羽毛球香港賽｜港隊成員賽程及賽果持續更新　12日9場16強賽事

香港羽毛球公開賽，由2024年9月10日至9月15日在香港紅磡體育館舉行，本文將為大家持續更新香港各參賽球員的賽程及賽果。



香港羽毛球公開賽2024｜9月12日港隊賽程

男單16強戰

香港男單球手李卓耀。（梁鵬威攝）

早上9時起開賽

吳英倫 2：0（21：16、21：9） 波波夫（Christo Popov，法國）



不早於晚上6時半開賽

李卓耀 Vs 梁峻豪（馬來西亞）



女單16強戰

香港女單球手馬子雪。（趙子晉攝）

不早於中午12時開賽

馬子雪 Vs 大堀彩（日本）



女雙16強戰

不早於中午12時開賽

范嘉茵/尤漫瑩 Vs Amalia Cahaya Pratiwi/Febriana Dwipuji Kusuma（印尼）

梁悅儀/吳詠瑢 Vs 李幽琳/申昇瓚（韓國）

呂樂樂/曾曉昕 Vs 陳康樂/Thinaah Muralitharan（馬來西亞）



混雙16強戰

香港混雙組合鄧俊文/謝影雪。（梁鵬威攝）

不早於中午12時開賽

16:30 呂俊瑋/傅智恩 Vs 郭新娃/陳芳卉（中國）



不早於晚上6時半開賽

18:40 李晉熙/吳芷柔 Vs 陳堂傑/杜頤溈（馬來西亞）

20:10 鄧俊文/謝影雪 Vs 葉睿慶/蕭紫萱（馬來西亞）

