英國大選｜投票將開始　保守黨VS工黨　辛偉誠對決施紀賢｜最新

【英國大選2024／工黨／保守黨／BNO／移民／辛偉誠／施紀賢／香港人】英國7月4日舉行大選，全國票站早上7時（香港時間下午2時）開放，晚上10時（香港時間5日上午5時）關閉。民調指，由現任首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）領導的保守黨落後於由施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）領導的工黨。外界預料英國政壇將變天，由在野工黨上台。



今屆英國大選改選國會下議院全部650個議席，政黨只要獲得過半議席便為之勝選。票站在當地早上7時開放到晚上10時（香港時間4日下午2時至5日早上5時）。人們將可在香港時間7月5日早上5時左右的票站調查看到大致情況，一些選區點票結果在早上8時出爐。

路透社及天空新聞（Sky News）等傳媒報道，工黨預計可獲431席，保守黨則可能只有102席，意味工黨以212席之差成為大多數，亦是自1832年以來，在選舉中贏得最大的大多數議席。

另外民調亦推算不少保守黨重量級人士會在今屆選舉中「落馬」，其中在26名仍然參選的內閣官員中，包括財相侯俊偉（Jeremy Hunt）在內16人料會落敗zc1保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）、以及被視為將來領導人選的Miriam Cates等。

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英國大選：2024年7月3日， 英國漢普郡（Hampshire），英首相辛偉誠以拉姆西欖球會作為他選前舉行的最後一次集會的場地。（Reuters）

2024年7月3日，在英國大選舉行前夕，工黨黨魁黨魁施紀賢（Keir Starmer）在雷迪奇（Redditch）出席活動。（Reuters）