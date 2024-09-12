羽毛球香港賽｜港隊成員賽程及賽果持續更新　12日9場16強賽事

撰文：陳旭暉
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香港羽毛球公開賽，由2024年9月10日至9月15日在香港紅磡體育館舉行，本文將為大家持續更新香港各參賽球員的賽程及賽果。

香港羽毛球公開賽2024｜9月12日港隊賽程

男單16強戰

香港男單球手李卓耀。（梁鵬威攝）

早上9時起開賽
吳英倫　2：0（21：16、21：9）　波波夫（Christo Popov，法國）

不早於晚上6時半開賽
李卓耀　Vs　梁峻豪（馬來西亞）

女單16強戰

香港女單球手馬子雪。（趙子晉攝）

不早於中午12時開賽
馬子雪　Vs　大堀彩（日本）

女雙16強戰

不早於中午12時開賽
范嘉茵/尤漫瑩　Vs　Amalia Cahaya Pratiwi/Febriana Dwipuji Kusuma（印尼）
梁悅儀/吳詠瑢　Vs　李幽琳/申昇瓚（韓國）
呂樂樂/曾曉昕　Vs　陳康樂/Thinaah Muralitharan（馬來西亞）

混雙16強戰

香港混雙組合鄧俊文/謝影雪。（梁鵬威攝）

不早於中午12時開賽
16:30　呂俊瑋/傅智恩　Vs　郭新娃/陳芳卉（中國）

不早於晚上6時半開賽
18:40　李晉熙/吳芷柔　Vs　陳堂傑/杜頤溈（馬來西亞）
20:10　鄧俊文/謝影雪　Vs　葉睿慶/蕭紫萱（馬來西亞）

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