英國大選｜投票將開始　保守黨VS工黨　辛偉誠對決施紀賢｜最新

【英國大選2024/工黨/保守黨/BNO/移民/辛偉誠/施紀賢/香港人】英國7月4日舉行大選,全國票站早上7時(香港時間下午2時)開放,晚上10時(香港時間5日上午5時)關閉。民調指,由現任首相辛偉誠(Rishi Sunak,又譯蘇納克)領導的保守黨落後於由施紀賢(Keir Starmer,又譯施凱爾或斯塔默)領導的工黨。外界預料英國政壇將變天,由在野工黨上台。



今屆英國大選改選國會下議院全部650個議席,政黨只要獲得過半議席便為之勝選。票站在當地早上7時開放到晚上10時(香港時間4日下午2時至5日早上5時)。人們將可在香港時間7月5日早上5時左右的票站調查看到大致情況,一些選區點票結果在早上8時出爐。

路透社及天空新聞(Sky News)等傳媒報道,工黨預計可獲431席,保守黨則可能只有102席,意味工黨以212席之差成為大多數,亦是自1832年以來,在選舉中贏得最大的大多數議席。

另外民調亦推算不少保守黨重量級人士會在今屆選舉中「落馬」,其中在26名仍然參選的內閣官員中,包括財相侯俊偉(Jeremy Hunt)在內16人料會落敗zc1保守黨前黨魁施志安(Iain Duncan Smith)、以及被視為將來領導人選的Miriam Cates等。

英國大選7月4日舉行,前首相約翰遜2日於倫敦為保守黨拉票。Former British Prime Minister Boris Johnson endorses British Prime Minister Rishi Sunak at a campaign event during a Conservative general election campaign event in London, Britain, July 2, 2024. (REUTERS)