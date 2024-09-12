羽毛球香港賽｜港隊成員賽程及賽果持續更新 12日9場16強賽事
撰文：陳旭暉
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香港羽毛球公開賽，由2024年9月10日至9月15日在香港紅磡體育館舉行，本文將為大家持續更新香港各參賽球員的賽程及賽果。
香港羽毛球公開賽2024｜9月12日港隊賽程
男單16強戰
早上9時起開賽
吳英倫 2：0（21：16、21：9） 波波夫（Christo Popov，法國）
不早於晚上6時半開賽
李卓耀 Vs 梁峻豪（馬來西亞）
女單16強戰
不早於中午12時開賽
馬子雪 Vs 大堀彩（日本）
女雙16強戰
不早於中午12時開賽
范嘉茵/尤漫瑩 Vs Amalia Cahaya Pratiwi/Febriana Dwipuji Kusuma（印尼）
梁悅儀/吳詠瑢 Vs 李幽琳/申昇瓚（韓國）
呂樂樂/曾曉昕 Vs 陳康樂/Thinaah Muralitharan（馬來西亞）
混雙16強戰
不早於中午12時開賽
16:30 呂俊瑋/傅智恩 Vs 郭新娃/陳芳卉（中國）
不早於晚上6時半開賽
18:40 李晉熙/吳芷柔 Vs 陳堂傑/杜頤溈（馬來西亞）
20:10 鄧俊文/謝影雪 Vs 葉睿慶/蕭紫萱（馬來西亞）
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