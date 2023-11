iHerb雙11優惠｜秋冬轉季必備保健品推介　全網75折附獨家優惠碼

踏入秋冬季,天氣漸轉乾燥,加上早晚溫差大,皮膚易變得繃緊痕癢之餘,稍有不慎更容易生病。要時刻保持最佳狀態,除勤用護膚品外,大家更可趁著iHerb雙11優惠入手營養保健品,由內而外增強免疫力,抵禦細菌病毒入侵及應付轉季帶來的不適。

熱門網購平台iHerb,擁有高CP值、良好信譽及多範疇的優質產品,提供超過 40,000 款正品產品,逾3600萬條真實用家評價,帶來信心保證。11月8日上午2時至16日下午2時期間,推出雙11無門檻優惠,於iHerb平台輸入優惠碼「25HK01」購買任何產品,即可享低至75折!文章尾端更有01讀者獨家優惠碼及更多優惠詳情,大家記得要睇埋落去,以至抵價入手心水貨品!



轉季不可忽視的4大健康問題

天氣轉變,溫差大,最容易讓人感冒著涼。(www.freepik.com)

轉季健康問題1|日夜溫差大最易感冒

換季天氣時冷時熱,加上每年秋冬都是流感高峰期,傳染力極強,一不小心就容易出現感冒、發燒、咳嗽等不適症狀。要有良好抵抗力,除保持足夠睡眠和健康飲食外,進食維他命D更能有效地吸收鈣,以保持肌肉、神經及心臟正常運作。另外,維他命D有助預防患上呼吸道感染,如染病後攝取充足維他命D,更可加速痊癒。

Nature's Bounty

創辦人Arthur Rudolph於1971年成立,總部設在美國紐約。作為全球知名的膳食補充劑品牌,Nature's Bounty自主研發並進行生産,優質營養補充品更獲得美國權威SHUSTER研究所認證,值得信賴。人氣產品:維生素膳食補充劑、營養軟糖、維生素營養液等。

Nature's Bounty 維生素 D3+鈣鎂鋅膠囊

Nature's Bounty 維生素 D3+鈣鎂鋅膠囊 (100粒) HK$55.52 在iHerb鈣熱銷產品排名第2位,含蔬菜纖維素、鈣、鎂、鋅和維生素D等。鈣和鎂有助骨骼強健 ,鎂能促進鈣的吸收,而鋅有助增強免疫力。(圖片來源:iHerb)

California Gold Nutrition

iHerb自主研發品牌、最暢銷營養補充品品牌之一,所有產品經由GMP及FDA認證工廠製造。人氣熱賣產品:維他命保健品、膠原蛋白粉、益生菌等。

California Gold Nutrition 維生素 D3

California Gold Nutrition 維生素 D3 (90粒) HK$41.28 在iHerb維生素D熱銷產品排名第2位、必備維生素熱銷產品排名第3位。含有提取自羊毛脂的膽鈣化醇,有助骨骼和牙齒健康、維持身體抵抗系統功能。(圖片來源:iHerb)

轉季健康問題2|秋燥缺水易便秘

秋天主「燥」,導致肺內津液不足,除了口乾舌燥、皮膚和頭髮偏乾之外,大腸亦會因缺乏水分,引起便秘問題,容易滿腹宿便。建議大家可以由飲食入手改善,進食益生菌促進腸道蠕動、消化液分泌和支持免疫功能,再配合飲用充足水份,全面提升腸道健康。

Bob's red mill

始於1978年,品牌堅持以古羅馬人所使用的石磨法提煉所有麵粉和全穀物,既能呈現穀物的天然原味,亦能更好地保留穀物內的天然營養成分、維生素和礦物質。所有產品均為素食,不含雞蛋、奶製品或蜂蜜。主打產品有燕麥、穀麥片、麵粉及烘焙材料等。

Bob's Red Mill經典輾制燕麥

Bob's Red Mill 經典輾制燕麥 (907 克) HK$70.34 在iHerb燕麥、燕麥片熱銷產品排名第1位,含豐富膳食纖維,可降膽固醇、幫助減肥及預防便祕。另外,含有蛋白質、維生素 D、鈣、鐵及鉀,有助牙齒和骨骼生長及腦部健康,而維他命D可增強免疫力、抗炎抗敏。(圖片來源:iHerb)

Zahler

於1960年代初在美國紐約創立,採用純天然原料,全部產品均通過美國GMP、NNFA 以及 NSF®的認證,絕無化學或人工添加劑,品質有信心保證。暢銷產品:腸道營養補充劑、維他命補充劑、魚油保健品等。

Zahler鐵複合物-溫和且防便秘配方

Zahler HeightFactor 高級營養膠囊

Force Factor

2009年在哈佛大學成立,產品經由GMP認證工廠製造,確保質量安全。熱賣產品有運動補充品、輕體保健品、膳食補充劑、助眠劑、益生菌、Green Superfood系列等。

Force Factor 黑瑪卡

Force Factor LeanFire 快速起效輕體配方

轉季健康問題3|頭髮毛躁乾枯易斷

頭髮和肌膚一樣,會因乾燥而出現毛躁、開叉及折斷等問題。因此,秋冬轉季亦要加強保養頭髮及維護頭皮健康,讓秀髮保持健康亮麗。

SheaMoisture

成立於1912 年的美國天然護髮品牌,採用來自非洲純天然原料及有機成分,不含硫酸鹽、合成香料等添加物,全部產品更通過嚴格品質認證。人氣護髮美髮產品有:修復髮膜、保濕洗髮水、護髮素等。

SheaMoisture牙買加黑蓖麻油強韌修復洗髮水

SheaMoisture牙買加黑色蓖麻油強韌修復護理髮膜

轉季健康問題4|皮膚乾燥繃緊

一般而言,天氣乾燥,相對濕度低,會使皮膚油脂分泌下降,體內水份加速流失。洗澡後,更會感到繃緊。想要有效鎖住水分,就要加強保濕工作,紓緩乾燥紅腫等問題,令肌膚保持水潤。

Idealove

iHerb自主研發品牌、最暢銷韓系護膚品牌之一。一系列護膚品中加入蜂膠、蘆薈、蝸牛粘蛋白、綠茶和檸檬油等天然成分,為不同膚質提供最適合的解決方案。人氣熱賣產品有蘆薈蜂膠保濕霜、滋養蜂蜜面膜、黃金水凝膠眼膜等。

Idealove You had me at Aloe蘆薈蜂膠保濕霜

Idealove Superfood Skin Savior,For Love and Honey 美容面膜

