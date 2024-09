羽毛球香港賽｜港隊成員賽程及賽果持續更新　12日9場16強賽事

香港羽毛球公開賽,由2024年9月10日至9月15日在香港紅磡體育館舉行,本文將為大家持續更新香港各參賽球員的賽程及賽果。



香港羽毛球公開賽2024|9月12日港隊賽程

男單16強戰

香港男單球手李卓耀。(梁鵬威攝)

早上9時起開賽

吳英倫 2:0(21:16、21:9) 波波夫(Christo Popov,法國)



不早於晚上6時半開賽

李卓耀 Vs 梁峻豪(馬來西亞)



女單16強戰

香港女單球手馬子雪。(趙子晉攝)

不早於中午12時開賽

馬子雪 Vs 大堀彩(日本)



女雙16強戰

不早於中午12時開賽

范嘉茵/尤漫瑩 Vs Amalia Cahaya Pratiwi/Febriana Dwipuji Kusuma(印尼)

梁悅儀/吳詠瑢 Vs 李幽琳/申昇瓚(韓國)

呂樂樂/曾曉昕 Vs 陳康樂/Thinaah Muralitharan(馬來西亞)



混雙16強戰

香港混雙組合鄧俊文/謝影雪。(梁鵬威攝)

不早於中午12時開賽

16:30 呂俊瑋/傅智恩 Vs 郭新娃/陳芳卉(中國)



不早於晚上6時半開賽

18:40 李晉熙/吳芷柔 Vs 陳堂傑/杜頤溈(馬來西亞)

20:10 鄧俊文/謝影雪 Vs 葉睿慶/蕭紫萱(馬來西亞)