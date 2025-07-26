泰國柬埔寨連續三天交火　安理會商討局勢｜最新

泰國（Thailand）與柬埔寨（Cambodia）軍方7月24日於邊境地帶發生交火後，雙方互相指責對方率先發動攻擊，並於25日繼續發生邊境衝突。泰軍在前一天出動6架F-16戰機，其中一架摧毀柬埔寨一個軍事設施，又部署無人機和武裝部隊。

泰國軍方官員稱已關閉所有邊境檢查站。柬埔寨國防部則指控泰軍向其部隊開火，譴責泰軍「魯莽且殘暴的軍事侵略」。泰國外交部則稱，柬埔寨軍隊早上向泰軍事基地發射「重型炮火」，並襲擊了包括醫院在內的民用區域。泰國衛生部表示，包括1名軍人在內，15名泰國人在與柬埔寨的衝突中死亡，另有46人受傷。泰國軍方早前稱死者包括一名8歲男童。《香港01》會持續報道泰柬衝突的最新情況。



1156：泰國軍方去信美、中、俄、英、法、日、澳等26國，指控柬埔寨軍方先發動攻擊，批評對方針對泰國平民、社區及醫院，嚴重侵犯泰國主權。

1106：柬埔寨國防部指，該國有13人死於今次衝突，包括5名士兵及8名平民；另外有超過3.5萬人被迫逃離家園。

泰柬衝突：圖為2025年7月26日，泰國四色菊府大批民眾到臨時收容中心棲身。（Reuters）

0854：泰柬雙方26日早上於兩國邊境地區再次交火。泰國軍方稱，柬埔寨軍人首先向泰國士兵開火，泰軍其後還擊。

0610：聯合國安理會閉門會議討論泰柬局勢，柬埔寨常駐聯合國代表呼籲和平解決爭端，並稱柬方要求立即無條件停火。

0255：柬埔寨批評泰國軍隊在柬埔寨境內的邊境地區使用國際禁用的集束彈藥，對平民、排雷人員和社區構成直接且無差別的威脅，行為嚴重違反國際人道主義準則，泰方回應稱，泰方使用集束彈藥旨在增強打擊軍事目標的能力，軍事行動是遵從對稱原則，泰國未簽署《集束彈藥公約》，不受公約約束。

2250：泰國宣布在與柬埔寨接壤的8邊境地區實施戒嚴。此8地區包括尖竹汶府（Chanthaburi）的7個區和達叻府（Trat）的1個區。

泰柬均稱支持馬來西亞提出的停火提議

2235：泰國表示原則上同意馬來西亞的停火提議。

同日較早前，柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet）也指，他支持馬來西亞首相提出的、與泰國停火的提議。

2058：泰國方面7月25日公布軍方用無人機襲擊柬埔寨武器庫的影片與相片。

泰軍2025年7月25日發布泰軍無人機轟炸柬埔寨武器庫的照片（Thai Army/Handout via REUTERS）

2025年7月25日，泰國軍方用無人機轟炸柬埔寨的武器庫（Thai Army/Handout via REUTERS）

2031：中國外長王毅表示近日柬埔寨、泰國邊境爆發衝突，令人痛心和擔憂，他指這一問題根源是當年西方殖民者造成的遺禍。

1933：柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet）指，他支持馬來西亞首相提出的與泰國停火的提議。

