法善後。」

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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