英國大選｜投票將開始 保守黨VS工黨 辛偉誠對決施紀賢｜最新
撰文：洪怡霖 許懿安 成依華
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【英國大選2024／工黨／保守黨／BNO／移民／辛偉誠／施紀賢／香港人】英國7月4日舉行大選，全國票站早上7時（香港時間下午2時）開放，晚上10時（香港時間5日上午5時）關閉。民調指，由現任首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）領導的保守黨落後於由施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）領導的工黨。外界預料英國政壇將變天，由在野工黨上台。
今屆英國大選改選國會下議院全部650個議席，政黨只要獲得過半議席便為之勝選。票站在當地早上7時開放到晚上10時（香港時間4日下午2時至5日早上5時）。人們將可在香港時間7月5日早上5時左右的票站調查看到大致情況，一些選區點票結果在早上8時出爐。
路透社及天空新聞（Sky News）等傳媒報道，工黨預計可獲431席，保守黨則可能只有102席，意味工黨以212席之差成為大多數，亦是自1832年以來，在選舉中贏得最大的大多數議席。
另外民調亦推算不少保守黨重量級人士會在今屆選舉中「落馬」，其中在26名仍然參選的內閣官員中，包括財相侯俊偉（Jeremy Hunt）在內16人料會落敗zc1保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）、以及被視為將來領導人選的Miriam Cates等。
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