撤離平民達13.8萬人

1703：泰國衛生部指，自7月24日以來，從邊境撤離的平民已達13.8萬人，也有428個醫院病人。

1513：聯合國安理會7月25日下午（香港時間26日凌晨）將召開緊急會議，討論泰柬衝突問題。

1427：泰國外交部發言人表示，不需要第3國斡旋。

泰柬軍方連續兩天爆發衝突，圖為2025年7月25日，泰國軍方的火炮部隊正開火。（Reuters）

邊境12個地點發生衝突

1401：泰國軍方表示，和柬埔寨在邊境沿線的12個地點發生衝突。

1334：泰國副總理兼交通部部長素利亞表示，已經指示交通部部長助理、泰國民航局局長及7家泰國的航空公司代表與外交部開會，制定計劃協助在柬泰國公民回國。

1214：泰國代總理蓬探警告，與柬埔寨的軍事對峙正在升級，並朝戰爭方向發展。

1210：泰國軍方譴責柬埔寨使用長距離武器針對平民地區，形容對方的野蠻行為導致無辜平民傷亡；柬埔寨則指控泰國使用大量集束彈。

連續兩天駁火16死

1131：泰國衛生部表示，截至25日清晨，最少有15人死於衝突，另外至少10萬名邊境居民需要疏散；柬埔寨則指有1名平民喪生。

泰柬衝突：圖為2025年7月25日，泰國陸軍的車輛在武里南府的道路上行駛。（Reuters）

0438：英國外交部建議，除非必要，否則不要前往柬埔寨部分地區。

0211：美國國務院敦促立即停止泰柬衝突中的敵對行動。

1212：泰國衛生部表示，在與柬埔寨的衝突中，有包括1名軍人在內14名泰國人死亡，另有46人受傷，其中包括32名平民和14名軍人。

2302：泰國撤離大量邊境居民，他們獲安排到庇護地點。

路透社引述當地官員報道，邊境有86條村落共約4萬居民轉移到較安全地點。

2025年7月24日，泰國撤離大量邊境居民，他們獲安排到庇護地點（Reuters）

2254：柬埔寨指泰軍空襲波及世界文化遺產，造成柏威夏古蹟受損，柬文化部批評泰方破壞文化遺產。

2233：《紐約時報》記者Sun Narin指，正前往泰柬邊境地區的柬埔寨一側，當地Samraong地區有居民指至今仍聽到槍聲。

2013：泰國旅遊與體育部長索拉翁（Sorawong Thienthong）當晚表示，事發地點位於偏遠邊境地區，遠離主要旅遊城市，預計對整體旅遊業影響有限。

1920： 泰國軍方表示，軍事行動可能還會持續一段時間，但稱只針對柬埔寨軍事目標發動襲擊，旨在迫使柬埔寨領導人進行談判。

1913：據《柬中時報》報道，泰軍空襲波及世界文化遺產，造成柏威夏古蹟受損。

1844：馬來西亞總理稱，今日（24日）將與泰柬兩國領導人會談，希望雙方停止衝突並開始談判。

1735：泰國代總理蓬探（Phumtham Wechayachai）指，談判只能在泰柬雙方停火後才能進行。

1722：泰國代總理稱，柬埔寨向泰國發射重型炮彈卻沒有明確目標，造成平民死亡。他稱泰國還沒有宣戰，衝突目前並未溢出至其他省份。

1709：泰國衛生部稱，截止當地時間下午2點（香港時間下午3點），與柬埔寨的衝突已經造成泰國11平民及1名軍人死亡，至少24平民、7軍人受傷。

1640：泰媒Thai Enquirer報道，下午3時許，有炮彈擊中泰國東部四色菊府（Sisaket）干他拉叻縣（Kantharalak District）的中心地區。

1542：泰國衛生部表示，11位泰國平民和1名軍方人員在與柬埔寨的衝突中死亡。當局譴責柬埔寨襲擊醫院，稱其行動可被視為戰爭罪，要求柬埔寨對此負責。

泰國批評柬埔寨施襲平民區，圖為泰國一個加油站起火後，建築物變焦黑（X@กองทัพบก Royal Thai Army）

1452：泰國軍方稱，與柬埔寨的衝突已造成9名平民死亡，包括一名9歲男童。

1423：柬埔寨首相致函聯合國安理會，要求就泰柬邊境交火進行干預。

1405：泰國外交部指柬埔寨對包括醫院在內的平民區發動襲擊，造成人員傷亡，敦促柬埔寨停止其一再嚴重違反國際法的行為。

1324：泰國宣布關閉與柬埔寨接壤的所有邊境口岸，稱目前有爭議邊境6個地點仍在持續交火。3位平民受重傷，包括一名5歲男童。

1314：柬埔寨國防部於周四譴責了其所謂的泰國軍隊「魯莽且殘暴的軍事侵略」，指責鄰國向其部隊開火併違反了旨在緩和緊張局勢的協議。柬埔寨在聲明中表示：泰國戰鬥機已被部署並向一條道路投下了兩枚炸彈。

綜合外媒報道，泰國軍方稱於上午7時35分發現有柬埔寨無人機在泰軍基地附近盤旋，之後有6名全副武裝的柬方士兵逼近泰國基地，還在基地圍欄前發生對峙，強調泰國士兵喊話試圖避免衝突。

柬埔寨國防部7月24日表示，柬軍在柬泰邊境遭到泰國軍隊襲擊，隨後作出反擊。泰國軍方則指，是柬方先向泰國東北部素林府的軍事基地開火，期間一名泰國士兵受傷，軍方稱，已派出6架F－16戰機戒備，並部署無人機和武裝部隊，其中一架戰機向柬方發射導彈並摧毀一個目標。

泰軍續指，在早上對峙後稍晚的上午8時20分，柬埔寨軍隊就向Ta Muen寺廟東邊200米的泰國軍事基地方向開火，而泰方在半小時後回擊，強調柬方在附近社區設立陣地，批評此舉形同「用平民作『人盾』（used civilians as human shields）」。

泰國代理總理蓬探（Phumtham Wechayachai）當日稍晚指，泰柬邊境局勢微妙，須謹慎處理並採取符合國際法的措施。

泰國柬埔寨衝突：泰國柬埔寨互控對方施襲，圖為7月24日，泰國東北部素林府（Surin）一枚火箭彈襲擊導致一棟房屋受損，前方可見血跡。（Reuters）

自今年5月泰柬軍方在一處尚未劃界的爭議地區短暫交火、造成1名柬埔寨士兵死亡以來，雙方關係持續惡化。

此次交火前，泰國周三（23日）晚宣布召回駐柬埔寨大使，並驅逐柬埔寨駐泰大使。柬埔寨亦採取反制措施，將對泰國外交關係降至最低的二級級別，召回全數駐泰外交人員，及驅逐所有泰國駐柬外交人士。