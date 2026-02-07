睡眠頭痛｜睡覺時總頭痛無法一覺到天亮？醫揭睡前喝這杯能緩解

頭痛可輕可重，若在睡覺時頭痛起來，整個晚上都難以入睡，而如果只在睡覺時發生頭痛，很可能是罹患了睡眠頭痛。



台灣新竹臺大分院神經部李怡蓁醫師表示，睡眠頭痛是一種罕見的頭痛，根據過去文獻及病例報告，睡眠頭痛僅佔所有頭痛病人的千分之一，且平均需要七年多才會得到正確的診斷。

睡眠頭痛最大特點為只有於「睡著」時才會頭痛，且幾乎都在同一時間痛醒，疼痛程度從中到大，最常見的發作時間為凌晨兩點到四點，痛醒後會無法繼續入睡，一定要起來走一走或坐一坐，直到一到兩個小時後，頭痛情形才會漸漸消失。

李怡蓁醫師指出，九成以上的病人一個月會發作十天以上，因此對於睡眠及生活帶來很大的影響，「產生這種頭痛的病因目前並不清楚，由於有著像鬧鐘般定時發作的特性，一般認為跟大腦主管生理時鐘的下視丘有關。」她說到。

七旬翁每日固定時間頭痛痛醒 經診斷為睡眠頭痛

她分享，臨床上遇到一名70多歲的陳伯伯，十多年來時常無法一覺到天亮，一個禮拜中總是會有好幾天，每到凌晨三、四點就會被頭痛痛醒，沒辦法繼續睡，必須起身去客廳坐坐，斷斷續續打瞌睡到天亮；甚至偶爾下午想睡個午覺補眠，也會被頭痛痛醒。

李怡蓁醫師表示，陳伯伯過去從來不曾失眠也不曾頭痛，十多年來做遍了腦部的檢查，卻找不出病因，而經診斷為睡眠頭痛，並搭配藥物治療後，已經可一覺到天亮。

她指出，有些病人會反映這種頭痛服用一般的止痛藥並無效果，要服用「加強錠」才會有效，主要因為「加強錠」的劑型通常含有咖啡因，而咖啡因對於睡眠頭痛特別有效，除了可以解除疼痛外，有的人睡前喝一杯咖啡，也能有預防的效果。

而預防睡眠頭痛的藥物除了咖啡因外，鋰鹽也有一定的效果，目前文獻上也有使用褪黑激素、三環抗抑鬱劑、或是抗癲癇藥來預防睡眠頭痛的研究報告。

睡眠頭痛常發生於五十歲以後

李怡蓁醫師解釋，大部分病人是從五十多歲開始有這種頭痛，而不論是「會痛醒的頭痛」或是「五十歲以上新發生的頭痛」，由於有比較高的機會與腦部病變有關，都是須特別警覺的頭痛特徵，神經科醫師因此在診斷上需特別小心。

除了透過影像檢查，例如電腦斷層或磁力共振，先排除腦部病變的可能外，其他常發生在睡覺中的頭痛，包括偏頭痛、緊縮型頭痛、叢集性頭痛、頸因性頭痛，或是夜間高血壓、阻塞型睡眠窒息症引起的頭痛，由於治療方式迥然不同，診斷上亦需全盤考慮，才能對症下藥。

李怡蓁醫師提醒，睡眠頭痛雖然不會有致命性，但由於疼痛強度高，又會長久影響睡眠品質，建議大家有此情況，可至各大醫療院所就診，經醫師評估及診斷後對症治療，重拾一覺到天亮的睡眠品質。

